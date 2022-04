AKTUALIZOVANÉ: Fiľakovskú železničnú stanicu majú rýchliky obchádzať už v tomto roku

Podľa primátora mesta ide o vážny zásah do urbanizmu mesta na ktorý lokalita zastávky nie je pripravená.

FIĽAKOVO. Podľa návrhu cestovného poriadku pre vlakovú dopravu, ktorý by mal byť účinný od decembra tohto roku, železnice nerátajú s využívaním hlavnej železničnej stanice vo Fiľakove ako s výstupnou stanicou pre rýchliky. Tvrdí to vedenie mesta s tým, že kompetentní toto rozhodnutie so samosprávou nekonzultovali. O tejto alternatíve sa síce už uvažovalo(viď. zdieľaný článok), ale až v rámci plánovanej elektrifikácie železničnej trate Zvolen - Fiľakovo. Tá je zatiaľ v nedohľadne, ale vyzerá to tak, že sa železničiari rozhodli začať šetriť skôr.

Ako informoval primátor mesta Attila Agócs, na samosprávu sa obrátilo so žiadosťou o pomoc niekoľko zamestnancov oboch železničných spoločností z regiónu, ktorí s rozhodnutím „odstrihnúť“ železničnú stanicu nesúhlasia.