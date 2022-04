Obľúbené furmanské preteky v Lučenci sú späť, program podujatia je bohatší

Juraj Vitek: Podujatie tak získalo podtitul Jar na farme. To znamená, že budeme prezentovať aj našu farmu na Ľadove, kde chováme rôzne druhy hydiny aj hospodárskych zvierat.

LUČENEC. Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy (SOŠ HSaD) v Lučenci stihla pred pandémiou koronavírusu usporiadať štyri ročníky furmanských pretekov.

Teraz sa v spolupráci s občianskym združením Šanca pre každého a Asociáciou furmanov Slovenska pustili do prípravy už piateho.

Článok pokračuje pod video reklamou

To sa uskutoční v sobotu 23. apríla od 9.00 v blízkosti školského majetku. Program podujatia bude však oveľa bohatší.

Prinesie totiž aj časť programu podujatia Mitrovanie, ktoré malo byť na jeseň minulého roku, ale kvôli proti-epidemickým opatreniam sa nekonalo.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/yqji9ar3vJs

Jar na farme

„Podujatie tak získalo podtitul Jar na farme. To znamená, že budeme prezentovať aj našu farmu na Ľadove, kde chováme rôzne druhy hydiny aj hospodárskych zvierat. V prvom rade chceme predstaviť našu školu a naše študijné a učebné odbory. V spolupráci s OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie chceme predstaviť aj remeselníkov z nášho regiónu,“ uviedol riaditeľ SOŠ HSaD Juraj Vitek.

Na svoje si prídu deti aj dospelí

Pre detských návštevníkov podujatia budú za pomoci žiakov školy pripravené animácie aj tvorivé dielne.

Medzi ďalšími lákadlami podujatia bude pre záujemcov ukážka strihania oviec, jazda na koči či aj prehliadka školskej farmy, kde sprievodcami budú taktiež žiaci.

„Neodmysliteľnou súčasťou budú kynologické ukážky, keďže je to vlastne náš študijný odbor. Uvidíme, či to bude policajná alebo vojenská oblasť a pravdepodobne predstavíme aj nášho pastierskeho psa. Verejnosť sa môže zapojiť do obľúbenej súťaže v jedení halušiek. Naši žiaci budú súťažiť vo varení jahňacieho guľášu. Komisia určí víťaza. Kto v nej bude, ešte len uvidíme,“ pokračoval Vitek.

Členmi hodnotiacej komisie budú totiž pozvaní hostia – a tých je viac než dosť. Medzi inými zástupcovia mesta Lučenec, primátorka a zároveň poslankyňa Národnej rady SR Alexandra Pivková a viceprimátor a poslanec BBSK Pavol Baculík, taktiež zástupcovia Banskobystrického kraja – zriaďovateľa školy či členovia školskej rady.

Študenti sa postarajú aj o občerstvenie

Všetko ponúkané občerstvenie na Furmanských pretekoch bude pripravené výlučne vďaka pestrosti študijných odborov SOŠ HSaD žiakmi a ich pedagógmi.

(zdroj: SOŠ HSaD)

„Vstupné na podujatie nebude. Bude len symbolické parkovné pre tých, čo naň prídu autom. Parkovisko spravíme v dolnej časti nášho pozemku. Platiť sa bude taktiež za občerstvenie z toho dôvodu, aby sa nám vrátili náklady spojené s organizáciou podujatia. Zadarmo však budú niektoré výrobky v rámci prezentácie našej školy,“ spresnil riaditeľ SOŠ HSaD.

Veľká prezentácia jedného z maturitných odborov

Okrem odborov spojených s gastronómiou bude podujatie aj veľkou prezentáciou štvorročného maturitného odboru agropodnikanie – farmárstvo.

Jeho absolventi počas štúdia hlbšie poznajú zákonitosti rastlinnej a živočíšnej výroby, ochrany rastlín, hygieny a prevencie v chove zvierat, strojové vybavenie fariem, spôsob úpravy a spracovania poľnohospodárskych výrobkov na farmách, princípy marketingu a predaja, princípy podnikateľských činností metódy riadenia manažmentu, poznajú účtovníctvo farmy.

„V tomto obrovskom spektre si žiaci môžu nájsť svoju následnú špecializáciu a rozvíjať ju po skončení školy.

(zdroj: SOŠ HSaD)

Veľmi ma teší, že tento odbor sa v poslednom čase darí zaplniť a vidím, že jeho absolventi oceňujú práve túto komplexnosť,“ podotkol Vitek.

Spoluorganizátorom podujatia je aj občianske združenie Šanca pre každého, ktoré bolo založené pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a dopravy.

„Jeho základným cieľom je pomáhať sociálne slabším študentom na našej škole a pomáhať aj našim zamestnancom, ktorým vieme vďaka nemu zaplatiť rôzne školenia v rámci ich profesného rozvoja. Preto sme ho logicky zapojili aj do organizácie tohto podujatia,“ zakončil riaditeľ SOŠ HSaD.