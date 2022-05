K napusteniu Ružinej prispela aj vodná stavba Mýtna, ktorú vypustili pre výstavbu.

Vodná nádrž Ružiná je naplnená na 18 percent celkového objemu.

RUŽINÁ. Hlavné práce na vodnej stavbe Ružiná v Lučeneckom okrese sú ukončené a podľa plánu ju aj naďalej napúšťajú. Pre TASR to potvrdil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.

Ako dodal, v súčasnosti je nádrž naplnená na 18 percent jej celkového objemu. "K napúšťaniu prispela aj vodná stavba Mýtna, ktorú bolo treba pre výstavbu rýchlostnej cesty vypustiť. Táto nádrž je podzemným potrubím prepojená s Ružinou, a tak jej objem previedli práve sem," podotkol v marci.

Po úplnom vypustení nádrže Ružiná boli práce v podzemí. "Na opravu týchto objektov bolo nevyhnutné úplné vypustenie," spomenul Bocák. "Nádrž zostane aj po oprave vo svojej pôvodnej objektovej skladbe, bez zmeny parametrov jednotlivých objektov," zhrnul hovorca. V prípade, že by nádrž neopravovali, hrozilo by, že vodná stavba by nebola funkčná a prevádzkyschopná. Náklady na opravu v zmysle zmluvy o diele predstavujú sumu 2,608 milióna eur bez DPH.

Vodnú stavbu Ružiná vybudovali v období rokov 1969 až 1973, do trvalej prevádzky ju uviedli v roku 1974. Cieľom vodnej stavby s rozlohou 170 hektárov a celkovým objemom viac ako 15 miliónov kubických metrov je sploštenie povodňovej vlny a vyrovnávanie nerovnomerných prietokov v Budinskom a Krivánskom potoku. Vodná nádrž slúži aj na rekreáciu a rybárstvo.