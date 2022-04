Fiľakovčania bojujú za zachovanie železničnej stanice aj petíciou

Adresujú ju železničiarom, ale aj ministrovi.

FIĽAKOVO. Samospráva Fiľakova upozornila prednedávnom na zmeny, ktoré chystajú železničiari v novom grafikone. Ten by mal od decembra tohto roku priniesť výraznú zmenu pre tých čo využívajú rýchlikové spojenia smerujúce do Košíc, alebo Zvolena. Tie by mali míňať hlavnú železničnú stanicu vďaka existencii železničnej spojky, ktorá ju obchádza. Zastavovať majú v budúcnosti len na miestnej zastávke. Železničiari argumetujú úsporou času, miestni majú kvôli tomuto riešeniu viacero výhrad. Spísali ich v petícii.

„Z iniciatívy primátora mesta Attilu Agócsa vznikla petícia za zachovanie hlavnej železničnej stanice ako výstupného a nástupného stanovišťa vo Fiľakove pre všetky rýchliky aj osobné vlaky. Petíciu bude možné osobne podpísať v klientskom centre mestského úradu, na obecných úradoch okolitých obcí či na hromadných podujatiach, napríklad Palóckej Veľkej noci," uviedla hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.

Petícia je dostupná aj v internetovej podobe na internetovej stránke peticie.com. Doteraz (13. apríla o 9.45) ju podpísalo od jej spustenia vyše sedemsto ľudí.

V článku sa dočítate •Okrem petície aj protestný list •Prečo infraštruktúra zastávky nie je podľa samosprávy prispôsobená na zvýšený počet cestujúcich • eletrifikácia trate v nedohľadne? • Stanicu by mohlo zachrániť obnovenie spojenia s Maďarskom, je reálne? •Hrozba pre celý mikroregión