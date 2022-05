Rozhodol proti bývalému tímu. Lovyniuk zas ukázal pevné nervy v nadstavenom čase

Kompletný futbalový servis: Vedúce duo piatej ligy bez zaváhania; Panické Dravce siahali na zisk bodu; Biskupice vybavili súpera za tri minúty.

Čítajte už teraz, alebo v najnovšom vydaní týždenníka MY Novohradské noviny - v predaji od utorka 17. mája 2022)

LUČENEC A OKOLIE / REGIÓNY. Slnečný víkend (14.-15. mája) ponúkol fanúšikom futbalu ďalšiu porciu zápasov. Tá bola nielen bohatá, ale tiež sa niesla v znamení niekoľkých derby-duelov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zo zápasu medzi Lučencom a Rimavskou Sobotou (zdroj: Róbert Rácz)

Azda najväčšiu pozornosť divákov pútalo novohradsko-gemerské derby. O tom, že Rimavská Sobota to na regionálnych protivníkov v jarných odvetách (a dokonca na trávnikoch súperov) vie, svedčí aj sobotné popoludnie. Trénera Bariho však po zápase predsa len niečo mrzelo.

Zo zápasu medzi Lučencom a Rimavskou Sobotou (zdroj: Róbert Rácz)

Ďalší z účastníkov TIPOS III. ligy Stred, ktorý hral v domácom prostredí, zachraňoval bod za remízu v nadstavenom čase. A aj to po nariadení opakovania kopu zo značky bieleho bodu...

Zo zápasu medzi Lučencom a Rimavskou Sobotou (zdroj: Róbert Rácz)

POZVÁNKA NA PREDOHRÁVKY: Už túto stredu (18. 5.) pokračuje TIPOS III. liga Stred predohrávanými zápasmi 29. kola. Z kvarteta našich treťoligistov sa v domácom prostredí predstavia štyri tímy. Lučenec privíta Bánovú, Fiľakovo bude hostiť Dolný Kubín, do Rimavskej Soboty pricestuje Martin. Zverenci trénera Csányiho vycestujú do Liptovského Hrádku. Všetky zápasy sa začínajú v jednotnom čase o 17.30 hod.

Zaujímavé zápasy sa hrali aj v nižších súťažiach. Štvrtoligový Poltár, ktorý prednedávnom odvolal trénera, nenadviazal na minulotýždňový plný bodový zisk. Málinec mohol na pôde Badína uhrať aspoň nerozhodný stav, vyrovnávajúci gól však neuznali pre ofsajd hráčov Jednoty.

V piatej lige opäť nezaváhalo vedúce duo tabuľky. Najmä zápas prvého s tretím a druhého s posledným ponúkol bohaté gólové nádielky.

Zmapovali sme tiež 6. ligu lučeneckého ObFZ. Dramatický duel videli diváci opäť v domácom prostredí Panických Draviec, na pôde ktorých sa predstavil ich tabuľkový sused. O tom, že ambiciózna Lovinobaňa sa na svojom ihrisku cíti ako ryba vo vode, svedčí početná divácka kulisa a takmer dvojciferný počet gólov v sieti posledného mužstva.

TIPOS III. liga Stred

Lučenec – Rimavská Sobota 1:2 (1:1)

Góly: 7. Mózer - 30. Kalmár, 54. Oláh

ŽK: 66. Ufrla, 85. Turňa – 42. Krstich, 88. Šulek

DOMÁCI: Jenčo - Hulec, Kotora, Očenáš, Šoltíšik (64. Pipíška), Ufrla, Tannhauser, Suja, Mózer, Tchania, Mijušković (64. Nadiradze)

HOSTIA: Slaniniak - Aleksić, Kisievi, Oláh (81. Šulek), Krstich, Kalmár, Juhász, Ľupták (81. Prečuch), Uličný, Petrán (35. Ciprus), Vargic (90. Nemec)

Marcel Turňa (tréner Lučenca): Veľmi ťažko sa mi hodnotí takýto zápas, navyše keď vieme, že sme prehrali druhý domáci duel po sebe.

ĎALEJ SA DOČÍTATE: čo mrzí Eugena "Jenciho" Bariho po vyhratom derby?

ako hodnotí zápas s Martinom kouč Ľubo Šimkovič?

čo sa dialo na dedinských trávnikoch 6. ligy?

plus kompletný výsledkový servis s tabuľkami všetkých súťaží

V poslednom období sa trápime strelecky aj herne, na domácom trávniku to nie je také ako by to malo byť. Neviem, čím to je. Niektorí hráči sú z formy, od iných zas očakávam viac. V úvode prvého polčasu sa nám podarilo to, čo sme chceli dosiahnuť, a to streliť otvárací gól. Potom sme však prestali behať, vyhrávať osobné súboje a iniciatívu prevzal súper. Vyústením jeho tlaku bol vyrovnávajúci gól, kde sme nedohrali osobný súboj. S tým sa boríme počas celej sezóny. Do druhého polčasu sme išli s tým, že zápas chceme otočiť vo svoj prospech, no bohužiaľ, opäť sa stal pravý opak. Znovu sme nezvládli osobný súboj v našej šestnástke – čo je pre mňa nepochopiteľné – a dostali sme druhý gól. Potom už bolo náročné urobiť niečo s výsledkom. Rimavská Sobota má veľmi skúsené mužstvo, ktoré takéto zápasy dokáže uhrať do konca.