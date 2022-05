Jazzovému majálesu prialo počasie, získal si hneď aj priazeň divákov

Prvé zo série osvetárskych podujatí prinieslo viacero unikátnych spojení.

Hlavná hviezda prvého jazzového majálesu bola medzinárodná, no male v sebe silnú lučeneckú stopu. (Zdroj: Radovan Vojenčák)

Článok pokračuje pod video reklamou

LUČENEC. Na prvý pohľad sa mohlo zdať, že nedeľa nebude vhodným dňom na štart úplne nového podujatia v Lučenci. Opak sa stal pravdou a tak prvomájový deň ukončil Jazzový majáles s tým, že sa dočkal nielen priaznivého počasia, ale aj pomerne enormného záujmu obecenstva. Tí si mohli užiť nielen premenu trochu neprávom opomenutého dvora v centre mesta, ale hlavne špičkových výkonov hudobníkov a aj kvalitného jedla či nápojov.

„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo oživiť dvor v sídle Novohradského osvetového strediska (NOS) v Lučenci tak ako sme si to predsavzali. Pôvodne sme išli do podujatia jazzový majáles s tým že sme sa trocha obávali o to či si tento druh podujatia nájde svoje publikum. Výsledný záujem nás veľmi milo prekvapil. Myslím že sa potvrdilo naše presvedčenie že nádvorie Novohradského osvetové strediska má príjemný genius loci a skutočne silný potenciál na organizáciu rôznorodých kultúrno spoločenských podujatí," uviedol riaditeľ NOS Stanislav Spišiak.

Lučenecký dvojitý odtlačok vo svetovom projekte

Potešila ho tiež fantastická atmosféra, príjemní ľudia, priateľské stretnutia, no a hlavne vynikajúce obsadenie účinkujúcich s medzinárodnou účasťou.

„Hlavným hosťom bol špičkový americký saxofonista Tim Armacost s New Yorku ktorý sa predstavil ako frontmam kapely Markt(l)Xperiment ktorej kapelník je nemecky bubeník Marktl Klemens. Túto dvojicu dopĺňali Lučenčania otec a syn Štefan a Alan Bartušovci, momentálne obaja žijúci v Rakúsku," spresnil riaditeľ.

Pred týmto výnimočným medzinárodným projektom s výraznou lučeneckou stopou vystúpil domáci Traditional Dixie Stompers, kde na klávesoch hrá práve riaditeľ NOS. Tento súbor oslávi už budúci rok 30. výročie svojej existencie.

Hudobné vystúpenia vhodne doplnila burza vynilových LP platní, ktoré zažívajú v posledných rokoch svoj veľkolepý návrat. Povestnou čerešničkou na torte bolo kvalitné občerstvenie, regionálne pivo Huncút, ktoré sa minulo však veľmi rýchlo napriek tomu, že ste si museli naň vystáť rad.

Z postupne padajúcim súmrakom sa vízia organizátorov naozaj naplnila a dvor aj za pomoci svetelnej techniky získaval na pôsobilosti. Nehovoriac o kvalitnom zvuku, ktorý dal ešte viac vyniknúť oslnivým výkonom hudobníkov.

„Myslím že podujatie sa vydarilo a splnilo to čo sme od neho očakávali, a síce vynikajúce umelecké výkony a príjemný večer a aj to že sme nádvorie zviditeľnili širokej verejnosti a urobili sme si dobrú reklamu na ďalšie aktivity, ktoré v rámci sérií podujatí Osvetárske dvory v tomto priestore plánujeme," zakončil riaditeľ Novohradského osvetového strediska Stanislav Spišiak.

Projekt Osvetárske dvory má mať ešte júnové, júlové, augustové a septembrové pokračovania. Každé bude zamerané na iný druh hudby, ale aj umenia. Záujemcovia sa môžu tešiť na výstavu fotografií či divadlo, z hudobných štýlov na folklór či šansón.