Niektorí vinári zo slovenského "Burgundska" tesne pred pádom na kolená

Predseda ich združenia, ale verí, že im pomôže jedinečnosť oblasti i vín z nej.

VEĽKÝ KRTÍŠ. Víno je považované za ušľachtilý nápoj, nesúci v sebe pečať nielen umu vinárov, ale aj miesto svojho zrodu, ktoré mu hlavne dáva punc jedinečnosti. Pomerne neznámou vinohradníckou oblastou, kde sa rodia vína, porovnateľné s tými najznámejšími, francúzskymi, je na juhu, v okolí Veľkého Krtíša. Už jednu dekádu trvá spolupráca vinohradníkov, ktorí sa ju snažia dostať do širšieho povedomia ľudí.

„Presne v apríli pred desiatimi rokmi sme schválili naše stanovy a v máji 2012 bolo naše združenie zaregistrované. Pôvodne sme chceli nadviazať už na existujúce vinárske spolky akými bola napríklad Malokarpatská vínna cesta, rozbehli sme to kvôli podporeniu vínnej turistiky, aby ľudia spoznali, že existuje aj vinohradnícka oblasť okolo Veľkého Krtíša aj Modrého Kameňa, lebo asi 90% ľudí na Slovensku o nej ani nevedelo,“ uviedol Jozef Suja predseda OZ Veľkokrtíšska vínna cesta, ktoré združuje 8 rodinných vinárstiev a jedno spoločenstvo vinárov z Plachtinského hája. Veľkokrtíšska (predtým Modrokamenská) vinohradnícka oblasť patriaca do Stredoslovenenskej vinohradníckej oblasti sa delí na Vinický a Modrokamenský rajón.

K pôvodnému zámeru sa dopracovali postupne

„Na začiatku sme sa rozhodli, že najskôr predstavíme širšej verejnosti vinárov, ktorých sme združili. Nie ešte spôsobom otvorenia ich pivníc, ale hromadnými podujatiami, kde by predstavili seba a hlavne výsledky svojho snaženia. Prvou spoločnou akciou bola Koštovka na hrade Modrý Kameň, kde sme fungovali 5 rokov, následne sme sa vďaka podpore mesta dostali do Veľkého Krtíša,“ pokračoval predseda združenia a dodal, že rok pred príchodom koronavírusu sa predsa len konečne dostali k pôvodnému zámeru aby vinári otvorili svoje pivnice a vinohrady, kde návštevníci priamo na mieste mohli zistiť v akom prostredí sa ich obľúbený nápoj rodí.

„Takže môžeme zhodnotiť, že sme desať rokov dostali k cieľu ku ktorému sme od začiatku mierili. Ľudia si začínajú pomaly zvykať, že nechodia na jedno miesto, ale spoznávajú vinárov v domácom prostredí a tým objavujú aj náš jedinečný vinohradnícky región, buď pomocou vlastnej dopravy, alebo kyvadlovou dopravou, ktorú sme zaviedli v rámci tejto akcie vlani.“

Posunom je podľa Suju aj to, že inšpirovali aj vinárov z vedľajšej – menšej oblasti medzi Šahami a Krupinou, kde je síce silná tradícia samorodných vín, ale niektorí vinári prešli k výrobe odrodových vín. „Vlani nás oslovili so záujmom o spoluprácu a výsledkom je prvý spoločný ročník otvorenia pivníc, ktorý usporiadame už tradične v júni pôjde teda o Hontiansko – Veľkokrtíšsku vínnu cestu.“

Tesne pred pádom na kolená

Koronavírus vinárov z tejto oblasti nedal síce, ako sa hovorí, na kolená, ale podľa predsedu ich združenia sú tesne pred možným padnutím na ne.

„ U niektorých to je tesne pred kolenami. Niektorí, hlavne tí, ktorí sa orientovali na gastronomické prevádzky prišli o veľa odberateľov, ktorí skrachovali, lepšie sú na tom tí, ktorí sa orientovali na súkromnú a privátnu klientelu. Lebo spotreba tu neklesala, skôr možno naopak. Ja si myslím, že všetko zlé je na niečo dobré a táto situácia prinúti porozmýšľať vinárov kam všade sa zamerať, aký marketing zvoliť," zamyslel sa predseda vináskeho združenia.

Dvíhanie cien vína pre zvýšené náklady je tiež citlivou otázkou. Nevedno povedať ako to ovplyvní ťažko skúšaných vinárov.

„Každý vinár to prehodnocuje, preratúva a je opatrný, či to nepoškodí ešte viac stagnujúci predaj. Myslím si, že to nakoniec asi príde, keď prídu nové vyúčtovania za energie, započítajú sa zvyšujúce náklady všetkých vstupov do výroby."

Návšteva vinára možno aj súčasťou turistiky

Vinohradníci v okolia Veľkého Krtíša by boli radi, keby do ich regiónu chodili ľudia za oddychom pravidelne, v podstate počas celého roka, nielen keď robia hromadné akcie: „Viacerí vinári vedia totiž poskytnúť aj ubytovanie, či iné služby a radi privítajú po predchádzajúcom dohovore skupiny a aj individuálnych návštevníkov. Obľúbená je teraz domáca turistika a tak nevidím dôvod prečo si ju nespestriť návštevou vinohradníctva a tí čo môžu tak aj ochutnajú dobré víno. Sen všetkých vinárov je, aby sa ľudia na Slovensku naučili viac žiť s týmto ušľachtilým nápojom. Nenabádam k jeho zvýšenej konzumácii, ale ku skutočnému oceneniu úsilia vinárov vytvoriť kvalitný produkt," podotkol Suja.

Desiate výročie OZ Veľkokrtíšska vínna cesta sa oslavovalo druhú aprílovú sobotu v Kultúrnom dome vo Veľkom Krtíši, v rámci akcie Nové vína, ktorá nadviazala pred tromi rokmi na januárové stretnutia odborníkov aj obchodných partnerov, kde sa nielen ochutnávalo, ale odovzdávali aj skúsenosti. „Od tohto bol krok k vytvoreniu podujatia pre širšiu verejnosť, ktorá má tak jedinečnú možnosť ochutnávať tzv. mladé vína, tie majú svoje neopakovateľné čaro len pár mesiacov od zberu úrody a následného spracovania."

Kvôli protiepidemiologickým opatreniam sa konala táto akcia tento rok až v apríli, ale ak sa situácia vráti v budúcnosti do normálu, bude sa konať pravidelne tretí januárový víkend.

Ďalším podujatím, ktoré ešte pripomenie desiate výročie by mala byť spomínaná Hontiansko-Veľkokrtíšska vínna cesta v termíne 24. - 25. júna. „Od mája už budú k dispozícii aj v predpredaji lístky na toto podujatie. Ako vlani aj teraz bude medzi vinárstvami premávať kyvadlová doprava a tak záujemcovia môžu spoznať viacero z nich," spresnil predseda združenia vinárov.

Prirovnávajú ich k francúzskemu Burgundsku

Veľkokrtíšska vínna oblasť je špecifická a porovnateľná s oveľa známejšími vinohradníckymi oblasťami, akými sú Malokarpatská či Nitrianska.

„V určitých druhoch vína sme jedineční a máme tú výhodu, že vďaka klimatickým a pôdnym podmienkam nás v odbornej literatúre prirovnávajú k francúzskemu Burgundsku. Preto sa u nás darí k odrodám typickým pre túto oblasť. Či už ide o Rulandské biele, modré či šedé, Chardonnay (čítaj Šardoné) ale hlavne o odrody Tramín červený, Sauvignon, ktorá u nás dosahuje výnimočne aromatické a chuťové vlastnosti. Tú dosahujú vďaka jedinečnej pôde, ktorá je obohatená zmesou popola z vulkanickej činnosti a piesku z niekdajšieho morského dna,“ povedal Suja s tým, že dokonca známi výrobcovia vína z protežovaných slovenských vinohradníckych oblastí nakupujú hrozno z okolia Veľkého Krtíša a vyrábajú z neho výborné vína.

„Snažíme sa však aby naša oblasť bola známa nielen v odborných kruhoch, či u znalcov vína ale hlavne medzi bežnými ľuďmi, ktorí zistia, aké jedinečné produkty odtiaľto pochádzajú,“ zakončil.

