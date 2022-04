Futbalový servis 6. ligy: Vedúce trio nezaváhalo

Smola Panických Draviec pokračuje. Tím dohrával zápas proti favorizovanej Cinobani s desiatimi hráčmi. Poznáme aj mená hetrikových strelcov.

LUČENEC A OKOLIE / REGIÓNY. Medzisviatočný víkend (16.-17. 4.) nepriniesol len zápasy vyšších futbalových súťaží, spadajúcich pod SsFZ. Na zelené trávniky vybehli aj mužstvá z najnižšej súťaže - tímy v pôsobnosti lučeneckého ObFZ. O tom, ako dopadlo 20. kolo, sa dočítate tu, alebo v aktuálnom vydaní týždenníka MY Novohradské noviny (v predaji od utorka 19. apríla 2022).

ObFZ Lučenec (20. kolo)

Stará Halič - Ružiná 0:4 (0:1)

Góly: 32., 56. a 90. Nosáľ (1 z PK), 77. Becáni

ŽK: 89. Vrábeľ – 52. Nosáľ, 53. Becáni

Rozhodoval: Laššák

DOMÁCI: Galamb - Matúška, Kökény (63. Vyhrabáč), Kišvince, Dudáš, Farkaš, Salaj (84. Šerfözö), Bubenka, Kováč, Šípoš, Svorad (53. Vrábeľ)

HOSTIA: Michálik - Gajdoš (46. Kanát), Sochor, Jamnický, Kliment, Marko, Moravčík, Penksa, Haško, Nosáľ, Becáni (81. Novotný)

Výsledok je až príliš krutý pre domácich, ktorí svoje šance nepremenili narozdiel od hostí. Tí gólmi trestali každú chybu domáceho mužstva. V zápase nebolo vôbec badať tabuľkové postavenie tímov, nakoľko hra v poli bola úplne vyrovnaná.

Zo zápasu Zimného pohára medzi Ružinou a Hr. Zalužanmi (zdroj: Róbert Rácz)





Divín - Podrečany 7:0 (4:0)

Góly: 14. Štengl, 16.,45. a 53. V. Havrla, 20. Čonka, 48. Oláh, 85. Haranza

ŽK: 11. Bucha, 35. Činčura

Rozhodoval: Varga

DOMÁCI: Šoltés - V. Havrla (77. Leško), Bucha, D. Havrla, Kmeť, Tomašik (46. Oláh), Kucej, Štengl (63. Haranza), Peťko (69. Berky), Čonka (57. Holík), Činčura

HOSTIA: Smekal - Tušim, F. Oláh, Randlísek, Berky, Melicherčík, Andel, Veselka, Z. Oláh, Filčík, Vrbiniak (57. Válek)

V úvodnej štvrťhodine sa domáci trápili, no po strelenom prvom góle sa s ďalšími presnými zásahmi roztrhlo vrece. Duel mohol skončiť aj dvojciferným výsledkom v prospech domácich.



Vidiná - Uhorské 4:0 (0:0)

Góly: 55.,66. a 72. Vysočan, 89. P. Šupina

ŽK: 74. Kučera – 54. Kamas, 72. Trčan

Rozhodoval: Šága

DOMÁCI: Václavík - Hronec, Miadok, Kaličiak, Janšto, Špak (77. R. Šupina), Vysočan (87. P. Šupina), Melicher (81. Biblyák), Šuľaj, Juríček (66. Kučera), Stieranka

HOSTIA: Trčan - Mizera, Nociar (72. Obročník), Rončák (63. M. Dyma), Kamas, Lempochner, Turic (49. T. Dyma), Csányi, Vikor, Hronec (70. Siheľský), Nosáľ

Po bezgólovom prvom polčase sa domáci strelecky prebudili. Hetrikom s ablysol Vysočan, štvrtý gól pridal striedajúci Peter Šupina. Domáci zaslúžene vyhrali nad ambicióznym súperom z Uhorského.

Kokava n/Rim. - Santrio Láza 0:1 (0:1)

Góly: 2. Š. Lapin

ŽK: 45. Suja, 64. Jakub Becáni, 90. Kafka – 60. Š. Lapin, 64. Mitter, 87. Jerguš Lapin

ČK: 90. Mišík

Rozhodoval: Žiak

DOMÁCI: Suja - Ján Becáni (71. Radič), Kafka, Jakub Becáni, Varga, Rábik, Chromek, Filipiak, Horváth, M. Sendrei, Šuniar

HOSTIA: Stieranka - Kocúr, Jerguš Lapin, Dobročka, Mišík, Š. Lapin, Jakub Lapin, Petík, Šumec, Mitter, Šafár

Celý zápas sa v podstate odohral na polovici hostí, no nemohúcnosť domácich v zakončení sa odrazila na konečnom výsledku. O jediný gól zápasu z jeho úvodu sa postaral po rýchlom brejku hostí Š. Lapin.



Biskupice - Halič 1:0 (1:0)

Góly: 16. Nagy (z PK)

ŽK: 63. Farkaš, 87. Janák – 33. Tóth, 56. Póni, 87. Gálik

Rozhodoval: S. Jačmeník

DOMÁCI: Rácz - Janák, Farkaš, P. Farkas, M. Máté, Mušuka (83. György), Nagy, Bogdáň (72. G. Tóth), Rezník (30. F. Farkas), Molnár (46. Illéš), J. Tóth

HOSTIA: O. Papanitz - M. Papanitz (46. Hámorník), Kička, Koška, Póni, Borovec, Tryzna, Búlik, Tóth, Kováč (46. Olšiak), Dobrocký (14. Gálik)

V bojovnom zápase sa domáci ujali vedenia už po štvrťhodine hry z pokutového kopu. Stav sa už do konca nezmenil, prvé jarné body tak zostali v Biskupiciach.



Lovinobaňa - Mýtna 0:2 (0:0)

Góly: 54. a 79. Koristek

ŽK: 38. Šróba, 87. Rác – 20. Oravec, 60. A. Mišík,

Rozhodoval: M. Jačmeník

DOMÁCI: Rác - Jaško (61. Hronec), Rafaj, Oláh, Jozef Becáni, Marek Majkút, D. Grexa, Martin Majkút, Marcel Majkút, Porubiak (54. Šuľan), Šróba

HOSTIA: Mikla - Oravec, Stupár (88. Stankovič), Budáč, Kralinský, Abelovský (80. Mazik), A. Mišík, Sivok (82. Mázik), Golian (74. Harčár), Koristek (88. Mužík), Demanko

Domáci mali po celá zápas hernú prevahu, hostia „žili“ z nakopávaných lôpt na Koristeka. Ten dvoma gólmi rozhodol o výsledku stretnutia.



P. Dravce - Cinobaňa 0:2 (0:1)

Góly: 43. Molokáč (z PK), 77. Suja

Rozhodoval: Vrábeľ

DOMÁCI: Milei - Košťál, Fertö, Molnár, Randís, Hukkeľ, D. Berky, Nôta (46. Tóth), Kubinec, A. Baláž, A. Berky

HOSTIA: P. Hrubý - Csaba, Molokáč, Melicher, Suja, Čonka (75. J. Čierny), Kurčík (58. A. Hrubý), Vaculčiak (35. Haráni), Balog (58. Deme), Berky (80. Malček), P. Čierny

Domáci prišli na zápas len dvanásti, no boli odhodlaní zabojovať o body. Na oboch stranách si mužstvá vytvorili množstvo šancí. Opäť to však boli hostia, kto išiel do vedenia, a to po penalte tesne pred polčasovým hvizdom. Na smolu domácich sa ešte v prvom dejstve zranil Nôta, ktorý musel striedať. Tesne po zmene strán došlo v tíme Panických Draviec k ďalšiemu zraneniu, v 50. min. musel opustiť hraciu plochu po Nôtovi aj Kubinec. Domáci tak dohrávali v početnej nevýhode, len s desiatimi hráčmi. Napriek tomu sa snažili zabodovať. V 77. min. však inkasovali na 0:2. V 87. min kopali hostia veľmi prísnu penaltu, ktorú však skvelý Sebastián Milei zneškodnil. V 90. min. sa mala kopať penalta po faule na Alexandra Baláža, ale píšťalka rozhodcu zostala nemá. Nezostáva nám nič iné, ako skonštatovať, že proti Panickým Dravciam sa v posledných štyroch zápasoch (z 5 odohratých kôl jarnej časti) kopalo už päť penált.



DOHRÁVKA

P. Dravce - Santrio Láza 1:2 (0:2)

Góly: 55. R. Berky - 5. J. Lapin (z PK), 12. Očovay

Rozhodoval: Jačmeník

DOMÁCI: Milei - Košťál, Fertö (68. D. Berky), Tóth (73. Hukkeľ), R. Berky, Iboš, Matuška, Vaš, Molnár (46. Nôta), Hodul, Randís (55. A. Berky)

HOSTIA: Vrbiniak - Kocúr, O. Mišík, Sarvaš (64. Mitter), J. Lapin, Dobročka (80. Petík), J. Lapin, Majoroš, Šnúrik (46. Kochan), Očovay (18. Š. Lapin), Šumec

TABUĽKA 6. ligy