Opitý si sadol za volant cudzieho auta. Odniesli si to ďalšie dve vozidlá

Mimoriadne nepríjemný záver jazdy z Holiše do Lučenca.

Šéfredaktor - MY Novohrad

LUČENEC. Opitý mladík si sadol za volant a vyrazil z Holiše do Lučenca. Jeho cesta mala neslávny koniec.

Podľa informácií, ktoré zverejnili policajti, k dopravnej nehode došlo v nedeľu po polnoci priamo v Lučenci.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Podľa doterajších zistení sa mal 22-ročný muž bez súhlasu majiteľa zmocniť cudzieho auta, na ktorom jazdil z Holiše do Lučenca. Počas jazdy zrejme neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, prešiel mimo cesty, kde narazil do stromu. Odtiaľ auto odhodilo smerom k bytovému domu, kde na parkovisku narazil do ďalších dvoch áut," priblížili ochrancovia zákona.

Mladíkovi dali fúkať. Výsledok dychovej skúšky bol 1,56 promile.

"V jednom momente sa tak okrem jazdy pod vplyvom alkoholu stal podozrivým aj zo spáchania prečinu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla," zakončili policajti.