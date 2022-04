Ďalšie veľké lákadlo Gemera: Vstup do podzemia aj mačacie zlato v Hnúšti

V Hnúšti sa vyskytujú mineralogicky najvzácnejšie kusy pyritu. Budú súčasťou unikátnej expozície.

Šéfredaktor - MY Novohrad

HNÚŠŤA. V Hnúšti stavili na rozvoj cestovného ruchu.

Turistov do regiónu láka nielen nový náučný chodník, kopírujúci cestu Muránskej Venuše, na ktorom je osadený unikát v podobe vyše päť metrov vysokých kováčskych klieští, či nedávno zrekonštruovaný historický most v Maši, ale najnovšie aj Banské múzeum, pripomínajúce bohatú históriu mesta, nerozlučne spätú s baníctvom.

Podľa slov Romana Lebedu, primátora Hnúšte, má by lákadlom múzea najmä expozícia v nevyužívanej časti bane aj zaujímavý minerál, pripomínajúci zlato.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Obrovská atrakcia na náučnom chodníku v Hnúšti sa dostala do knihy rekordov Čítajte

„Múzeum a jeho hlbinná expozícia je výsledkom výnimočnej spolupráce samosprávy, súkromnej firmy a tretieho sektora v podobe miestneho združenia. My, ako mesto, sme poskytli do projektu budovu, ktorú sme dali do prenájmu