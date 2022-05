Po náraze do stromu prišiel o život len 20-ročný vodič

K nehode došlo z utorka na stredu medzi obcou Bátka a mestskou časťou Rimavskej Soboty Bakta.

Iba 20-ročný vodič prešiel do protismeru, stálo ho to život. (Zdroj: fb: Polícia SR - Banskobystrický kraj)

RIMAVSKÁ SOBOTA. Život len 20-ročného vodiča si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej došlo z utorka na stredu medzi obcou Bátka a mestskou časťou Rimavskej Soboty Bakta. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

"Z doposiaľ nezistených príčin mal vodič prejsť s vozidlom do protismernej časti vozovky, vojsť do ľavej priekopy, kde sa auto prevrátilo a narazilo do stromu," priblížila polícia.

Mladý vodič pri nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Presná príčina nehody je naďalej predmetom policajného vyšetrovania.