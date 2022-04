Ako Mango strieľa banány a Ukrajinec góly z polovice ihriska

Prinášame vám kompletný výsledkový servis veľkonočných kôl tretej, štvrtej a piatej ligy. Pozornosť divákov pútalo najmä treťoligové derby.

LUČENEC A OKOLIE / REGIÓNY. Futbalisti nezaháľali ani počas veľkonočných sviatkov. Počas uplynulého víkendu (16.-17. 4.) sa hrali zápasy naprieč všetkými súťažami. Fanúšikovia "kopanej" si mohli vychutnať niekoľko duelov s prívlastkom derby.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zo zápasu Kalinovo - Rimavská Sobota (zdroj: Róbert Rácz)

Azda najlákavejším z nich bol nedeľný (17. 4.) šláger tretej ligy, v ktorom hostilo Kalinovo mančaft z Gemera. To, ako jednotlivé tímy obstáli, spolu s kompletným výsledkovým servisom, pozápasovými vyjadreniami a tabuľkami, si môžete prečítať už teraz, alebo v aktuálnom vydaní týždenníka MY Novohradské noviny (v predaji od utorka 19. apríla 2022)

Zo zápasu Kalinovo - Rimavská Sobota (zdroj: Róbert Rácz)

TIPOS III. liga Stred (19. kolo)

Lučenec - Rakytovce 1:2 (1:0)

Góly: 10. Tsilosani - 65. Šteiniger, 79. Sojka

ŽK: 26. Očenáš, 71. Pipíška, 78. Fabian – 22. Vávro, 68. Griglak, 78. Šteiniger, 90. Kolláti, 90. Miloš Pollák

DOMÁCI: Jenčo - Očenáš, Kotora, Fabian, Šoltíšik (78. Tchania), Hulec, Ufrla, Tannhauser, Mijušković (78. Nadiradze), Tsilosani (46. Pipíška), Mózer

HOSTIA: Krejčí - Iseni (46. Kolláti), Griglak, Marchuk (90. Miloš Pollák), Konder, Bobrovský (59. Vavák), Šteiniger (82. Neušel), Vávro, Gaško, Kohút, Sojka

Marcel Turňa (tréner Lučenca): Dobrý prvopolčasový výkon a vedenie 1:0 sme v druhom polčase neudržali. Je to škoda, pretože v úvodnom dejstve sme favorizovaného súpera držali na dištanc, dobre sme sa na neho pripravili najmä po taktickej stránke. Dovolím si tvrdiť, že z hľadiska defenzívy sme podali dokonca lepší výkon ako v uplynulom kole. Podarilo sa nám dostať sa do vedenia, keď peknú kolmú akciu po osi Mózer-Tislosani zakončil druhý menovaný gólom. Hosťom sme v prvom polčase veľa nedovolili, no ani my sme si nejaké vyložené gólové šance nevypracovali. Po hernej stránke som však s polčasovým výkonom mužstva spokojný. V druhom dejstve sa trochu zmenili poveternostné podmienky. Súper využil silný vietor, svojou skúsenosťou a taktickou i hernou vyspelosťou dokázal zápas otočiť vo svoj prospech. To nás veľmi mrzí, pretože si myslím, že za predvedený výkon sme si prehru v dnešnom zápase nezaslúžili. Žiaľ, dopustili sme sa dvoch menších chýb, ktoré hostia trestali. Chalanov však musím pochváliť za bojovný výkon a dobre takticky odvedený zápas. Chceme sa ďalej odraziť od dobrých vecí, ktorí dnes hráči ukázali, a zopakovať ich v nasledujúcich dueloch.

Fiľakovo - Žarnovica 1:0 (1:0)

Góly: 36. Lovyniuk

ŽK: 68. Hornyák, 82. Bolla – 52. Boniš, 87. Valko

DOMÁCI: Páriš - Balázs, K. Kurunci, Strniša, Lovyniuk (63. Lavrík), Knežević (90. Bacskai), Iboš (46. Fajd), Urbančok (48. A. Kurunci), Bolla (84. Botoš), Kovanič, Hornyák

HOSTIA: Repiský - Cehula, Kruľák, Jenat, Boniš (78. Mishko), Výbošťok, Škrteľ, Ismael Stephane Ouattara, Kodjo Hounlete, Valko, Šmatlák (46. Černák)

Ľubomír Šimkovič (tréner Fiľakova): Boli sme si vedomí toho, že dnes nás čaká ťažký zápas. Žarnovica má nanovo vyskladané mužstvo, mladých chlapcov, ktorí sú behaví. Práve tomu sme sa museli prispôsobiť. Hoci sa nám to nie vždy darilo, svojimi skúsenosťami sme to patrične vykompenzovali. Prvý polčas hodnotím ako vyrovnaný, hral sa viac-menej medzišestnástkový futbal.

Zo zápasu Kalinovo - Rimavská Sobota (zdroj: Róbert Rácz)

Súpera sme nechceli púšťať do vyloženejších šancí a držať ho na dištanc od našej brány. Som rád, že sa nám podarilo skórovať ešte do polčasovej prestávky. Do druhého dejstva sme išli s tým, že chceme eliminovať snahu o útočenie hostí, čo sa nám darilo. Dnes sme preukázali dobrú defenzívu, na ktorú sme sa mohli spoľahnúť. Posledných dvadsať minút zápasu mal súper navrch, my sme, naopak, hrozili z rýchlych brejkov. Škoda, že sme niektoré z nich nedotiahli do úspešného konca. Verím, že dnešné víťazstvo bude pre tím vzpruhou do ďalších zápasov.

Zo zápasu Kalinovo - Rimavská Sobota (zdroj: Róbert Rácz)

Kalinovo – R. Sobota 1:2 (0:0)

Góly: 65. Koták - 47. Vargic, 55. Oláh

ŽK: 45. Jass, 58. Koták, 67. Filipiak, 82. Segeč – 14. Petrán, 29. Kisievi, 66. Kalmár, 83. Pavlovič, 90. Prečuch

DOMÁCI: Rusnák - Uhlár, Ivan (57. Filipiak), Segeč, Fajčík, Jass (57. Vančo), Radič (83. Dobiáš), Koták, Keszi, Cibula, Kulich (73. Zöllei)

HOSTIA: Gregor - Aleksić, Krstich (57. Pavlović), Kisievi, Oláh (86. Prečuch), Ľupták (79. Ciprus), Kalmár, Vargic, Juhász (90. Koós), Uličný (38. Nemec), Petrán

Zo zápasu Kalinovo - Rimavská Sobota (zdroj: Róbert Rácz)

Csaba Csányi (tréner Kalinova): Dnešný zápas sa mi hodnotí veľmi ťažko. Šance a pološance, ktoré sme mali, sme nevyužili, boli sme akoby zakríknutí v zakončení. Vedeli sme, akými silnými stránkami súper disponuje, no nedokázali sme s tým nič urobiť. Úvodnú dvadsaťminútovku sme mali slušnú, chceli sme hrať futbal, gól sme však nedali. Cez polčas som nabádal hráčov k tomu, že po zmene strán sa bude duel lámať najmä v ich hlavách.

Zo zápasu Kalinovo - Rimavská Sobota (zdroj: Róbert Rácz)

A tak to aj bolo, a to nielen dnes. Každý náš doterajší zápas s každým mužstvom bol doposiaľ vyrovnaný, čo je, ako som spomínal, najmä v hlavách hráčov. Neviem, či sme vstup do druhého polčasu podcenili alebo sme ho zaspali. Prakticky po rozhoratí lopty sme dostali súpera do šance, keď sme nejakých dvadsať-dvadsaťpäť metrov pred našou bránkou vyrobili štandardku, z ktorej sa potom Rimavská Sobota presadila a išla do vedenia. To hneď určilo výhodu druhého polčasu do rúk súpera. Pomenili sme posty, chceli sme byť hore nebezpečnejší. Vedeli sme, že Kevin je na svojej strane silný, no nezachytili sme to a razom bolo 0:2. Znížili sme na 1:2, no museli sme ísť do rizika, kedy zákonite hostia hrozili rýchlymi protiútokmi. Rimavská Sobota svoje šance na pridanie gólu nevyužila, no rovnako tak ani my na vyrovnanie, hoci príležitostí sme mali hneď niekoľko. Žiaľ, takto to je, súper má aktuálne dobrú športovú formu a vie zápasy vyhrávať. My to, nanešťastie, momentálne nedokážeme. A to je všetko. Už sa nemôžeme vyhovárať na to, že raz sa to zlomí. Vravím, všetko je to v hlavách. Súperovi gratulujem k víťazstvu.

Eugen Bari (tréner R. Soboty): Momentálne sa z výhry nenormálne teším, pretože si myslím, že chalani dnes s Kalinovom dosiahli obrovské víťazstvo. Musím však kriticky skonštatovať, že napriek zisku troch cenných bodov nie som s predvedenou hrou spokojný. Neviem, či sme si najmä v prvom polčase mysleli, že víťazstvo príde samé. Akoby sme nehrali to, čo sme boli zvyknutí hrať v predošlých zápasoch. Po zmene strán sme zabojovali a výsledok sa dostavil. Výhra ma teší, no mrzí ma to, že sme dostali gól, tri predošlé duely sme si dokázali udržať čisté konto. To je ale momentálne to najmenej podstatné, ďakujem chalanom, že dnes zo seba vydali maximum. Vedeli sme, že v Kalinove sa vždy ťažko vyhráva. Som rád, som šťastný, musíme takto pokračovať aj ďalej. V sobotu k nám pricestuje súper zvučného mena, budeme hostiť Dolný Kubín. Chceme ich poraziť a ísť ďalej svojou cestou.

Zo zápasu Kalinovo - Rimavská Sobota (zdroj: Róbert Rácz)





Zo zápasu Kalinovo - Rimavská Sobota (zdroj: Róbert Rácz)

Výsledky zvyšných zápasov 19. kola:

Lipt. Hrádok – Krásno n/Kys. 2:1 (1:1)

Dolný Kubín – L. Štiavnica 3:0 (1:0)

Kováčová - Martin 0:3 (0:2)

Podkonice – Or. Veselé 2:2 (1:0)

Bánová - FK Čadca 4:0 (1:0)

Zo zápasu Kalinovo - Rimavská Sobota (zdroj: Róbert Rácz)

Tabuľka 3. ligy (zdroj: Róbert Rácz)

IV. liga skupina JUH (17. kolo)

Málinec - Tornaľa 3:0 (2:0)

Góly: 9. Kubiš, 39. a 66. Kamas

ŽK: 50. Šnúrik, 69. Kelement

DOMÁCI: Janšto - Findra (60. Kamenský), Beľa, Šnúrik, Kelement, Karlík, Blahuta, Kubiš (86. Šavlík), Melich (70. Kleffler), Ďurica (86. Hajdóci), Kamas (78. Marcinek)

HOSTIA: Bencso - Gazda, Conrado Moreira, A. Molnár (76. Danyi), Betík, D. Duczman, T. Duczman (67. Sipos), Vitor da Silva Negreiro, Menezes Vasconcelos De Lucena (60. Balog), Filep (67. D. Molnár), Drnaj

Elena Melichová (Málinec): Za chladného počasia sa stretli dvaja tabuľkoví susedia a zároveň dve vyrovnané mužstvá. Málinec chcel jesenné víťazstvo na pôde súpera potvrdiť aj pred zrakmi domáceho publika. V 5. minúte zahrávali hostia priamy kop, ktorý však bol zahratý veľmi zle. Na druhej strane sa do veľkej šance dostal Ďurica, ale brankár hostí jeho strelu kryl. V 9. minúte sa domáci ujali vedenia gólom Kubiša. O dve minúty neskôr domáci zahrávali F. Blahutom priamy kop, lopta však skončila v rukách brankára. V 22. min. bol v šanci Melich, avšak nemieril presne. O tri minúty nato sa do šance dostal aj Kubiš, no jeho hlavička smerovala tesne vedľa bránky hostí. V 39. min. po chybe hráčov hosťujúceho celku vsietil Kamas druhý gól domácich. Po zmene strán mali prvú vážnejšiu šancu futbalisti Tornale, lopta však z priameho kopu mierila tesne nad bránu domácich. V 66. min. Málinčania zvýšili Kamasom na 3:0. Tri minúty pred koncom sa do šance dostal aj striedajúci Šavlík, ale lopta išla tesne vedľa svätyne hostí. Zápas sa tak skončil výhrou domáceho mužstva v pomere 3:0, ktoré bolo počas celého duelu lepším a nebezpečnejším tímom.

Medzibrod - Poltár 2:1 (1:0)

Góly: 19. Tréger, 55. Flaška - 70. Belko (vl. gól)

ŽK: 31. Husanik, 86. Sarvaš

DOMÁCI: Holko - Banáš (56. Matis), Belko, Tréger, Flaška (74. Karman), Samuelčík (90. Haviar), Šimúth, Kán, Domík, Pliešovský (86. Podmanický), Milrád

HOSTIA: Šága - Sarvaš, Vilhan, Kojnok (80. Klimák), Ďurica, Gálik, Berky, Rác (89. Slovák), Rorák, Husanik, Škalák (66. Oláh)

Šalková – Príbelce 1:1 (0:0)

Góly: 53. Šimčík - 57. M. Kurák

ŽK: 38. Híveš

DOMÁCI: Gnida - P. Dobrík, P. Dobrík, Štubniak, Pánik, Šimčík, Mikulec, Pázmány, Alakša, Zimnikoval (70. Chovanec), Lašút (79. Hlavatý)

HOSTIA: Geregai - Ondrejkov, Klátik, Pagáč, Híveš, Gibala, Santoris, Strapek, F. Celleng (89. S. Celleng), M. Kurák, Ubrankovič (71. Danko)

Sl. Ďarmoty - Hajnáčka 4:0 (3:0)

Góly: 2. Vlkolenský, 9. Očko, 28. Berec, 68. Lavrík

ŽK: 21. Dudek, 23. Herényi, 41. Mičuda, 71. Juhász

DOMÁCI: Kaczorek - Erdelyi, Vlkolenský, Horváth, Krišica, Lukács, Vandornyik (78. Ďörď), Očko, Tóth, Péter, Berec (64. Lavrík)

HOSTIA: Varga - Trizna, Bálint, Juhász, Básti (71. Juhaniak), Šťavina, Herényi (71. Farkas), T. Molnár, Mičuda, Dudek (57. Tóth), Balog (81. M. Molnár)

Zvyšné zápasy 17. kola:

Badín – B. Štiavnica 1:1 (1:1)

Pliešovce - Zvolen 0:1 (0:0)

Čierny Balog - Detva 3:0 (2:0)

Tabuľka 4. ligy (zdroj: Róbert Rácz)

V. liga skupina D (17. kolo)

Tomášovce – Tisovec 3:0 (1:0)

Góly: 10. Slosiar, 79. Hronček – 49. Mihaľ (vl. gól)

ŽK: 16. Badinka, 51. Dobročka, 66. Hronček – 21. Bálint, 63. Csabay, 78. Boháčik, 82. Hronček

DOMÁCI: Kubiš – Barcaj (73. Mészáros), Tomašovič, Hronček, Ľalík, Slosiar, Šurik (88: Čipčala), Mišo, Paľaga (84. Budinec), Dobročka, Badinka (25. Drugda)

HOSTIA: Košičiar – Vývlek (46. Vince), Hronček, Miháľ, Bálint (75. T. Husanica), Morong, Csabay, Ladika (81. Melicher), Boháčik, Husanica, Capt (62. Ulický)

Michal Karásek (tréner Tomášoviec): Pred dnešným zápasom sme boli „pod dekou“, tretí zápas za týždeň a po dvoch prehrách. Predošlý zápas s Radzovcami bol z našej strany celkom dobrý, len sme nevyužili šance. Dnes sme podali taký istý výkon a premenili sme šance. Vstúpili sme do toho zápasu vlažnejšie, hráči boli kúsok unavení, ale 30. minúte sme sa dostali do hry a dali sme našťastie góly. Druhý polčas bol už úplne v našej réžii. Dokázali sme si vytvoriť šance a premeniť ich na góly. Z našej strany to bolo aj o fair-play, som spokojný s bodmi, ale pri toľkých šanciach by som čakal vyšší gólový rozdiel.

Radzovce – Čebovce 3:0 (1:0)

Góly: 39. Lipták, 56. Iskra, 70. Horváth

ŽK: 22. Horváth

DOMÁCI: Národa – Juhász, Pinter, T. Tóth, Telek, Lipták, Iskra (72. Mihályi), Horváth, Spodniak (29. Matúška), F. Tóth, Radics

HOSTIA: L. Bojtoš – A. Balga, D. Balga (84. Balla), P. Balga, Pál, Smiknya (30. Nemčok), Oláh, Jakab (88. Koncz), Mudroň, Kotian (51. Pásztor), Varga

Jesenské – Buzitka 3:1 (1:0)

Góly: 42. A. Bial, 63. Kótai, 71. Kovács – 86. Deneš

ŽK: 20. Kovács, 82. Farkas – 79. Marko, 82. Malček

ČK: 82. Marko (po 2. ŽK), 90. Trizna

DOMÁCI: Michálek – Szabó, A. Bial, R. Bial (75. Hudec), Kótai, Zibrin (63. Radič), Andráši, Kókai, Gibaľa, Kovács (84. Fodor), Farkas

HOSTIA: György – Juráš (69. Adamec), Bujdák, Uhrin, Marko, Erdelac, Imrovič, Malček, Balog, Deneš, Rutkaj

Zvyšné zápasy 17. kola:

V. Krtíš – Opat. N. Ves 1:1 (0:0)

Revúca – Hnúšťa 1:2 (0:0)

Balog n/Ipľ. – Vinica 1:1 (0:0)