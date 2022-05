Podniky a herne budú pre výtržnosti a hromadné bitky otvorené kratšie

Vo Fiľakove obmedzia tiež podávanie alkoholických nápojov v nočných hodinách.

FIĽAKOVO. Samospráva Fiľakova pre opakované výtržnosti a hromadné bitky v centre mesta obmedzí otváracie hodiny pohostinstiev a herní a tiež podávanie alkoholických nápojov v herniach. Zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o fungovaní prevádzok schválili poslanci mesta na štvrtkovom (28. 4.) zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Opakované výtržnosti a hromadné bitky sa vo Fiľakove začali vyskytovať vlani v lete po uvoľnení pandemických opatrení. Podľa náčelníka mestskej polície vo Fiľakove Gabriela Benčíka k výtržnostiam dochádzalo v okolí podnikov aj v ich vnútri. Prípady riešila mestská polícia s pomocou miestnej občianskej poriadkovej služby, trestné činy výtržníctva či ublíženia na zdraví však podľa Benčíka evidovala aj štátna polícia.

"Súviselo to aj s tým, že v okolitých obciach sa pozatvárali pohostinstvá alebo v noci už neboli otvorené, takže mládež sa nahrnula do Fiľakova," vysvetlil pre TASR primátor Fiľakova Attila Agócs. Ako dodal, mesto sa situáciu pokúšalo riešiť nariadením o skrátení otváracích hodín podnikov, podnikatelia však tento postup začali napádať. Samospráva preto pristúpila k zmene VZN, ktorá nadobudne platnosť od začiatku júna.

Podľa nových pravidiel budú môcť byť prevádzky s pohostinskou činnosťou a všetky zariadenia, kde sa podávajú alkoholické nápoje, otvorené z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu najneskôr do 24.00 h a v ostatné dni do 23.00 h. Doposiaľ mohli pohostinstvá fungovať počas víkendov do 2.00 h a cez pracovný týždeň do 24.00 h.

Zmena VZN obmedzí aj fungovanie herní, tie mohli doteraz fungovať 23 hodín denne, prevádzkový čas však budú mať po novom pevne stanovený od 10.00 h do 3.00 h. Podávať alkoholické nápoje budú môcť v piatok a sobotu do 24.00 h a počas ostatných dní do 23.00 h. Doposiaľ bolo možné v herniach počas víkendov konzumovať alkoholické nápoje do 2.00 h.

Podľa primátora Fiľakova budú môcť podnikatelia žiadať o výnimky, po udelení ktorých budú môcť mať svoje prevádzky otvorené i dlhšie. Žiadosti budú schvaľovať kolektívne orgány samosprávy, a to dvojica dotknutých komisií a následne poslanci mesta. "Ak to aspoň jedna komisia pustí ďalej, pôjde to pred mestské zastupiteľstvo," priblížil Agócs.

