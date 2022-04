Fiľakovskú železničnú stanicu majú rýchliky obchádzať už v tomto roku

Podľa primátora mesta ide o vážny zásah do urbanizmu mesta na ktorý lokalita zastávky nie je pripravená.

FIĽAKOVO. Podľa návrhu cestovného poriadku pre vlakovú dopravu, ktorý by mal byť účinný od decembra tohto roku, železnice nerátajú s využívaním hlavnej železničnej stanice vo Fiľakove ako s výstupnou stanicou pre rýchliky. Tvrdí to vedenie mesta s tým, že kompetentní toto rozhodnutie so samosprávou nekonzultovali. O tejto alternatíve sa síce už uvažovalo(viď. zdieľaný článok), ale až v rámci plánovanej elektrifikácie železničnej trate Zvolen - Fiľakovo. Tá je zatiaľ v nedohľadne, ale vyzerá to tak, že sa železničiari rozhodli začať šetriť skôr.

Ako informoval primátor mesta Attila Agócs, na samosprávu sa obrátilo so žiadosťou o pomoc niekoľko zamestnancov oboch železničných spoločností z regiónu, ktorí s rozhodnutím „odstrihnúť“ železničnú stanicu nesúhlasia.

„V novom cestovnom poriadku sa počíta s tým, že rýchliky smerujúce zo Zvolena do Košíc už nebudú zastavovať na hlavnej stanici, ale na malej zastávke pri autobusovej stanici. K tejto zastávke nie je vybudovaná žiadna infraštruktúra – spevnené chodníky, parkoviská a pod., budova je opustená a spustnutá – fasáda je posprejovaná, sú na nej vybité okná, nefungujú toalety, nemá vykurovanie ani pokladňu, prespávajú tam bezdomovci, výkaly všade na okolí. V súčasnosti tu zastavujú len osobné vlaky,“ priblížil aktuálnu situáciu primátor.

Rozhodnutie využívať zastávku ako výstupnú stanicu je podľa Agócsa nepremyslené nielen kvôli zlému stavu zastávky, ale najmä kvôli vážnemu zásahu do urbanizmu mesta.

„Tým, že chcú hlavný dopravný uzol presunúť zo stanice na zastávku, zmení sa organizácia dopravy, ktorá už teraz komplikuje cestnú dopravu. V časti mesta za zastávkou žije približne 500 Fiľakovčanov, ktorých dennú rutinu už dnes tvorí viacnásobné čakanie na prechod vlakov Zároveň sa tam nachádza priemyselná zóna, ktorej kamiónová preprava prechádza cez toto priecestie."

Aj z dôvodu nemožnosti vybudovania nadúrovňového prechodu alebo obchádzania tohto úseku sa tu podľa primátora budú tvoriť ďaleko väčšie rady ako teraz a úplne to ochromí dopravu v tejto časti mesta, ktorá na takúto intenzitu dopravy nebola prispôsobená.

Čo sa stane s hlavnou stanicou?

V prípade takéhoto scenára je otázna aj budúcnosť budovy hlavnej železničnej stanice a tiež železničného depa, v ktorom sa opravujú poškodené vlakové súpravy a poskytuje zamestnanie viacerým železničiarom a jeho prípadné zrušenie by ohrozilo ich pracovné miesta.

Agócs tiež pripomenul, že samospráva spolu so župou už dávno rokujú o obnove dôležitého cezhraničného spojenia medzi Zvolenom a Budapešťou.

„Vyjednávali sme s naším ministerstvom dopravy, kde nám bolo sľúbené, že sa tomu budú venovať a raz v budúcnosti by sa trasa mohla obnoviť. Rokovalo sa aj na ministerstve zahraničia v Maďarsku, téma bola živá. Ak sa ale odstaví naša hlavná stanica, iba to bude dôkazom toho, že tieto sľuby nikdy neboli myslené vážne a na železničné prepojenie s Maďarskom môžeme zabudnúť,“ doplnil primátor s tým, že zrejme by to ovplyvnilo aj snahu o budúcu elektrifikáciu trate až po Fiľakovo.

Táto iniciatíva mala vzísť od Útvaru hodnoty za peniaze, ktorá ráta s časovou i finančnou úsporou. Tieto úvahy však môže zhatať súčasný zlý stav trate.

„Celá doprava by sa preklonila na spojku s jednou výhybkou, ktorá ak by sa pokazila, a kaziť sa určite pri stave našich železníc bude, budú musieť dopravu aj tak odkláňať. Takéto rozhodnutie nám preto na žiadnej úrovni nedáva zmysel a nerozumiem, prečo o tom s nami doteraz nikto nediskutoval.“

V utorok 5. apríla sa v regióne konala konferencia s témou rozvoja cestovného ruchu a turistickej železničnej dopravy medzi Lučencom a Balážskymi Ďarmotami, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia viacerých ministerstiev.

„Otázky ohľadne budúcnosti našej stanice som v tejto súvislosti kládol aj na tejto platforme, avšak žiadnej reakcie ani odpovede som sa nedočkal,“ uzavrel primátor Fiľakova.

O vyjadrenie k situácii sme požiadali aj hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko. Správu budeme aktualizovať o jeho odpovede na naše otázky.

