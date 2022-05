Láska na bicykli má nielen povzbudzovať k cyklistike, ale aj vyjadriť solidaritu a podporu Ukrajine

Víťažok z cesty pošle dvojica do regiónu Gemer.

Dvojica na bicykli pošle výťažok získaný počas ich cesty do rodného regiónu speváčky. (Zdroj: donio.sk)

On je kameraman, ona speváčka a spolu jazdia ako Cyklove. S týmto sloganom Dominik Janovský a Zuzana Mikulcová propagujú svoju aktuálnu bicyklovú jazdu po Taliansku. Minulý rok išli do Chorvátska, tento rok si naplánovali cestu do Talianska. Svojou 27 dňovou cestou chcú nielen povzbudzovať verejnosť k cyklistike, ale aktuálne aj vyjadriť solidaritu a podporu Ukrajine.

„Jazdou za Ukrajinu chceme povedať, že sloboda a mier je stále najvyššia hodnota v našej spoločnosti. My ísť bicyklovať môžeme, pretože sme sa nenarodili do krajiny zmietanej vojnou, nemusíme utekať pred náletmi a rozmýšľať, kde sa ukryť. Ale nie všetci mali to šťastie a práve im chceme venovať našu cestu,” prezradili svoj cieľ.

Počas cesty vyhlásili aj charitatívnu zbierku na stránke donio.sk.

„Pomocou kampane Cyklove jazdí za Ukrajinu chceme nielen vyjadriť nesúhlas s vojnou, ale pomôcť a vyzbierať finančné prostriedky pre ľudí prichádzajúcich z oblastí, kde zúri vojna práve k nám, na Slovensko.”

Zuzana Mikulcovápochádza z Rimavskej Soboty, preto aj výťažok zo zbierky pôjde práve do tohto regiónu.

“Pochádzam z Gemera, zo zabudnutého regiónu, ktorý sa dlhodobo trápi nielen s vysokou nezamestnanosťou. Viem, že záujem o poskytovanie materiálnej pomoci zo strany verejnosti bude čoraz menší a prichádzajúci ľudia z Ukrajiny budú v našom regióne potrebovať pomoc dlhodobejšie, preto poskytnutý finančný vankúš pre tieto organizácie bude viac než potrebný,” vyjadrila sa speváčka.

Dvojica dorazila šťastne do Neapolu (zdroj: fb. Zuzana Mikulcová)

Povestný taliansky chaos

Naposledy sa cez sociálnu sieť ozval pár cyklistov z Neapolu. Speváčka opisuje svoje zážitky nasledovne:

„Včerajší deň bol brutal. Keď sme po 170 km čakali, kým prestane pršať, nevedela som si predstaviť ako tých posledných 57 km dáme, hlavne v nejakom rozumnom čase. Aj keď som to párkrát zažila, že mám pocit, že neprejdem ani kilometer, vedela som sa vždy vypushovať a ísť ďalej. Dokiaľ je to potrebné. Tak to bolo včera."

Adrenalín sa podľa nej dosť zvýšil príchodom do Neapolu. „Stačila sekunda, už by som bola na kapote auta, ktoré mi nedalo prednosť. Ale takto to tu chodí. Aj na cestnej premávke si musíš vydobiť svoje miesto napriek akýmkoľvek pravidlám, ale v niečom je tento chaos výnimočný a neskutočne fascinujúci. Byť stále v strehu, lebo každá sekunda môže znamenať všetko," podotkla.