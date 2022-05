Do nehody neďaleko Trebeľoviec by mohli vniesť svetlo svedkovia, neznámy vodič ušiel

Policajti pátrajú po vodičovi na neznámom aute.

LUČENEC. Policajti hľadajú svedkov dopravnej nehody, ku ktorej došlo v sobotu 30. apríla, krátko pred 20.30 hod. Zaujíma ich neznámy vodič, ktorý ušiel.

Podľa informácií, ktoré muži zákona poskytli, viedol 52-ročný osobné auto Citroen Xsara v smere od Trebeľoviec na cestu I/71.

"Neznámy vodič na doposiaľ neznámom vozidle, v čase, keď u bol predchádzaný Citroenom Xsara, v tom istom smere jazdy údajne vybočil zo smeru svojej jazdy a to v momente, keď sa Citroen už nachádzal na jeho úrovni," priblížili policajti s tým, že vodič Citroenu, v snahe predísť zrážke, vybočil zo svojej dráhy.

"Ľavým predným kolesom sa dostal na krajnicu. Po opätovnom návrate na vozovku sa vozidlo stalo neovládateľným. Zišlo mimo cestu v pravo a narazilo do stromu," uvádzajú policajti vo svojej správe.

V havarovanom aute sa nachádzal len vodič. Utrpel zranenie s predpokladanou dobou liečby a práceneschopnosťou do 7 dní.

"Neznámy vodič na mieste dopravnej nehody nezotrval a bez splnenia si povinnosti účastníka dopravnej nehody z miesta odišiel. Vozidlo ani osoba, ktorá sedela za jeho volantom stotožnená nebola a bolo po nej vyhlásené pátranie."

Výsledok dychovej skúšky vodiča havarovaného auta bol negatívny.

"Polícia v Lučenci sa na občanov obracia s prosbou o pomoc a spoluprácu pri pátraní po neznámom vozidle. Ak by niekto vedel poskytnúť akékoľvek bližšie informácie, ktoré by mohli napomôcť k objasneniu nehody, oznámte to prosím na ktoromkoľvek útvare policajného zboru alebo na známom telefónnom čísle 158. Rovnako apelujeme na vodiča a svedomie auta, ktoré malo byť súčasťou tejto udalosti, aby sa ohlásil na čísle 158," zakončili policajti.