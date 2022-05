Pri cyklotrase Lučenec - Halič pribudla maľba pripomínajúca železnicu

Mala by byť základom pre vybudovanie ďalšieho stanovišťa.

LUČENEC. Na cyklotrase Lučenec - Halič pribudla nová zaujímavosť. Mala by byť súčasťou relaxačného stanovišťa v jej blízkosti. Nachádza sa na niekdajšom násype zaniknutej železničnej trate, ktorá viedla po väčšej časti novovybudovanej cyklotrasy.

„Prvým tematickým stanovišťom na cyklotrase v smere Halič boli „Zvieratká nášho lesa“. Malí i veľkí cyklisti v ňom majú možnosť objaviť život lesa, ktorý je neodmysliteľne spojený so živočíchmi tu žijúcimi," uviedla lučenecká samospráva na sociálnej sieti s tým, že ďalšou témou je železničná doprava.

„Cyklisti si toto stanovište môžu obzrieť z druhej strany niekdajšieho železničného mosta v blízkosti bývalých CBA skladov. Mesto Lučenec sa zároveň uchádza o finančný príspevok vo výzve „Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy“, vďaka ktorému by sa toto stanovište ešte viac zatraktívnilo," podotklo vedenie mesta.

V prípade úspechu projektu by sa vybudovalo samotné stanovište, ktoré by pozostávalo z upravenej spevnenej plochy, z dreveného prístrešku so sedením a stolom, z kovového stojanu na bicykel, fotopanelu či smetného koša.

„Ďalej odpočívadlo bude vybavené aj poznávacou cestičkou po bývalej železničnej trati – vŕšku. Plánované je aj osadenie dreveného vláčika, prístreška a informačnej tabule," zakončilo vedenie mesta.