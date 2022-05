Leteckí záchranári leteli do vojenského výcvikového strediska

Ratovali tam muža so strelným poranením.

LEŠŤ. Posádka banskobystrických leteckých záchranárov dnes dopoludnia (12. mája) letela do vojenského výcvikového priestoru v Lešti. Informoval o tom prevádzkovateľ leteckej záchrannej služby Air Transport Europe (ATE) prostredníctvom sociálnej sieti.

Článok pokračuje pod video reklamou

Od posádky rýchlej zdravotnej pomoci prevzali leteckí záchranári do svojej starostlivosti 39-ročného muža so strelným poranením v oblasti hornej končatiny a hrudníka.

Prečítajte si

Prečítajte si Dvoch turistov napadla medvedica Čítajte

„Po doplnení liečby a preložení na palubu bol pacient pri vedomí, no s vážnymi poraneniami letecky prevezený do Fakultnej nemocnice F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici, kde bol odovzdaný do rúk lekárom trauma tímu," spresnila ATE.