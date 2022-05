Banskobystrická legenda sa vrátila naplno, chce splatiť dlh voči sebe, ale hlavne fanúšikom

Aj ďalší účastníci koncertu vo Veľkom Krtíši neskrývali nadšenie z návratu pred publikum.

Heavymetalovú legendu Hematit z Banskej Bystrice "zomleli" porevolučné časy, teraz by chceli spraviť to čo vtedy nestihli. (Zdroj: Radovan Vojenčák)

Článok pokračuje pod video reklamou

VEĽKÝ KRTÍŠ. Posledný aprílový víkend sa vo vo Veľkom Krtíši skončila jarná časť comebackového turné banskobystrickej kapely Hematit. Spolu s nimi sa publiku predstavila ďalšia bystrická kapela Abstract a domáci MotorscreaM Project.

Na kapelách, ale aj na necelej stovke divákov bolo vidieť, že im živá vzájomná komfrontácia počas pandémie chýbala a z obidvoch strán pódia sršala takmer hmatateľná energia. Veď tvrdý, metalový sound je hlavne o prenese energie a aj o zábave a ocenení hudobných výkonov. A v miestnom Martiner pube bolo veru čo oceňovať.

Chceli sa odlíšiť, vydržalo im to už vyše štvrťstoročie

Ako prví sa predstavili priaznivcom hlučnej hudby Abstract z Banskej Bystrice. V ich radoch nájdeme aj rodáka z Lučenca Juraja Drugdu, ktorý ich presnou razanciou hnal neúprosne vpred. Zaujímavosťou kapely, ktorá je na scéne už cez štvrťstoročie je to, že nemá vo svojich radoch speváka.

„Chceli sme sa od začiatku odlíšiť, nechceli sme hrať vtedy populárne štýly trash, death či blackmetal ale inštrumentálny metal. Vzišlo to z toho, že takmer každá kapela, napríklad Metallica a skladba Orion, mala na svojom albume inštrumentálnu skladbu. Na základe toho, že sa nám tieto skladby páčili sme sa rozhodli pre tento štýl," uviedol kapelník, gitarista a prirodzený líder kapely Peter "Lego" Lengsfeld, ktorý Abstract vedie už od roku 1995.

Myslí si, že na Slovensku za 27 rokov ich existencie majú pevné miesto na hudobnej scéne už ľudia vedia, že je inštrumentálna metalová kapela. K 25 výročiu existencie dostal Lengsfeld zaujímavý nápad, vytvoriť dokument o ich existencii. Obdobných počinov je v našom teritóriu ako šafránu. Porovnateľným je asi dokument o českej kapele Motorband, ale na Slovensku sa pravdepodobne ešte metalová kapela k takémuto kroku neodhodlala. Nielen vznik stojí za zmienku, ale aj fakt, že premiéru mal dokument v minulom roku na jeseň v kinosále pamätníka SNP v Banskej Bystrici.

„Povedal som si čo k tomu výročiu? Urobíme koncert? To robí veľa kapiel. Oslovil som pár kamarátov, ktorí vyštudovali rôzne filmové profesie. Oni súhlasili s tým, že musím dať zdigitalizovať naše staré fotky, videá nahraté ešte na VHS kazetách. Všetko bolo v réžii Adriána Mihálika. Premiéru mal dokument vlani v novembri. Vďaka nečakanej ponuke ďalšieho kamaráta, ktorý pracuje v pamätníku SNP sme ho uviedli tam," pokračoval líder kapely Abstract.

V rámci protipandemických opatrení naplnili povolenú kapacitu a ako prvá a možno už navždy jediná banskobystrická kapela meli premiéru v takomto exkluzívnom priestore „Dokument pod názvom Abstract - Instrumentary nájdu fanúšikovia už aj na platforme Youtube (viď odkaz nižšie) a snáď sa bude páčiť nielen naším fanúšikom."

Hoci mali Abstract vo Veľkom Krtíši trochu nevďačnú úlohu prvej kapely, nevnímal to Lengsfeld vôbec zle: „My tu hráme veľmi radi, cítim sa tu vždy parádne. Síce sme mali dnes tú nevďačnú úlohu otvárania celej akcie, ale publikum bolo skvelé, chytilo sa hneď od začiatku," zakončil kapelník kapely Abstract.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/F9_LYsa4anQ

Veria, že splnia cieľ, na ktorý čakajú od svôjho vzniku

V strede večera vystúpila heavymetalová legenda z konca 80. rokov minulého storočia - Hematit. Ich sľubne rozbiehajúcu kariéru zastavili porevolučné roky, ktoré nepriali domácej tvorbe. Dosť kapiel neprežilo nápor, dovtedy nedostupnej, "západnej" hudby. Dvaja jej členovia sa uplatnili aj v iných kapelách. Basgitarista Feďo Gašparík hráva doteraz v Metalinde. Spevák Roman Révai nahral jediný album skupiny Team bez Paľa Haberu.

„Povedali sme si, že sa ideme ešte pozabávať kým vládzeme a tak sme oprášili naše staré songy a naozaj sa hlavne bavíme. V prapôvodnej ére sme vydali len jeden singel a mali sme nejaké demonahrávky. Nahrávky na album máme rozpracované a verím, že to tento rok posunieme zásadným spôsobom dopredu. V našom prípade musíme dať naň aj tie veci, ktoré poznajú fanúšikovia z minulosti," vzal si hlavné slovo basgitarista Feďo Gašparík, ktorý vníma, že práve tých majú stále po celom Slovensku a aj v Čechách, kde odohrali v čase svojej najväčšej slávy množstvo koncertov.

„Tá generácia stále žije a majú s nami spojené svoje najlepšie - mládežnícke roky. Hudba kapely je u mnohých spájaná zároveň s tými najsilnejšími zážitkami na ktoré spomínajú radi dodnes. Máme už odohrané nejaké koncerty a môžeme skonštatovať, že sú ľudia spokojní, tak ako aj my a myslím, že sa to prenáša vzájomne."

Hematit podľa Gašparíkových slov vníma, že album bol nesplnenou métou, ktorá mohla kapelu udržať pri živote a v povedomí fanúšikov neprerušene až do dnešných dní. „K nenaplneniu tohoto míľnika prispelo viacero faktorov, ktoré sme žiaľ nemohli ovplyvniť Všetci akoby mali iné záujmy zo dňa na deň."

Návrat tejto kapely sa udiaľ v podstate viacerých etapách a kapela ožila vždy keď bolo treba. Hlavne počas viacerých koncertov v Banskej Bystrici.

„Teraz však máme konkrétny cieľ a musím priznať, že táto kapela je pre nás aj po ľudskej stránke silným spojenímm, ktoré vzniklo snáď už v našom detstve. Všetko sme sa naučili medzi sebou a nik nám neukázal ako máme hrať, a kapela vznikla rovnocenným pričinením nás všetkých," zakončil basgitarista Hematitu.

Skladba z jediného oficiálne vydaného singlu:

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/NeWbJJL2Ngc

Trochu divočiny na záver

Ako poslední sa predstavili domáci MotorscreaM Project, ktorí síce vznikli iba v roku 2016, ale aj členovia tohto zoskupenia sú starí harcovníci na metalovej scéne a majú za sebou viacero spoločných nahrávok.

Ich názov poukazuje na veľkú lásku ku kapele Motörhead, ktorá je síce občas počuteľní aj v ich tvorbe, ale dosť veľkú časť ich vlastnej tvorby čerpá s poctivého hardrocku a heavy metalu klasického strihu. Tu sa najskôr predviedli vlastnou tvorbou, aby potom úplne dostali publikum coververziami skladieb, ktoré sú zapísané zlatými písmenami v učebniciach rocku. Akciu, vlastné hranie a aj plány do najbližšej budúcnosti prezradil gitarista Pali Ďuriš.:

„Akcia dopadla podľa očakávaní, všetko sa zaobišlo bez nejakých problémov. Ľudia čo prišli sa bavili. S domácim publikom sa poznáme viacmenej osobne, takže vieme čo môžeme navzájom očakávať. A nebol to už úplne náš prvý koncert tento rok, my sme v celku na pódiá zvyknutí-nepotrebujeme nič extra, čiže hralo sa nám fajn, ľudia sa bavili, my sme sa bavili, tak tým pádom je všetko úplne v poriadku"

Nové dve skladby, rýchlejšia metalová Helldiver a rock´n´rolová Hitchhiker sa dočkali, tak ako až známe veci z debutového albumu, dobrej odozvy. „Bola zábava, miestami nám sem tam niekto spadol aj na pódium, je dosť nízke, takže bol to poriadny rock n roll ako sa patrí."

Kapela začala aj prípravu na nový album, ale s tým sa zatiaľ neponáhľa. Čiastočne môe za to, že dvaja členovia už žijú mimo Veľkého Krtíša. „Sme roztratení, takže spoločné skúšky ako kompletná kapela sú zriedkavou udalosťou, viac sa spoločne stretávame na koncertoch ako na skúškach. Plán nejaký bol, že začať nahrávať tento rok, ale nemáme komplet materiál tak ako chceme na album, nechávame tomu čas, keď budeme mať všetko pripravené dáme sa do toho," skonštatoval na záver Ďuriš.