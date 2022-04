Futbalový servis: Pliešovce zaskočili favorita, Olováry spasil hetrikom Fehér

Lučenec vyťažil z minima maximum, Rimavská Sobota neinkasovala ani v druhom zápase jari. Ako dopadlo dlhoočakávané štvrtoligové derby?

LUČENEC A OKOLIE / REGIÓNY. Druhý aprílový víkend (9.-10. 4.) ponúkol bohatú futbalovú nádielku. Viaceré duely sa niesli v znamení derby, najväčšiu pozornosť futbalových nadšencov pútal zápas dvoch regionálnych štvrtoligistov - Poltára s Málincom. Diváci si však prišli na svoje aj v iných mestách či obciach.

Zo zápasu Lučenec - Liptovský Hrádok (zdroj: Róbert Rácz)

Ako sa jednotlivým tímom tretej, štvrtej a piatej ligy darilo, to si môžete prečítať v tomto článku, alebo v aktuálnom vydaní týždenníka MY Novohradské noviny(v predaji od utorka 12. apríla). Okrem zápasových štatistík vám ponúkame pozápasové hodnotenia vybraných mužstiev (ich trénerov) spolu s aktuálnymi tabuľkami.

TIPOS III. liga Stred (18. kolo)

Rimavská Sobota - Bánová 1:0 (0:0)

Góly: 63. Krstich

ŽK: 49. Labovský, 54. Ďurana

DOMÁCI: Gregor - Aleksić, Nemec (75. Ciprus), Krstich, Oláh (89. Prečuch), Pavlović (60. Halaj), Ľupták (89. Koós), Juhász, Uličný, Petrán, Vargic

HOSTIA: Kosa - Ďurana, Kubena, Bechný, Mráz, Prášek (70. Káčer), Zavadzan, Gluvić, Labovský, De Oliveira (70. Junior Oliveira De Andrade), Konečný (80. Dusa)

Eugen Bari (tréner R. Soboty): Pred zápasom sme si povedali, akým spôsobom dnes môžeme uspieť, a boli sme odhodlaní vyhrať. S prvým polčasom nie som na sto percent spokojný, akoby nám chýbala akási iskra, ktorou by sme sa mali prezentovať najmä pred domácim publikom. Boli sme ďaleko od súperových hráčov, presúvanie a vysúvanie nefungovalo tak ako malo a mali sme málo pohybu. Ale aj napriek tomu sme si dokázali vypracovať dve vyložené šance, ktoré sme však nepremenili. V polčasovej prestávke sme si vysvetlili, kde je chyba, a náš výkon bol o čosi lepší. Musíme však uznať aj kvality súpera, ktorý sa prezentoval pekným kombinačným futbalom. Napriek nie príliš ideálnej príprave a skladaniu kádra do poslednej chvíle som rád, že chalani dnes vydržali po kondičnej stránke až do konca duelu a podarilo sa nám streliť nádherný gól, ktorý znamenal víťazstvo nášho tímu. S výhrou sme spokojní, chlapci si zaslúžia pochvalu, a to najmä za predvedený výkon v druhom polčase. Sme spokojný, a hoci 1:0, vyhrali sme ďalší domáci zápas. Dva duely sme nedostali gól, čo nás taktiež teší. Ideme ďalej svojou cestou a uvidíme, či to bude stačiť.



Lučenec – Liptovský Hrádok 2:1 (1:0)

Góly: 10. Mijušković, 58. Mózer (z PK) - 64. Hatala

ŽK: 14. Vives

DOMÁCI: Jenčo - Očenáš, Kotora, Fabian, Mijušković (80. Kafrík), Hulec (74. Pipíška), Ufrla (46. Šoltíšik), Tchania (60. Nadiradze), Tannhauser (90. Imre), Mózer, Tsilosani

HOSTIA: Vilček - Kardoš, Levík, Hatala, Kočiščin, Daniel Pereira Schneeweiss, Ferenc, Vives, Šintaj (56. Nehila), Šimonovič, Ogino

Marcel Turňa (tréner Lučenca): Je to pre nás dôležité víťazstvo, tri body zostali doma. S predvedenou hrou však nemôžem byť spokojný, predstavoval som si to trochu inak, a to najmä po hernej stránke mužstva. Na taktickej porade pred zápasom som nabádal svojich hráčov k väčšej aktivite. Mám problémy so zbieraním druhých lôpt, čo sme dnes chceli zlepšiť, ale absolútne nám to nevychádzalo. Naopak, súper bol živší, mal lepší štart na loptu a prakticky všetky druhé odrazené lopty pozbierali hráči hostí. Mali sme dobrý vstup do zápasu, hneď v úvode sa nám podarilo gólovo presadiť, čo sme aj chceli.