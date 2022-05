Deti vyrábajú, dospelí chodia na doučovania. Utečencov sa snažia odpútať od vojny

Ľudia, ktorí sami potrebnujúci pomoc, sú často prajnejší.

LUČENEC. Už tretí mesiac pokračujúca vojna na Ukrajine priviedla aj na Slovensko ľudí utekajúcich pred jej hrôzami. Hoci postupne splývajú s našou spoločnosťou, väčšina z nich by sa rada vrátila domov. Dovtedy im treba však pomôcť a nielen materiálne, radou či finančne.

V lučeneckej Vašej Charite sídliacej v Centre pomoci Domček na Komenského ulici pre nich pripravili stretnutia na týždennej báze.

Aspoň na chvíľu pri nich zabudnú na to, čo sa deje u nich doma. A ako to je v prípade aktivity s Ľudmilou Hoffmanovou, aj sa niečo naučiť a popritom vymyslieť, čo by mohli naučiť oni nás.

Všaka aukcii išli peniaze na dobrú vec, neochotných Novohradčanov zastúpili iní

Ukrajinky nechcú byť odkázané len na milosť

Deti vyrábajú, dospelí chodia na doučovania

Pomáha aj Ukrajinka, ktorá na Slovensku zostala kvôli študentskej láske

Z nápadu na akúsi kultúrnu výmenu bude súťaž o lepší boršč

V objatiach cítiť ako im vojna obrátila život naruby

„Ide o našu prvú spoločnú aktivitu, ale asi nie poslednú. Teraz máme kurz kváskovania a chcem sa popýtať prítomných žien ako sú na tom s pletením, lebo to by sme mohli robiť nabudúce. Pletenie je totiž veľmi dobré na psychiku,“ uviedla Hoffmanová, ktorá je viacnásobná držiteľka značky regionálny produkt Novohrad.