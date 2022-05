Križová v Budapešti so striebrom. Junior sa činil aj na domácej scéne

Na podujatia bohatý prelom mesiacov apríl - máj majú za sebou rôzne vekové a váhové kategórie džudistov Junior klubu. Zosumarizovali sme ich nedávne úspechy.

BUDAPEŠŤ / RIMAVSKÁ SOBOTA / POVAŽSKÁ BYSTRICA. Záujem športovcov a klubov o súťaže narastá. Dôkazom je nedávny Budapest Cup, ktorý sa konal na prelome apríla a mája (30. 4. – 1. 5.). V metropole Maďarska sa zišlo takmer 1400 džudistov z dvadsiatich krajín. Na turnaji nechýbali ani zástupcovia Slovenska. Centrum Novohradu reprezentovala partia lučeneckého klubu Junior.

Prvý deň patril dorastencom a mladším žiakom

V silnej konkurencii bojovníkov v kimonách, ktorí zápolili až na ôsmich tatami, sa družina okolo šéftrénera Michala Bokora rozhodne nestratila.

Džudisti Junioru Lučenec v akcii (zdroj: FB archív Junior klub / M. Bokor)

Sobota (30. 4.) sa niesla v znamení dvoch kategórií. Predpoludním štartovali dorastenci, poobede zas mladší žiaci.

"V kategórii do 73 kg sa ako prvý predstavil Samuel Pentka, ktorý zvádzal veľmi vyrovnané boje s gréckym protivníkom. V určitých pasážach zápasu mal Samo dokonca navrch. Škoda však straty jeho koncentrácie v závere, ktorú súper využil. Keďže Grék ho nepotiahol do ďalších bojov do opráv, Samo skončil bez umiestnenia.

Džudisti Junioru Lučenec v akcii - Turnaj mladých nádejí v RS (zdroj: FB archív Junior klub / M. Bokor)

ĎALEJ SA DOČÍTATE: kto ďalší sa predstavil na Budapest Cup-e 2022?

ako sa darilo skúseným "veteránom" na domácej scéne?

koľko džudistov Junioru získalo cenné kovy na Gemeri?

Vo váhe do 44 kg štartovala Lili Križová, ktorá si na turnaji počínala výborne. Zvládla dva úvodné duely, najskôr proti českej a neskôr aj proti maďarskej súperke, čím si vybojovala miestenku vo finále. Tu už nestačila na džudistku zo Srbska, no konečnú striebornú medailu v podaní Lili považujem za fantastický úspech," obzrel sa za účinkovaním dua dorastencov Junioru tréner Bokor.