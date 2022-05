Novohradčanov čakajú v sobotu múzeá až do noci

V sobotu sa koná po pandemickej pauze opäť Noc múzeí, prináša poriadnu všehochuť.

LUČENEC. Do už tradičného celoslovenského podujatia Noc múzeí a galérií sa zapojili aj kultúrne inštitúcie v Novohrade. V Lučenci sú to Novohradské múzeum a galéria a Mestské múzeum. Nezaostali ani hradné múzeá vo Fiľakove a na Modrom Kameni. Všetky ponúkajú, dnes v sobotu 14. mája, okrem klasickej prehliadky ich expozícií aj bohatý sprievodný program určený všetkým vekovým kategóriám.

Predstavia poklady i šperky

„Počas podujatia predstavíme stálu expozíciu “Poklady minulosti” cez detaily vystavených artefaktov. Súbežne s Nocou múzeí a galérií prebieha v našich výstavných priestoroch výstava Stratený Novohrad, ktorá prezentuje múzeum ako múzu k tvorbe kolekcie šperkárky Kataríny Žiak," uviedla Diana Lajzová z Novohradského múzea a galérie(NMG).



V rámci výstavy sú vystavené zväčšeniny autorských šperkov z kolekcie

Stratený Novohrad a Rozkvitnutá Ábelová, ilustrované zbierkovými

predmetmi, v ktorých našla autorka inšpiráciu. „Súčasťou výstavy je aj

krátky dokument . Prostredníctvom filmu zavedieme návštevníka priamo do

procesu vzniku vystavených šperkov," dodala Lajzová.



Aktuálny ročník Noci múzeí a galérií v NMG zamerajú podľa jej ďalších slov na aktivity pre rodiny s deťmi. Predstavia aj nové koncepty pripravovaných zážitkových aktivít k výstave a stálej expozícii, ktoré si budú môcť návštevníci po prvýkrát vyskúšať. „Príďte sa spolu zahrať do múzea. V Škriatkovom ateliéri budúna váš čakať aj „omaľovánko- skicáre“ - Šperk očami detí," odkazujú najmenším návštevníkom múzea.



Novohradské múzeum a galéria sídli na Námestí Kubínyiho č. 38/3.Otvorené bude dnes od 14:00 do 21:00 hod. Vstupné je v tento deň zdarma.

Prenesú sa o storočie dozadu

V Mestskom múzeu v Lučenci začínajú s Nocou múzeí a galérií až od 18:00 hod. Podujatie potrvá až do 22:00 hod. Najväčším lákadlom má byť odhalenie makety historického centra Lučenca z roku 1907. Tá vznikla na základe dobových pohľadníc, máp a čiastočne aj fantázie jej tvorcov - Renáty a Jána Fuksovcov z Lučenca. Program sa tak bude točiť v duchu obdobia, ktoré maketa znázorňuje. Predstavia tu: Noblesný svet mešťanov, Čarovný svet klobúkov Ivany Jackuliakovej, vlasové kreácie z Hair salónu Ericha Petrócziho, či historické fotografie zo zbierky Jána Rumpela.

„Okrem iného sa môžete tešiť aj na sprístupnenie makety historického Lučenca, hudobníkov z Traditional Dixie Stompers, tanečníkov z Dance Attack, tvorivé dielne pre vaše detičky počas celého večera a vyvrcholením bude bombastický koncert 35 členného dychového orchestra Vojenská hudba Ozbrojených síl SR na veľkom pódiu na Radničnom námestí," odkazujú pracovníci múzea.

Vstupné je na toto podujatie dobrovoľné. Na podujatí sa predstavia aj šikovné cukrárky a pekárky, v ponuke občerstvenia bude aj neodmysliteľný kornútok z taverny v Redute.

Vo Fiľakove vzácne nálezy, repliky šperkov, divadlo i koncert

Po dvojročnej prestávke sa opäť zapája aj Hradné múzeum vo Fiľakove.

„Program sa začne v Mestskom vlastivednom múzeu o 18:00 hod., kde archeologička múzea predstaví záujemcom výstavu „Najvzácnejšie archeologické nálezy posledných rokov z Fiľakova“. Odborný výklad si môžu návštevníci neskôr vypočuť aj v maďarskom jazyku," uvádzajú pracovníci múzea na svojej internetovej stránke.

Záujemcovia sa budú môcť oboznámiť s najvýznamnejšími nálezmi posledného obdobia, akými sú napríklad strieborné a medené mince, olovené plomby, rôzne šperky, súčasti odevu a iné kovové či kostené ozdoby, ale aj detailmi posledných archeologických výskumov vykonaných na území Fiľakovského hradu a v podhradí.

„Prístupná bude samozrejme aj stála expozícia múzea a pripravené je aj obľúbené premietanie archívnych filmov niekdajšieho filmového krúžku fungujúceho pri Závodnom klube vo Fiľakove, ako aj výberu digitalizovaných starých fotografií o fiľakovských závodoch," spresňujú múzejníci.

O 19:00 hod. štartuje podujatie na strednom hrade vernisážou výstavy s názvom „Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť“.

„Putovná výstava nás vďaka prácam študentov Súkromnej školy umeleckého priemyslu Hodruša-Hámre prevedie obdobím od doby bronzovej až po novovek. Repliky boli vyhotovené na základe skutočných archeologických nálezov pôvodnými, dnes už takmer zabudnutými technikami. Nájdeme medzi nimi zbroje, zbrane, šperky, iné doplnky a úžitkové predmety. "

Pre detských návštevníkov je od 20.00 hod. pripravená rozprávka Princ Bajaja z dielne Divadla z domčeka.

„Milovníkov hudby čaká koncert etno-jazzovej hudobnej skupiny z Fiľakova, Hajni és a fiúk(od 21.00 hod). Atmosféru po zotmení dotvorí ohňová šou žonglérov umeleckej skupiny „Tűzfészek Társulat“. Vstup na podujatie, ktoré bude trvať do 23:00 hodiny, je bezplatný," uzatvárajú pracovníci múzea.

Noc plná lásky

Na hrade v Modrom Kameni si môžete vychutnať prehliadku stálych expozícií i výstavy "O láske" od 15.00 až do 22.00 kde zažijete naozaj už nočnú atmosféru.

Piesne o láske zaznejú o 16.00 hod. V tvorivej dielni sa bude možné naučiť ako vodiť bábky(od 15.00 do 20.00 hod.) Na hradnej bašte budú v rovnakom čase prebiehať ukážky šermu a lukostrekby. Vstupné na hrad sa pohybuje tak ako po iné dni, od 3 do 6 eur.