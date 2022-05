Predohrávky a riadne kolo: Zmiešané výkony treťoligistov

Novohrad sa doma herne trápi, na pôde súperov exceluje. FTC získal cenný skalp lídra tabuľky. Má Rimavská Sobota záchranu novej tretej ligy ešte vo svojich rukách?

LUČENEC A OKOLIE / REGIÓNY. Anglický týždeň. Aj tak by sa dali charakterizovať uplynulé dni minulého týždňa. Treťoligisti vybehli na zelené trávniky nielen počas tradičných víkendov, ale aj uprostred týždňa.

Zo zápasu Lučenca s Bánovou (zdroj: Róbert Rácz)

V stredu (18. mája) boli totiž na programe predohrávané duely 29. kola TIPOS III. ligy Stred, víkend (21.-22. 5.) zas priniesol pokračovanie riadneho kola. To malo poradové číslo 24.

Pozrite sa spolu s nami, ako dopadli treťoligisti v prípade oboch spomínaných kôl.

Predohrávky 29. kola (streda, 18. mája)

Rimavská Sobota - Martin 0:1 (0:0)

Góly: 48. Krstich (vl. gól)

ŽK: 85. Kalmár – 74. Kulich

DOMÁCI: Slaniniak - Krstich, Ciprus, Kisievi, Oláh, Ľupták, Kalmár, Prečuch (69. Koós), Juhász, Uličný (80. Nemec), Šulek (59. Aleksić)

HOSTIA: Hažer - Tomka, Niemchaninov, Garaj, Líška (90. Satina), Mlynár, Dinga, Kulich (90. Ruttkay), Lanko, Dauda (75. Radchenko), Ďungel

Eugen Bari (tréner R. Soboty): Proti Martinu som očakával náročnejší duel. Hostia boli silní na lopte, majú kvalitný hráčsky káder. Napriek tomu sme si v prvom polčase dokázali vypracovať dve sľubné príležitosti na skórovanie, kedy sme sa sami rútili na bránu súpera. Nepremenili sme ich, neboli sme dostatočne koncentrovaní a myslím si, že keby sem dali gól, zápas už dotiahneme do víťazného konca. Hrali sme skutočne dobre počas celého zápasu, no „zarezal“ nás nešťastný teč po rohu do vlastnej brány. Chalanov však za ich výkon chválim, bolo na nich vidieť túžbu po víťazstve.



Lučenec - Bánová 0:0

ŽK: 24. Nadiradze, 44. Hulec, 75. Tchania, 77. Očenáš, 90. Suja – 68. Gluvić, 70. Bičan

DOMÁCI: Jenčo - Hulec, Kotora, Očenáš, Šoltíšik (82. Pipíška), Ufrla, Tannhauser, Suja, Mózer, Tchania, Mijušković (17. Nadiradze)

HOSTIA: Kosa - Ďurana, Bechný (53. Junior Oliveira De Andrade), Mráz, Gluvić, Konečný, Dusa, Bičan (78. De Oliveira), Zavadzan, Káčer, Prášek

Zo zápasu Lučenca s Bánovou (zdroj: Róbert Rácz)

Marcel Turňa (tréner Lučenca): Odohrali sme dobrý zápas proti kvalitnému súperovi, ktorý skončil nepopulárnou bezgólovou remízou. Chceli sme tento ťažký duel po dvoch domácich prehrách konečne vyhrať, no súper ukázal, prečo inkasoval najmenej gólov v súťaži. Hostia vychádzali z pozornej defenzívy, dobre vypĺňali a prehusťovali vlastnú polovicu ihriska a nám sa na to nepodarilo nájsť účinnú zbraň. Mali sme prakticky počas celého zápasu hernú prevahu, pokúšali sa prekvapiť súpera či už krídelnými akciami, alebo aj strelami zo stredných vzdialeností, no neboli sme dostatočne presní, alebo nám chýbala lepšia variabilita pri riešení finálnej fázy. Pozorná defenzíva hostí spolu s brankárom navyše všetko vyriešila a nedovolila nám počas deväťdesiatich minút vypracovať si nejaké stopercentné, vyložené šance. Nevyťažili sme nič ani z množstva rohových kopov a štandardných situácií, hostia našu bránu prakticky ani neohrozili, takže nakoniec pre nás nie celkom uspokojivá táto remíza. Mužstvo však išlo na doraz, bojovalo až do konca, snažili sme sa streliť gól, čo je pozitívne. Verím, že v ďalších zápasoch sa už opäť strelecky presadíme.

Zo zápasu Lučenca s Bánovou (zdroj: Róbert Rácz)



Lipt. Hrádok - Kalinovo 1:1 (1:1)

Góly: 45. Hatala - 8. Ivan

ŽK: 74. Levík – 74. Cibula, 82. Koták, 89. Ivan

DOMÁCI: Vilček - Kardoš, Hatala, Kočiščin, Levík (80. Hanula), Ferenc, Vives, Nakamura (36. Daniel Pereira Schneeweiss), Šimonovič, Ogino, Janigloš

HOSTIA: Jonáš - Uhlár, Ivan, Segeč, Fajčík (90. Vaľko), Jass (88. Dobiáš), Radič, Koták, Kulich (76. Vančo), Keszi (83. Filipiak), Cibula



Fiľakovo - Dolný Kubín 1:0 (1:0)

Góly: 9. Knežević

ŽK: 35. Knežević, 42. Hornyák, 79. Strniša – 61. Janec, 69. Hojo,

DOMÁCI: Páriš - Balázs, A. Kurunci (71. Lavrík), K. Kurunci, Strniša, Lovyniuk, Knežević, Urbančok, Daško, Kovanič (20. Fajd), Hornyák

HOSTIA: Spišák - Lupták, Sopúch, Janec, Gálik, Kolorédy, Machaj, Otruba (69. Karas), Hojo (69. Butkaj), Bača (61. Ončák), Bobček

Základná jedenástka FTC Fiľakovo pred prípravným zápasom proti Lučencu (zdroj: Róbert Rácz)

Ľubomír Šimkovič (tréner Fiľakova): Do zápasu sme vstúpili aktívne a vytvorili sme si menšiu územnú prevahu, ktorú sme zúročili gólom. Po štvrťhodine hry aj súper zvýšil aktivitu, hra sa vyrovnala a do konca prvého polčasu to bol vyrovnaný boj. Vedeli sme, že súper bude po zmene strán ešte viac aktívny, čomu sme prispôsobili taktiku. Vyplnili sme stred poľa, snažili sme sa prehusťovať priestory, hoci súper na nás neustále vyvíjal tlak a vytváral si šance.

