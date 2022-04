Cestou necestou dorazí opäť aj do Lučenca

V čase keď sa stáva cestovanie pomaly opäť nesplneným snom pozývajú do Indie či na Island.

LUČENEC. Do Lučenca sa po "pandemickej" prestávke vracia cestovateľský festival Cestou necestou. Už dnes vo štvrtok 7. apríla prinesie zaujímavé cestovateľské prednášky do Tančiarne a Pivovaru Franz v Lučenci. V ich rámci predstavia cestovatelia svoje zážitky s Indie a Andamanských ostrovov a aj iba navonok chladný Island.

Prvým prednášajúcim bude o 18:00 h. Mišo Mihál. Predstaví svoje "Dva týždne autom po severnej Indii a Andamanské ostrovy"

„Ako za málo času stihnúť čo najviac v Indii… Požičaným autom a šialenou premávkou z Dilí, cez púšte Radžastánu, až po vstupnú bránu do Himalájí a ešte ďalej… O tom, či je India úžasná krajina, alebo jedno veľké preľudnené smetisko, prečo sa chcel každý s nami fotiť a ako sa dá oddýchnuť si na málo poznanom raji nazvanom Andamanské ostrovy," lákajú na prednášku organizátori na sociálnej sieti.

Po prestávke o 19:15h. predstaví Gabo Antal "Magický Island".

„Porozprávam vám, ako som sa zamestnal na Islande, precestoval ho krížom-krážom a zažil úžasné zážitky, aké sa inde zažiť nedajú. Korona zariadila, že som si to zopakoval a strávil tak na Islande spolu 8 mesiacov počas dvoch rokov," láka samotný prednášajúci s tým, že záujemcom prezradí prečo si Islanďania myslia, že Slovensko, to je tam niekde, kde sa pije veľa vodky, prečo si pred rande Islanďania musia skontrolovať svoj rodokmeň, aby náhodou nešli na rande so svojím príbuzným.

"Ponoríme sa do najlepších teplých prameňov, budeme pozorovať polárnu žiaru, stanovať pri vodopádoch, obídeme Island dodávkou, starou Yariskou, ale aj najväčšími džípmi a mnoho ďalších vtipných aj vážnych zaujímavostí," dodáva fotograf.