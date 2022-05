Štát sa ku kúpeľom v Levároch zachoval macošsky, majitelia ich chcú obnoviť

Turisti ich objavia väčšinou náhodou. V obci by uvítali, keby sa historické budovy podarilo zrekonštruovať.

LEVÁRE. „Do Levár? A kto by tam už načo chodil? Veď to je už koniec sveta,“ zasmeje sa dôchodca Jozef Farkaš a utrúsi, „ktovie, či tie kúpele ešte stoja. Brat ich voľakedy spomínal, ale už je tam, na pravde Božej. Hádam aj tie kúpele tak.“

Majitelia bývalých kúpeľov sa plánov nevzdávajú

Leváre, jedna z najmenších dedín okresu Revúca, majú čo ponúknuť. Aj niekdajšie kúpele, ktoré v 18. storočí využívali miestni pastieri, stoja, aj keď čas ich už tlačí k zemi. Občas sa v dedine pristavia turisti a pýtajú sa na ne.

„Už roky chátrajú. Mrzí ma to. Keby sa ich podarilo obnoviť, určite by boli

“ Voda z premeňa v kúpeľoch je zložením je podobná liečivej vode v Bojniciach, avšak jej teplota dosahuje len 13 stupňov Celzia. „ Ján Daniš

lákadlom pre návštevníkov tunajšieho regiónu. Obec v tomto smere nevie urobiť nič. Bývalé kúpele sú súkromným majetkom a okrem toho by dedina na ich kúpu nemala peniaze,“ povedala Marta Halászová, starostka Levár.

Majitelia sa snažia areál s historickými stavbami udržiavať, avšak nie je to jednoduché. Nevzdávajú sa však plánov súvisiacich s ich obnovou.

„Kúpele by z toho zrejme už neboli, ale niečo pre rozvoj cestovného ruchu by sa tu určite dalo vybudovať. Na to však treba nemálo peňazí. Snažíme sa oslovovať inštitúcie, sledujeme výzvy, do ktorých by sme sa mohli zapojiť,“ povedal Ján Daniš, spolumajiteľ bývalých kúpeľov.

Aktuálne ho zaujala prvá zelená výzva Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorá je určená pre žiadateľov projektov, súvisiacich aj s rozvojom vidieckeho turizmu práve v okrese, v ktorom ležia aj Leváre.

V článku sa dočítate aj: • V prospech koho vyvlastnili v minulosti kúpele a aké boli plány, • čo na prípadnú obnovu kúpeľov hovoria v obci, • na čo stavili v Levároch a čo nájdete v jednej z najmenších obcí v okrese Revúca.

„Z kúpeľov by mohlo byť určite zaujímavé turistické stredisko. Avšak je tu ešte jeden problém. Areál sa nachádza v ochrannom pásme,“ dodal Daniš a načrel do histórie, ktorá v niektorých momentoch nebola pre kúpele práve najprívetivejšia.