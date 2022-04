Z Lučenca dvíhali sebavedomie mladým aj za hranicami Novohradu

Dialo sa tak počas prvého štvťroku pomocou webinárov. Tými však nekončia

LUČENEC. Mladí ľudia nielen z regiónu Novohrad dostali šancu objaviť svoj potenciál. V mesiacoch január až marec prebiehal bezplatný vzdelávací program pre mladých ľudí od 16 do 30 rokov s názvom “S odvahou k svojmu potenciálu”. Hlavnými organizátormi bolo združenie Podnikavci Novohradu z Lučenca. Ich cieľom je zlepšenie života ľudí v regióne kde pôsobia a nabádanie mladých k tomu, aby sa nebáli ukázať svoje silné stránky a povedať svoj názor. Tentokrát zdvíhali sebavedomie aj za hranicami Novohradu.

„Vzdelávací program zahŕňal sériu 12. webinárov, ktorých sa mohli zúčastniť ľudia z celého Slovenska, keďže všetko prebiehalo online cez platformu Zoom. Tí, ktorí sa nemohli zúčastniť v presný čas, si mohli záznamy z webinárov pozrieť neskôr. Všetky boli dostupné počas celého trvania programu," uviedla Janette Horstmann, zakladateľka OZ Podnikavci Novohradu.

Ukázali Slovensku, že Lučenec im má čo ponúknuť

Webinárov sa podľa jej ďalších slov dokopy zúčastnilo 211 mladých. Účastníci, ktorí boli prítomní aspoň na 6 webinároch, navyše získali možnosť bezplatného koučingu. „Každá prednáška sa zameriavala na inú tému, no navzájom sa dopĺňali. Mladí ľudia sa mohli dozvedieť niečo viac o sebapoznávaní, sebavedomí, sebadôvere, hľadaní poslania a zmyslu života. Okrem toho si mohli zlepšiť svoje komunikačné zručnosti, analytické a kritické myslenie, time management a sebamotiváciu,"dodala.

Účastníci sa dozvedeli aj ako tvoriť životný štýl, pamäťové mapy, selfmarketing, obchodné zručnosti a aj to, ako zvládať stres.

Webináre prebiehali za účasti už skúsených lektorov. Štyria boli s OZ Podnikavci Novohradu (Janette Horstmann, Andrea György, Jozef Málik, Erika Urbančoková). Pridala sa k nim aj externá lektorka a koučka Miriam Krpelánová.

„Sekundovali nám aj mladí co-lektori Barbora, Adam, Miška a Mirka. Mladí prejavili skutočný záujem Do programu sa prihlásili mladí ľudia z celého Slovenska. Z celkového počtu účastníkov vo veku 16 až 30 rokov bolo približne 30 % z regiónu, konkrétne z okresov Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš a Rimavská Sobota," objasnila Horstmann s tým, že ďalší boli zo západného a východného Slovenska alebo zvyšku stredného Slovenska. Veľké zastúpenie bolo aj z Bratislavy či Košíc.

“Pri našich minulých projektoch Kurz úspešného brigádnika, Cesta k podnikaniu pre mladých a Nový vietor v regióne sme zistili, že mladým ľuďom chýba sebavedomie. Preto sme sa spolu s ostatnými lektormi rozhodli vytvoriť sériu webinárov, vďaka ktorým by sme to mohli napraviť," objasnila zakladateľka Podnikavcov Novohradu dôvody vzniku tohto projektu.

Kvôli pandémii koronavírusu sa celý projekt musel presunúť do online priestoru, čo sa na druhej strane ukázalo byť výhodou, keďže príležitosť tak dostali mladí ľudia z celého Slovenska.

Po 3 mesiacoch nastalo výrazné zlepšenie

Na začiatku programu vypĺňali účastníci dotazník, v ktorom lektori zisťovali, ako sú na tom mladí ľudia so svojím sebavedomím, komunikačnými zručnosťami alebo sebamotiváciou. Po skončení všetkých webinárov im ho dali vyplniť znovu a výsledky boli pozitívne.

„Kým na začiatku uviedlo 43 % opýtaných, že má sebavedomie na úrovni 3, po skončení ho na úrovni 4 malo až 57 %. Na úrovni 3 ostalo iba 21 % účastníkov. Rovnaké zlepšenie nastalo aj v ich komunikačných zručnostiach. 47 % mladých uviedlo, že s nimi majú problémy a pri hovorení sa necítia sebaisto. Teraz až 78 % priznalo, že sa to zlepšilo a nemajú taký veľký strach prehovoriť. Takmer dvojnásobné zlepšenie nastalo aj pri sebamotivácii,"

Podnikavci veria, že tento projekt mal zmysel a aj naďalej prinesie pozitívne zmeny nielen v číslach, ale aj v životoch mladých ľudí. V spomínaných dotazníkoch mohli účastníci vyjadriť aj svoj názor na to, či sa im prednášky páčili a čo si myslia celkovo o 3-mesačnom programe.

“Webináre boli super, dozvedela som sa veľa nového a som vďačná, že bola aj možnosť pozrieť si to zo záznamu, ďakujem,” napísala jedna z účastníčok a súhlasila s ňou aj ďalšia: “Ďakujem za hodnotné a zaujímavé webináre. Témy boli veľmi dobré a dôležité, myslím si, že aj do budúcna by sa mohli opakovať, keďže si ich treba pripomínať viackrát, aby nám priniesli dlhotrvajúcu zmenu v živote. Tým, že sa o tom nehovorí v školách, je ťažšie zaradiť iný prístup do života. Ak by sa opakoval podobný projekt, rada sa prihlásim znova. Skvelý nápad pre zlepšenie kvality života mladých ľudí.”

Absolvovali aj koučing

Niektorí z účastníkov už stihli absolvovať aj koučing s lektorom, ktorého si mohli zvoliť na základe vlastného výberu. Koučovanie je spôsob podpory rozvoja schopností a zručností jednotlivcov i skupín, manažérov i zamestnancov. Podľa definície Internation Coach Federation je koučovanie partnerstvo s klientom v rozhovore, ktorý provokuje myšlienky a inšpiruje človeka maximalizovať svoj osobný a pracovný potenciál.

účastníčka Ivana sa po jeho skončení podelila s veľmi peknou spätnou väzbou. Koučing absolvovala so Janette Horstmann. “Veľmi sa mi páčil ten koučovací prístup, že musím na veci prísť sama, zaviedla si ma na správne miesta otázkami, úlohami. Počas nášho stretnutia som tiež dokázala pomenovať veci, ktorým som predtým nevenovala pozornosť. Stretnutie bolo veľmi príjemne a predčilo moje očakávania.”

Webinármi to neskončilo

Lektori z OZ Podnikavci Novohradu vytvorili aj príručku pre pracovníkov s mládežou, ktorí si ju môžu kedykoľvek bezplatne vyžiadať.

„Je vhodná aj pre učiteľov a vychovávateľov na obohatenie práce s mládežou, keďže témy sú doplnené aj o cvičenia a pohľady z praxe. Okrem toho sme vytvorili aj 12 tematických videí, ktoré sa týkajú tém z programu. Na našom YouTubovom profile sa k nim môžu dostať aj bežní ľudia, ktorí sa vzdelávacieho programu nezúčastnili, no aj tak ich táto tematika zaujíma," zakončila Horstmann

Program “S odvahou k svojmu potenciálu” bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.