Historický dvor v centre Lučenca zažije jedinečný majáles

Ide len o prvé zo série podujatí. Záujemcov čakajú ďalšie multižánrové chuťovky.

LUČENEC. Príchod mesiaca máj, ktorý býva označovaný za lásky čas sa oslavoval nielen stavaním mája, ale postupne aj majálesmi, kde sa ľudia zabávali pod holým nebom a doháňali to čo si nemohli dopriať počas predveľkonočného pôstu. Na túto tradíciu nadviazali v Novohradskom osvetovom stredisku (NOS) netradičným Jazzovým majálesom, ktorý sa uskutoční v nedeľu 1. mája. Myšlienku dokonca rozvinuli do série podujatí nazvanej Osvetárske dvory. Radi by nimi oživili unikátny priestor v historickom centre Lučenca.

„Jazzový majáles prináša do Lučenca nevšedný umelecký zážitok na netradičnom mieste s medzinárodným programom. Nádvorie v sídle Novohradského osvetového strediska sa v tento deň zmení na miesto kde sa stretnú milovníci špičkovej muziky, kvalitného vína, remeselného piva, chutného jedla a fantastickej atmosféry," uviedol riaditeľ NOS Stanislav Spišiak.

Predstavia sa domáci muzikanti, ale aj z Nemecka a USA

Návštevníci sa môžu podľa jeho ďalších slov tešiť na štýlové prostredie, sedenie pri stoloch s bielym prestieraním, so sviečkami a pekne nasvieteným exteriérom.

Brány podujatia s dobrovoľným vstupným sa otvoria o 16.30 hod. Za zvukov reprodukovanej jazzovej hudby budú môcť návštevníci môcť ochutnať víno od regionálneho producenta, remeselné pivo z regionálneho pivovaru, či dať si gastronomickú špecialitu v improvizovanom Street Food bare. Sedenie pri stoloch si bude možné vopred telefonicky objednať u organizátorov podujatia.

Sprievodnou aktivitou bude aj burza LP platní.

Samotné hudobné vystúpenia začnú úderom 18.00 hod.

O májovú pohodovú atmosféru sa hneď v úvode postará obľúbený lučenský dixieland Traditional Dixie Stompers. Určite veľkou zaujímavosťou bude aj to, že s si s ním zahrá aj Štefan Bartuš, a tak budú mať návštevníci doslova skutočne unikátnu možnosť vidieť a počuť hrať legendárny lučenský Traditional Jazz Band v takmer pôvodnej zostave, ktorá ukončila činnosť pred dvadsiatimi rokmi," podotkol Spišiak.

Hlavným lákadlom majálesu bude medzinárodný projekt pod názvom Markt(l)Xperiment feat. TIM ARMACOST (N.Y., U.S.A)

„V tomto medzinárdnom hudobnom telese pod vedením popredného nemeckého jazzového bubeníka Klemensa Marktla budeme mať možnosť počuť významného reprezentanta Mekky svetového jazzu New Yorku, Tima Armacosta. Tento saxafonista je súčasťou viacerých významných projektov , z ktorých niektoré boli nominované aj na prestížnu hudobnú cenu Grammy," objasnil riaditeľ NOS.

Pre domáceho poslucháča je potešiteľné podľa neho tiež, že v tomto projekte bude môcť vidieť a počuť hrať lučenčana Štefana Bartuša a jeho syna Alana Bartuša. „Obaja už niekoľko rokov žijú v Rakúsku. Najmä Štefan sa výrazným spôsobom etabloval na európskej jazzovej scéne a účinkuje v popredných medzinárodných projektoch po celom svete. Syn Alan ide v otcových šlapajách a stále viac a viac mu rastie renomé fantastického, vysoko talentovaného klaviristu."

V prípade zlého počasia, ktoré sa zatiaľ podľa predpovedí meteorológov na prvomájovú nedeľu neočakáva sa podujatie uskutoční v priestoroch Mestského múzea. Koncerty prebehnú v sále Fénix.

Dvory prinesú (nielen) hudobnú všehochuť

Ako sme už písali Jazzový majáles je len prvým zo série podujatí, ktoré sa uskutočnia raz mesačne od mája až do septembra. Každé z podujatí bude žánrovo inak zamerané a nebude to len o hudbe ako sľubujú osvetári.

„Táto séria akcií vychádza z vo svete veľmi obľúbeného konceptu organizovania kultúrno spoločenských podujatí na menej tradičných miestach, historických nádvoriach, či trebárs aj v ruinách starých budov. Dvor v Novohradskom osvetovom stredisku tak trošku splňuje všetky vyššie spomenuté atribúty," povedal Spišiak.

Má podľa jeho ďalších slov nádych historického dvoru a nie je to celkom tradičný priestor na kultúrne aktivity. „Navyše, po zotmení, za prispenia kvalitnej svetelnej techniky, sa zmení na magické, čarovné a silne atmosférické miesto s nezameniteľným genius loci , priamo v srdci Lučenca."

Podstatou projektu je aj regionálnosť. V ponuke budú nápoje, jedlá ale aj iný sortiment najmä od regionálnych výrobcov a producentov.

„Súčasťou dvorov nebudú len koncerty, ale napríklad aj vernisáž výstavy či divadelné predstavenie. Aj júnové podujatie by malo priniesť ojedinelé spojenie temperantnej rómskej hudby a fotiek významného slovenského fotografa Tibora Huszára, ale tu ešte riešime nejaké technické záležitosti a nemáme teda ešte známy termín, kedy sa uskutoční," pokračoval riaditeľ NOS.

Júlový dvor (16.7.) bude zamerany na folklór a bude to aj pozvanka na tradičný Novohradský folklorny festival. Vanovaný bude gajdám a gajdošskej kultúre na Slovensku, ktorá od roku 2015 patrí do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

„Augustový by mal byť 12.8. a mal by to byť Francúzsky večer so slovensko - francúzskym divadelným predstavením a šansónovou kapelou. v septembri chceme urobiť Jam session. Ako hosť by tam mal hrať s lučeneckými muzikantami Mario "GAPPA" Gabera, super multižánrový saxofonista, ktorý hráva s viacerými zoskupeniami, niekoľko rokov je aj stálym členom kapely IMT SMILE," zakončil Spišiak.