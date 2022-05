Play-off futsalovej extraligy: Mimel kráča za obhajobou titulu

Nečakaná polčasová remíza odvetného štvrťfinále so šťastným koncom. Semifinálový triumf sa nerodil tak ľahko, šance boli na oboch stranách.

(Celý článok si môžete prečítať už teraz, alebo v pripravovanom vydaní týždenníka MY Novohradské noviny - v predaji od utorka 10. mája 2022)

LUČENEC / PRIEVIDZA. Futsalová extraliga mužov má za sebou ďalšiu dvojicu zápasov play-off. Počas uplynulého týždňa sa hrali odvety štvrťfinálovej vyraďovačky (utorok, 3. 5.), postupujúce tímy sa následne stretli v prvom semifinále (piatok, 6. 5.). Medzi osmičkou, resp. kvartetom najlepších mužstiev nechýbal ani obhajca minuloročného prvenstva Mimel Lučenec.

Článok pokračuje pod video reklamou

Radosť futsalitov Mimelu po záverečnom hvizde prvého semifinále (zdroj: Róbert Rácz)

Povinná jazda splnená. Odveta však nebola taká jednoznačná

Dominanciu z úvodného domáceho štvrťfinále, v ktorom Novohradčania sfúkli súpera z Nových Zámkov, potvrdili zverenci trénera Mariána Berkyho aj v utorkovej odvete. Hoci sa tentokrát gólostroj Mimelu nezastavil na čísle osemnásť, aj víťazstvo v pomere 2:7 stačilo Lučenčanom na splnenie postupového cieľa. Domácim slúžila ku cti aspoň cenná polčasová remíza (2:2) a schopnosť ísť dvakrát v zápase do vedenia.

Poďakovanie hráčov Mimelu svojim fanúšikom (zdroj: Róbert Rácz)

Mimel tak absolvoval povinnú štvrťfinálovú „jazdu“ (viac-menej) bez problémov. Už pred koncom úvodnej fázy vyraďovačky spoznal aj meno semifinálového súpera. Tým sa stalo mužstvo Prievidze, ktoré – rovnako ako lučenecký mančaft – prešlo cez súpera z Levíc v najkratšom možnom čase (2:0 na zápasy).

Nové Zámky - Lučenec 2:7 (2:2)

Góly: 7. M. Marík, 10. Homola - 9. Ostrák, 12. Max Alves Da Silva, 22. Homola (vl. gól), 34. Greško, 37. a 39. José Dos Santos Martins, 38. Brunovský

Rozhodoval: Matula

Divákov: 80

DOMÁCI: Lengyel - Petík, Komora, M. Marík, R. Marík, Prochaczka, Homola, Kucharovič

HOSTIA: Kušnír (Woslley) - Grcić, Fehérvári, José Dos Santos Martins, Ostrák, Greško, Max Alves Da Silva, Brunovský, Směřička, Keszi, Čeřovský

Marián Berky (tréner Lučenca): Dnes sme nehrali až tak dobre ako v doterajšom priebehu súťaže. Urobili sme však ďalší dôležitý krok k splneniu nášho cieľa. Vystúpili sme na prvý schod, máme pred sebou ešte ďalšie dva. Ak by som mal zhodnotiť dnešný zápas, tak poviem, že hoci nebol úplne ideálny, ale bol so šťastným koncom, vyhrali sme 2:7. Vytrápili sme sa, súper dobre bránil, my sme neboli dostatočne koncentrovaní. Toto potrebujeme pred semifinále zmeniť, musíme byť viac motivovaní, no zároveň ísť do semifinále s potrebnou pokorou. Bude pre nás nesmierne dôležité, aby sme do úvodného semifinále proti Prievidzi vstúpili pozitívne. Chceme byť v tomto dueli jednoznačne úspešní.

Výsledky ostatných štvrťfinálových odviet 1. SLF:

4FSC BA – B. Bystrica 4:5 (0:1)

Levice - Prievidza 1:5 (1:2)

Pinerola BA - Košice 2:4 (2:4)

Z druhého semifinále 1. SLF medzi Mimelom Lučenec a Prievidzou (zdroj: Róbert Rácz)

ĎALEJ SA DOČÍTATE Ako prebiehal úvodný semifinálový zápas?

Kto je dvojgólovým strelcom Lučenca?

Ako hodnotia zápas hráči a tréneri?

Vyrovnaná partia prvého semifinále

Úvodné semifinále sa už nenieslo v tak jednoznačnom a dominantnom duchu Mimelu ako tomu bolo počas štvrťfinálových zápasov či duelov základnej časti. Hostia hrali koncentrovane, snažili sa vyvarovať zbytočných chýb, čo Lučenčanom sťažovalo možnosti gólovo sa presadiť.