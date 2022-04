Futbalový servis: Lučenec a FTC na severe nezaváhali. Radzovce i Lovinobaňa ovládli derby

Soboťania prvýkrát v jarnej časti zakopli. Kalinovo mohlo z Čadce odísť s plným bodovým ziskom, no taktiež úplne naprázdno. Penaltu chytil náhradný gólman.

LUČENEC A OKOLIE / REGIÓNY. Ani typické aprílové počasie neodradilo futbalistov od ich obľúbeného športu. Počas uplynulého víkendu (23.-24. 4.) sa hrali zápasy naprieč všetkými súťažami - od tretej, cez štvrtú a piatu, až po šiestu ligu.

Zo zápasu Halič - Kokava nad Rimavicou (zdroj: Róbert Rácz)

V článku a v aktuálnom vydaní týždenníka MY Novohradské noviny (v predaji od utorka 26. apríla 2022) vám prinášame kompletný futbalový servis - výsledky, tabuľky i pozápasové vyjadrenia vybraných tímov.

TIPOS III. liga Stred (20. kolo)

Čadca - Kalinovo 2:2 (2:0)

Góly: 10. Tlelka (z PK), 35. Dyroff - 58. Koták, 78. Segeč

ŽK: 18. Pagáč, 45. Práznovský, 72. Prívara, 78. Krenželák, 80. Šmahajčík – 10. Rusnák, 40. Segeč, 43. Fajčík, 68. Keszi, 82. Cibula, 86. Uhlár

ČK: 68. Rusnák (po 2. ŽK)

DOMÁCI: Bobok - Prívara, Tlelka, Gomola, Rucek, Pagáč, Pohančeník (79. Zubka), Dyroff, Samuhel (64. Krenželák), Práznovský, Jarabek (73. Šmahajčík)

HOSTIA: Rusnák - Filipiak (58. Zöllei), Uhlár, Ivan, Segeč, Fajčík, Jass (46. Vaľko), Koták, Dobiáš (68. Jonáš), Keszi, Cibula

Csaba Csányi (tréner Kalinova): Bol to zápas dvoch rozdielnych polčasov. V tom prvom boli lepší domáci, ktorí jednoduchou, no agresívnou a dôraznou hrou robili problémy našim hráčom. Mám pocit, že my sme si mysleli, že súper ako Čadca sa porazí sám, alebo že to bude ľahké. Takto to však nie je a každý zápas je iný, každý chce vyhrať. Aj keď sa nám podarilo vypracovať si gólové šance, nepremenili sme ich, alebo proti nám odpískali ofsajd. Do druhého polčasu sme chceli ísť s iným nastavením, s inou emóciou. Bolo to badateľné na zmene herného prejavu môjho mužstva, ktorému sa podarilo znížiť na 2:1. Chceli sme ísť aj za vyrovnaním, no dopustili sme sa zbytočnej chyby vo vlastnej defenzíve. Bola to možno kombinácia zlého terénu, nesústredenia, zlej rozohrávky pri vhadzovaní... Lopta preskočila nohu nášho gólmana, ten ju netrafil a následný súboj rozhodca ocenil druhou žltou kartou a penaltou. Dovolím si tvrdiť, že tento moment ovplyvnil celý priebeh druhého polčasu. Nášmu náhradnému brankárovi sa podarilo chytiť nariadený pokutový kop. Napriek početnej nevýhode sme boli lepším mužstvom na ihrisku, viac sme behali, viac sme chceli. Podarilo sa nám po štandardke vyrovnať. Navyše, mali sme ešte jednu stopercentnú gólovú šancu na 2:3, no z asi šiestich metrov sme prestrelili bránu domácich. Žiaľ, nezostával nám čas ani priestor na lepší výsledok, hoci sme chceli vyhrať. Napriek desiatim hráčom v poli sme sa rýchlymi brejkmi snažili strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám to. Doplatili sme na prehajdákaný prvý polčas, preto odchádzame z Čadce len s bodom, hoci sme siahali miestami na plný bodový zisk.



Rimavská Sobota – Dolný Kubín 1:3 (1:1)

Góly: 22. Juhász - 31. a 57. Otruba (1 z PK), 50. Karas

ŽK: 15. Nemec, 30. Gregor, 33. Juhász, 82. Prečuch – 20. Bobček, 48. Ončák, 60. Janec

DOMÁCI: Gregor - Aleksić, Nemec (56. Prečuch), Kisievi, Oláh, Kalmár, Juhász, Ľupták (78. Matović), Uličný (69. Halaj), Petrán, Vargic

HOSTIA: Spišák - Sopúch, Ončák, Janec, Kolorédy, Machaj, Otruba (90. Ján Čillík), Bobček, Hojo, Karas (89. Jurík), Murín (51. Bača)

Eugen Bari (tréner R. Soboty): Boli sme si vedomí faktu, že hráme s lídrom treťoligovej tabuľky. Napriek tomu sme išli do tohto zápasu s tým, že chceme dominovať, chceme hrať útočný futbal, čo sa nám, podľa môjho názoru, najmä v prvom polčase, aj darilo. Vďaka strelenému gólu sme sa dostali na koňa. Už pred zápasom som chalanov upozorňoval, aby sa vyvarovali zbytočných či individuálnych chýb, pretože tak skúsený súper, akým je Dolný Kubín, to hneď využije. Vedeli sme, že hostia majú v kádri rozdielových hráčov, ktorí naše chyby dokážu využiť. A, žiaľ, to sa aj stalo.