Futsalistov čakajú vyraďovačky. Mimel pôjde do play-off z čela tabuľky

Záverečný duel základnej časti vyhrali Lučenčania kontumačne. Vo štvrťfinále extraligy narazia na súpera, ktorý naposledy do centra Novohradu nepricestoval.

LUČENEC. Záverečné kolo základnej časti futsalovej extraligy mužov sa odohralo v závere uplynulého týždňa. Namiesto avizovanej pätice zápasov sa v piatok (22. 4.) podvečer napokon hralo len kvarteto duelov. O športový zážitok boli, nanešťastie, ukrátení práve fanúšikovia lučeneckého Mimelu.

V rámci 18. kola 1. SLF, ktoré dalo zároveň bodku za základnou časťou súťaže, totiž do centra Novohradu nepricestovali hráči súpera. Novozámčania oznámili rozsiahlu maródku v mužstve, spôsobenú zdravotnými problémami svojich futsalistov, až v deň konania zápasu. O niekoľko hodín neskôr sa športová verejnosť dozvedela výsledný rezultát nenastúpenia hostí na zápas. Bola ním kontumácia duelu (3:0) v prospech úradujúceho šampióna a doposiaľ neporazeného suveréna futsalovej extraligy.

Mimel Lučenec - vo futsalovej Lige majstrov (zdroj: Róbert Rácz)

Futsaloví nadšenci však nemusia zúfať. Repríza neuskutočneného zápasu je na programe už o niekoľko dní. Tentokrát však už s príchuťou play-off. Postavenie tímov v tabuľke po základnej časti určilo kvarteto dvojíc, ktoré zabojujú v štvrťfinále vyraďovacej časti súťaže.

V aktuálnom ročníku sa do tejto fázy extraligy neprebojovali Žilinčania (9. miesto) a futsalisti Komárna (10. miesto). Zverenci kouča Mariána Berkyho privítajú na svojej palubovke práve mužstvo Nových Zámkov. Prvé štvrťfinále je na programe už tento piatok (29. 4.) o 19.00 hod., hrá sa v ŠH ARENA. Odveta by sa mala uskutočniť v utorok 3. mája na pôde novozámockého celku.

Marián Berky - tréner futsalistov Mimelu Lučenec a slovenskej reprezentácie (zdroj: Róbert Rácz)

Štvrťfinálové a semifinálové zápasy sa hrajú na dve víťazstvá, finále môže ponúknuť divákom ešte ďalších päť prípadných duelov (hrá sa na tri víťazné zápasy).

ĎALEJ SA DOČÍTATE: aké sú ciele lučeneckého Mimelu pre play-off?

koho predpovedá kouč Berky ako možného súpera?

koho herný štýl sa zmenil najvýraznejšie a prečo?

poznáme štvrťfinálové dvojice!

...plus aktuálna tabuľka po základne časti a výsledky posledného kola.

„Základnú časť sme vyhrali bez straty bodu a v každom zápase sme dominovali. To nás veľmi teší. V predošlej fáze súťaže sme boli suverénni, ideme však do druhej, najdôležitejšej časti ligy, a tou je play-off. Hovorí sa, že play-off je úplne iná súťaž, a toho sme si vedomí aj my.