Na Gemeri je najviac ľudí bez práce, no investori nemajú z čoho vyberať

Nie všetci ľudia bez práce skutočne nepracujú. Niektorí sa, žiaľ, živia aj trestnou činnosťou, tvrdí analytik.

RIMAVSKÁ SOBOTA. Okresu Rimavská Sobota už niekoľko rokov patrí nelichotivé prvenstvo. Je tu najvyššia miera nezamestnanosti na Slovensku. Aktuálne jedine v tomto okrese prekračuje dvadsaťpercentnú hranicu.

Aj v susednom okrese Revúca je situácia v tomto smere kritická. Ide totiž o druhý okres v rámci krajiny s najväčším počtom ľudí bez práce.

Miera nezamestnanosti v okrese Rimavská Sobota je aktuálne 20,39 percenta. V okrese Revúca 18,49 percenta.

Paradox

Už niekoľko rokov je paradoxom, že na Strednom Gemeri je síce najviac ľudí odkázaných na sociálne dávky, no napriek tomu tu investori nedokážu obsadiť voľné pracovné miesta. Hovoria o nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, pri dlhodobo nezamestnaných o strate pracovných návykov.

Naopak, ľudia bez práce poukazujú na biedny život v hladovej doline bez investorov, diaľníc a fungujúcich priemyselných parkov.

“ Žiaden duál ani celoživotné vzdelávanie nám nezastaví odlev mozgov a rúk ak ľuďom neponúkneme normálne pracovné podmienky a mzdu z ktorej sa dá budovať budúcnosť. „ Ján Košč

Ján Košč, sociálno-ekonomický analytik sa však domnieva, že budúcnosťou Slovenska nie je mať priemyselný park v každej doline, že nie všetci ľudia bez práce skutočne nepracujú.

Ján Košč, sociálno - ekonomický analytik. (zdroj: TASR)

„Keď sa pozrieme napríklad do Španielska, tak aj tam mali teóriu, že ak dotiahnu diaľnice do chudobných regiónov, tak im to pomôže. Diaľnice tam už roky majú, ale regiónom to nijako nepomohlo. Netreba z diaľníc robiť liek na všetko. Existujú aj ďalšie sektory, v ktorých má Slovensko potenciál na zvyšovanie zamestnanosti. Poľnohospodárstvo, energetika či turizmus. Na Slovensku máme obrovský potenciál na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov. V tomto smere sme zatiaľ

V článku sa dočítate aj • Prečo nie je podľa odborníka duálne vzdelávanie všeliekom • Čo si myslí analytik o tvrdení, že ľudia strácajú pracovné návyky • Prečo najmä ľudia z osád uprednostnia radšej zber lesných plodov ako zdroj príjmu • Ako je podľa odborníka v našej krajine nastavený sociálny systém • Čo by mohlo ponúknuť lepšiu víziu do budúcnosti najmä ľuďom z marginalizovaných skupín