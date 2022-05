V derby "vymaľované" už do polčasu. Málincu sobotné zápasy nesedia

Vedúce duo piatej ligy nezaváhalo ani tentokrát. Poznáme aj výsledky dohrávok. Kalinovu zachraňoval aspoň bod za remízu v závere Segeč.

LUČENEC A OKOLIE / REGIÓNY. Okrem najnižšej futbalovej súťaže v pôsobnosti lučeneckého ObFZ, o ktorej výsledkoch 21. kola sme čitateľov informovali už včera, pokračovali aj zápasy líg, spadajúcich pod SsFZ.

V tretej lige pútal pozornosť divákov derby duel medzi Fiľakovom a rimavskosobotským MŠK. O tom, aký bol návrat kouča Eugena "Jenciho" Bariho na pôdu FTC, sa dočítate nižšie.

Dvaja z viacerých najbližších štvrtoligistov sa predstavili na trávnikoch súperov. Len jeden z nich však dokázal bodovať. Naopak, hráči Hajnáčky po prehratej dohrávke zo stredu uplynulého týždňa ožili a doma vysoko deklasovali trápiacu sa Detvu.

Zo zápasu Lučenca so Žarnovicou (zdroj: Ján Šnúrik)

V piatej lige videli diváci gólové hody v Tomášovciach, už tradične sa darilo aj vedúcej dvojici mužstiev. Kompletný výsledkový servis TIPOS III. ligy Stred, IV. ligy JUH a V. ligy skupiny D si môžete prečítať už teraz, alebo v aktuálnom vydaní týždenníka MY Novohradské noviny(v predaji od utorka 3. mája 2022).

TIPOS III. liga Stred

Lučenec - Žarnovica 0:2 (0:0)

Góly: 59. Černák, 72. Malle

ŽK: 53. Ufrla, 75. Kafrík – 70. Ćoralić, 82. Valko

DOMÁCI: Jenčo - Fabian, Kotora, Očenáš, Kafrík (85. Budáč), Ufrla, Hulec, Nadiradze, Mijušković (60. Divald), Tchania (60. Pipíška), Mózer

HOSTIA: Repiský - Kruľák, Výbošťok, Škrteľ, Ismael Stephane Ouattara, Valko (88. Marunčiak), Černák (85. Ďurian), Malle, Mishko, Ćoralić, Cehula

Marcel Turňa (tréner Lučenca): Z hľadiska nášho výkonu v tomto zápase nie je veľmi čo hodnotiť. Hrali sme bez nasadenia, emócií, v defenzíve nedôrazne a v ofenzíve bez aktivity v ponukovej činnosti. Svoje dve šance v prvom polčase sme nepremenili, snaživý súper to vycítil a zlepšenou hrou v druhom polčase dvoma gólmi vybojoval nečakané tri body. Náš výkon ovplyvnili viaceré faktory, ale tie nechcem prezentovať na verejnosti, tie si musíme vyriešiť v klube. Prehru beriem na seba, nedokázal som na tento zápas mužstvo dobre pripraviť.

Kalinovo - Martin 2:2 (1:1)

Góly: 17. Radič, 85. Segeč - 33. Jasenovský, 63. Mlynár

ŽK: 58. Šuhaj, 80. Dinga, 90. Líška

DOMÁCI: Jonáš - Filipiak (67. Vančo), Uhlár, Ivan (79. Dobiáš), Segeč, Fajčík, Radič, Koták, Kulich (74. Jass), Keszi, Cibula

HOSTIA: Raček - Tomka, Niemchaninov, Garaj, Jasenovský, Líška, Mlynár, Dinga, Radchenko (46. Dauda), Lanko, Turčina

Csaba Csányi (tréner Kalinova): Do dnešného zápasu sme išli s imperatívom bodovať. Samozrejme, chceli sme bodovať naplno, čomu sme prispôsobili zostavu a jednotlivé posty. Do zápasu sme vstúpili aktívne. Hneď v prvej minúte sme mali gólovú hlavičku, ktorú brankár chytil. Potom sme nepremenili ďalšie dve-tri gólové šance. Do vedenia sme išli v 17. minúte. Následne sme však po nedorozumení v našej obrane inkasovali vyrovnávajúci gól. To nás trochu pribrzdilo. Do druhého polčasu sme to chceli zvrátiť. Súper sa však po rýchlom brejku ujal vedenia po našej strate lopty. My sme potom išli do rizika, súper mal šancu na zvýšiť na 1:3, no podržal nás brankár.