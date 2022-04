Rozhodli sa urobiť to naopak. Divákov si privezú a ukážu im oveľa viac, nielen predstavenie

Netradičný nápad Slovenských rebelov žne úspechy.

Šéfredaktor - MY Novohrad

KOMÁRNO. Divadelníci, folkloristi, umelci s dušou dobrodruha. Slovenskí rebeli – folklórom motivovaný súbor z Komárna, nad ktorým drží dramaturgickú taktovku Jozef Černek, prišiel s unikátnou novinkou.

Divákom z rôznych kútov našej krajiny neponúka len samotné predstavenie, ale celodenný zážitok.

Okrem toho sa Rebeli so všetkými účastníkmi zaujímavej akcie spriatelia. Priateľstvo potvrdia kalíškom Rebelovice.

Je to nielen milé gesto, ale aj symbolický akt. Pramení z bohatej histórie najslnečnejšieho mesta na Slovensku.

V súvislosti s projektom Cesta za legendami sme Jozefovi Černekovi položili niekoľko otázok.

Jozef Černek si v muzikáli Bosorka zahral biskupa. (zdroj: rebeli.sk)

Prichádzate s novinkou, ktorá v našej krajine nie je bežná. Rozhodli ste sa, že si budete na svoje predstavenia voziť divákov sami. Ako sa zrodil tento netradičný nápad a aká je myšlienka projektu Cesta za legendami?

V podstate to vznikalo postupne. Komárno, ako mesto, má úžasný turistický potenciál. Spomeniem pevnostný systém, baziliku, centrum, Európske nádvorie, rieky, gastronómiu, legendy o obrancoch mesta či budúce legendy v podobe nesmierne nadaných ľudí v našich predstaveniach. To by malo byť každému dopriate vidieť a počuť. Práve preto sme vymysleli Cestu za legendami a diváci z každého turnusu nás presviedčajú o tom, že ide o skutočne dobrý nápad.

“ Turistov „netrápime“ dátumami a menami. Tie sa dnes už dajú všade vyhľadať. Namiesto nich im rozprávame povesti, legendy, príbehy, ktoré sa viažu s Komárnom a jeho dejinami. „ Jozef Černek

Cesta za legendami však nemá byť len o divadelnom predstavení. Možno hovoriť aj o pridanej hodnote, pretože, ako ste spomenuli, divákom netradičnou formou ukážete a predstavíte aj Komárno. Ako to teda funguje?

V každom slovenskom meste či dedinke máme činorodých ľudí, hľadajúcich pre svoju skupinu alebo rodinu netradičné a finančne nenáročné dobrodružstvo. Keď sa o nás dozvedia a zaujme ich naša činnosť, tak im vieme, ako sa hovorí, ušiť program na mieru. Väčšinou ide o jeden celý deň, strávený na juhu Slovenska, v našom najslnečnejšom meste – Komárne.

Prevedieme ich pevnostným systémom, ktorý ich ohromí svojou majestátnosťou, vezmeme ich na ochutnávku miestnej gastronómie či vínka. Nasleduje cesta vláčikom, návšteva Baziliky svätého Ondreja, Európskeho námestia aj centra mesta.

Turistov „netrápime“ dátumami a menami. Tie sa dnes už dajú všade vyhľadať. Namiesto nich im rozprávame povesti, legendy, príbehy, ktoré sa viažu s Komárnom a jeho dejinami.

Či už ide o Ester, ktorá prekliala celú rodinu pri dohodnutom sobáši a nasledovalo zemetrasenie, ktoré pohltilo celý svadobný sprievod alebo hovoríme o obrancoch mesta, ktorí z neho spravili legendu. Komárno sa totiž nikdy nepriateľom nepodarilo dobyť. Aj preto máme taký malý rituál.

To je zaujímavé. Môžete ho prezradiť?

Samozrejme. Pred vstupom do pevnosti s našimi návštevníkmi musíme byť priatelia. Noha nepriateľa totiž za brány pevnosti nikdy nevstúpila a ani nevstúpi. Priateľstvo potvrdzujeme kalíštekom Rebelovice.

Je v programe okrem priblíženia histórie ešte niečo iné?

Áno, spestruje ho aj kúpanie na termálnom kúpalisku alebo v neďalekom Maďarsku. Tiež je možnosť nákupov, návštevy Podunajského múzea či expozície studenej vojny, čo je tohtoročnou novinkou. Akýkoľvek dohodnutý program vyvrcholí divadelným predstavením, konkrétne folklórnym muzikálom v podaní Slovenských rebelov. O tieto predstavenia je skutočne veľký záujem.

Takýto projekt nepochybne atraktívnou formou zviditeľní aj samotné mesto. Spolupracujete aj s komárňanskou samosprávou?

Áno. S mestom máme výbornú a pre obe strany prospešnú spoluprácu.

Aké ohlasy ste doposiaľ na Cestu za legendami zaznamenali? Mimochodom, po pandémii, ktorá značne obmedzila kultúru, je to určite pre divákov aj turistov príjemným spestrením tohtoročného kalendára podujatí.

Prví návštevníci boli nesmierne uveličení jednak mestom, pevnosťou, výletom loďou na sútok riek Váh a Dunaj a samozrejme aj predstavením. Aj po týždňoch nám písali, aké skvelé to bolo, a že sa určite vrátia. Najprv sme si mysleli, že to bola vzácna zhoda náhod, no neskôr sme si uvedomili, že sa to deje stále.

Nebolo by predsa len pre vás jednoduchšie cestovať s predstaveniami po Slovensku?

Samozrejme, že prichádzajú aj ponuky na predstavenia v iných kútoch krajiny, no žiaľ, 90 percent z nich nedokážeme uspokojiť. Z času na čas niekam vycestujeme, avšak keď chceme divákom poskytnúť čo najlepší zážitok, tak to znamená postaviť celú scénu aj náš zvukový a svetelný aparát. Je to práca aj na 5 – 6 hodín. Okrem toho je nás v každom predstavení 40 – 50 účinkujúcich.

Preto sme si povedali, že jednoduchšie bude priviezť divákov k nám a pripraviť im celodenný zážitok. Napokon sa to ukázalo ako veľmi dobrý krok. Mnohí totiž netušia, aký skvost v podobe Komárna na Slovensku máme a čo je dôležité, vieme divákom poskytnúť čo najlepší zážitok z predstavenia.

Takáto aktivita určite nie je lacnou záležitosťou. Máte svojich dobrodincov, prípadne, ako by vás mohli záujemcovia z radov podnikateľov podporiť?

Tým, že väčšina z nás má svoje civilné povolanie a robíme to najmä pre zážitok, ako hobby, tak to nie je také drahé, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Áno, vytvoriť jedno predstavenie vyjde zhruba na 50 tisíc eur. Avšak ďalšie reprízy už nie sú až tak drahé.

Máme obrovské šťastie, že naši sponzori pri nás stoja a veľmi nás v našej činnosti podporujú. Aj preto naši diváci nemusia siahať hlboko do peňaženiek.

Celodenný program s obedom aj večerným predstavením vyjde na osobu 16 eur. Kdekoľvek v zahraničí by ste za to zaplatili aj vyše 100 eur, pričom zážitok, ktorý ponúkame my, je možnože aj väčší. Usudzujem tak podľa reakcií našich návštevníkov.

Aké sú vaše plány na tento rok?

Aktuálne máme naplánované predstavenia do konca leta a popri tom už pracujeme na dvoch nových. Konkrétne na muzikáli s názvom Romeo a Júlia, ako by to bolo dnes a koncom roka predstavia Rebeli výročný program nazvaný Život našich otcov. Priebeh príprav, ale aj naše aktuálne živé predstavenia môžu diváci sledovať na stránkach www.dramatak.eu.

Aktuálne sa však chceme sústrediť na našich návštevníkov a divákov počas jari a leta. Začíname 30. apríla a 1. mája, no a pokračujeme takmer každý víkend.

Máte ešte voľné miesta na zaujímavú Cestu za legendami?

Áno, ešte vieme zobrať pár turnusov. Ak majú väčšie skupiny záujem, tak sa nám môžu ozvať na telefónne číslo 0905 405 455.