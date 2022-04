Coburgovská šaľanda po požiari chátra, vyhlásili zbierku na jej záchranu

Obec je chudobná, prispieť nevie.

VALKOVŇA. Od požiaru v Novej Maši, miestnej časti Valkovne, ktorý zachvátil historickú stavbu z čias Coburgovcov, uplynú 24. apríla dva mesiace.

Niekdajšiu bytovňu hámorníkov, známu ako šaľanda, ktorá je významnou súčasťou Pohorelského železiarskeho komplexu, plamene poškodili tak vážne, že podľa slov Márie Bobákovej, starostky Valkovne, môže byť v hre aj jej zbúranie.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcoburgovcislovensko%2Fvideos%2F661952284883924%2F&show_text=false&width=560&t=0

zdroj videa: FB/Coburgovci na Slovensku

To však členovia občianskeho združenia Coburgovci na Slovensku a tiež Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie, nechcú dopustiť. Vyhlásili zbierku, ktorá má prispieť k obnove zničenej budovy.

V čase požiaru v budove žili dve rodiny

„Je to obrovská škoda a skutočne mi je ľúto, čo sa stalo. Predsa, je to kus našej histórie. Žiaľ, obec v tomto smere pomôcť nevie. Šaľanda nie je obecným, ale súkromným majetkom. Okrem toho, sme malou dedinou so 420 obyvateľmi, z toho 320 sú Rómovia, z ktorých väčšina je odkázaných na sociálne dávky. V čase, keď nám okresali podielové dane, doslova prežívame,“ vyjadrila sa pre MY Novohrad starostka s tým, že v prípade vyhorenej stavby obec adresovala a tiež zverejnila výzvu devätnástim majiteľom nehnuteľnosti, aby priestory zabezpečili a tiež prekryli.

"Zatiaľ tam vidím pracovať len jedného pána," podotkla starostka s tým, že v