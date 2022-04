Bývalého kapitána mládežníckych repre skúšali v Bayerne, v Chelsea i v „starej dáme“. Uchytil sa v zámorí

Už ako tínedžer naskočil do kolotoča seniorského futbalu. Skúsenosti zbieral na klubovej úrovni aj v najcennejšom drese. S odstupom času vníma, že mohol dať viac na rady svojich rodičov.

LUČENEC / RIMAVSKÁ SOBOTA. Príležitostný búrlivák či futbalový génius? Polarizovať športovú verejnosť zrejme nemá zmysel. A to MY ani nechceme. Čo však rozhodne chceme, je predstaviť čitateľom nášho webu a týždenníka MY Novohradské noviny unikátny futbalový talent, ktorý to v najpopulárnejšom kolektívnom športe dotiahol naozaj ďaleko. Ďaleko za hranice nášho regiónu, Slovenska i kontinentu.

Erik Ľupták v drese fiľakovského FTC (zdroj: archív E. Ľuptáka)

A (nielen futbalovo) to, podľa vlastných slov, mohol dotiahnuť ešte ďalej...

“ V prípravnom zápase za Chelsea som hral bok po boku s takými menami ako Drogba, Stoch, Balack či brankár Hilario... Boli to proste hráči na top svetovej úrovni. Ten prípravák sme hrali proti nejakému treťoligovému mužstvu a mne sa podarilo vsietiť štyri góly. „ Erik Ľupták

V najnovšom vydaní našej minisérie s názvom Po stopách úspešných rodákov z nášho regiónu sme sa vydali spoločne s Erikom Ľuptákom, ktorý aktuálne háji farby treťoligistu z Gemera, rimavskosobotského MŠK.

Erik, určite vás viacerí futbaloví nadšenci nielen z nášho regiónu, ale aj tých okolitých či priľahlých, už dlhé roky vnímajú ako svetobežníka a skúseného hráča. No predsa len, ak sa medzi nimi nájdu aj takí, ktorí o vás nechyrovali, skúste sa športovej verejnosti trochu viac predstaviť aj vy sám.

E. Ľupták v drese repre SR (zdroj: archív E. Ľuptáka)

Volám sa Erik Ľupták a momentálne mám 31 rokov. Futbal hrám od svojich piatich rokov. Prešiel som si všetkými postami, ale najviac som hrával útočníka alebo podhrotového hráča či stred zálohy. Napokon sa zo mňa stal univerzálny hráč, čiže som rád, že môžem pomôcť mužstvu na hocijakom poste.

“ Moju futbalovú kariéru zrejme najvýstižnejšie charakterizuje tvrdenie: veľa úspechov, ale aj veľa pádov. „ Erik Ľupták

Skúsme teraz zaloviť vo vašej pamäti a obzrieť sa za doterajšou futbalovou kariérou... V ktorom klube sa podľa vás najvýraznejším spôsobom naštartovala?

Som odchovancom Rimavskej Soboty. Ako „Soboťan“ som si prešiel všelijakými regionálnymi výbermi, kde sa mi darilo štatisticky a aj herne. Tu si ma všimli kluby, z ktorých som bol oslovený, a ktorých boli zástupcovia mužstiev nielen z našich regiónov...

E. Ľupták (v bielom) (zdroj: archív E. Ľuptáka)

Ja som si napokon vybral vtedajší tím ZŤS Dubnica nad Váhom, teda klub, kde to podľa môjho názoru fungovalo v tom čase na top úrovni. A myslím, že som sa rozhodol správne. Do Dubnice som odišiel ako 13-ročný. Pri mládežníckych kategóriách som sa však nezdržal dlho, pretože už v 16 rokoch sa mi podarilo prepracovať sa do A-tímu mužov. V tých časoch bola prvá liga, ktorú Dubnica hrávala, veľmi kvalitná a na vysokej úrovni.

E. Ľupták (v bielom) (zdroj: archív E. Ľuptáka)

Ako som sa neskôr dočítal, v tom čase sme boli len ja a môj kamarát z banskobystrickej Dukly Andy Rendla najmladšími hráčmi v lige. A verte, bola to iná doba, veď vtedy tu hrávali futbal mnohí skúsení hráči v zrelom veku...

Kam smerovali vaše ďalšie kroky z dubnického mančaftu?

Čo sa týka ďalších mužstiev, mojou nasledujúcou futbalovou zastávkou bol Púchov. V čase môjho pôsobenia v Matadore sme sa so spoluhráčmi, ako sa hovorí, snažili zachrániť potápajúcu sa loď. Žiaľ, nepodarilo sa, Púchov spadol o súťaž nižšie. Napriek tomu mám však na tento klub pekné spomienky.

Erik Ľupták (zdroj: archív E. Ľuptáka)

Šťastie som potom skúšal v zahraničí, vnímal som záujem o moju osobu, a to hneď z viacerých tímov. Bol som na skúškach v Bayerne Mníchov, v londýnskej Chelsea a aj v Juventuse Turín. Práve „Stará Dáma“ o mňa mala najväčší záujem. Do miestnych novín sa dokonca dostal článok o tom, že môj prestup do „Juve“ je hotová vec. Nakoniec som z toho najhoršie vyšiel ja sám, bol som potrestaný, hoci som bol do celej situácie vtiahnutý nevinne...

A čo nasledovalo potom? Kam ste sa presunuli z Apeninského polostrova?

Nakoniec prišla ponuka z 3. francúzskej ligy, z dnes už neexistujúceho klubu Evian. Tu som strávil rok na hosťovaní, no nepovažujem to za šťastne strávený rok, hoci sme s tímom postúpili do druhej ligy. Záujem následne prejavil prvoligový klub Auxerre, ale moja kariéra sa napokon ubrala iným smerom...

Ako to myslíte?

Všetko sa totiž točilo okolo manažérov, ich bankových kont a dohôd s klubmi. Čiže vtedy to celé bolo veľmi ťažké. Navyše, Dubnica si ma vyžiadala naspäť na Slovensko. V tom čase bol pri kormidle pán tréner Nosický, pod ktorého vedením som hrával plné zápasové minutáže. No ako to je už na Slovensku zvykom, tréneri sa menia prakticky každý mesiac...

Aj do Dubnice prišiel nový kouč, ten si dotiahol iných hráčov. Pre mňa to znamenalo koniec v klube. No nielen to. S Dubnicou som nepodpísal kontrakt, ktorý klub chcel, a tak som si už na Slovensku ako profesionálny hráč „neškrtol“. Musel som sa rozhýbať a hrať futbal aspoň na amatérskej úrovni. A to bol problém, bolo to náročné.

Prečo?

Do každého amatérskeho klubu, kde som prišiel v tých časoch, napríklad do 4. nemeckej ligy a s mužstvom sme postúpili sme do tretej ligy, už boli profesionáli.