V Poltári a Málinci rozhodli penalty. Vo Zvolene ofsajd? Favoriti 6. ligy zaváhali

Hráčom Jednoty nebolo súdené skórovať. O výhru Sklotatrana sa postaral dvojgólový Vilhan. Radzovce sa odpútali na čele súťaže. Hetrikom sa zaskveli Sendrei a Kubinec.

LUČENEC A OKOLIE / REGIÓNY. Počas uplynulého víkendu neboli v akcii len treťoligisti. Na trávniky vybehli aj futbalisti vo štvrtej, v piatej a v šiestej lige. O zaujímavé a napínavé momenty nebola núdza, rovnako tak ani o (výsledkové) prekvapenia. Tie sa zrodili aj na úkor (papierových) favoritov.

Panické Dravce (v šedom) konečne bodovali naplno, rovnako tak aj hráči Ružinej (v modro-bielom). (zdroj: Róbert Rácz)

Prečítajte si, ako dopadol futbalový víkend na ihriskách mužstiev IV. ligy skupiny JUH, V. ligy skupiny D a 6. ligy lučeneckého ObFZ.

IV. liga JUH (22. kolo)

Zvolen - Hajnáčka 1:0 (1:0)

Góly: 34. V. Tóth

ŽK: 78. Považanec, 85. V. Tóth – 76. Cs. Tóth, 79. Dudek, 82. Juhász

ČK: 87. Považanec (2. ŽK)

DOMÁCI: Tatár - Vrana (46. Považanec), V. Tóth, Oboňa (46. Zholdasbay), Bobok (66. Kazachek), Greško, Telúch, Nosko, Snitka, Sudimak, Laurinc

HOSTIA: Varga - Trizna, Bálint, Juhász, Tóth, Mičuda, Dudek, Molnár, Šťavina, Genský (69. Herényi), Balog

Csaba Tóth (tréner Hajnáčky): Bol to ťažký, ale dobrý zápas. Domáci na nás od začiatku duelu vyvinuli tlak a prvom polčase svoju prvú veľkú šancu aj premenili. Aj my sme mali zopár protiútokov, ale vo finálnej fáze sme robili chyby. V druhom dejstve nás domáci ešte viac zatlačili na našu polovicu, ale nevedeli svoje šance využiť. Od 70. min. do konca zápasu sme sa vedeli vymaniť z tlaku, mali sme zopár pekných akcií, ale gól sme nevedeli dať. Teda okrem jednej príležitosti z 85. min., kedy sa náš hráč sám rútil na brankára, ale bol mu odmávaný ofsajd. Gratulujem súperovi k dobrému výkonu a našim chalanom za bojovnosť.

Málinec - Šalková 0:1 (0:1)

Góly: 42. Chovanec (z PK)

ŽK: 90. Machala – 62. Dobrík, 90. Zimnikoval

DOMÁCI: Király - Šnúrik, Findra, Kelement, Šavlík, Melich (62. Blahuta), Karlík, Ďurica (84. Machala), Kamas (76. Marcinek), Kubiš, Kleffler

HOSTIA: Gnida - Dobrík (89. Hlavatý), Štubniak, Pánik, Libič, Šimčík, Pázmány, Lašút (90. T. Tuček), Chovanec (77. Mikulec), Mesík, M. Tuček (46. Zimnikoval)

Elena Melichová (Málinec): Dnes sme privítali súpera, ktorému sa v jarnej časti mimoriadne darí. Domáci sa hneď v úvode zápasu dostali do šancí, ktoré však zostali nevyužité. Následne sa osmelili aj hostia, no ani tí svoje príležitosti nepremenili. V 25. min. krásne vypálil Šavlík, na smolu domácich len opečiatkoval žrď. V 33. min. mohol skóre otvoriť Kubiš, ale trafil len dobre stojaceho gólmana hostí. O päť minút neskôr dobre vystrelil Melich, lopta však opäť skončila len na tyčke brány hostí. Následne Šnúrik zahral v šestnástke rukou, hráč Šalkovej nariadený pokutový kop premenil. Hostia mali v prvom polčase minimum šancí, ich polčasové vedenie sa tak zdá byť nezaslúžené. Druhé dejstvo začalo tak ako to prvé. Domáci chceli s výsledkom niečo urobiť. Žiaľ, šťastena pri nich nestála. A to ani vtedy, keď lopta už-už smerovala za prekonaného brankára hostí a loptu z bránkovej čiary Šalkovčania vykopli. Hostia sa prakticky nedostali na polovicu domácich. Gól, ktorý doslova visel na vlásku, však do ich brány nepadol. Záver zápasu priniesol ešte dve veľké šance. Hostia nastrelili žrď, neskôr ich podržal gólman po dobrej strele Šavlíka. Súper sa umnou taktikou poznačenou filmovaním a striedaním prepracoval k najtesnejšej výhre 0:1.

Poltár – Čierny Balog 2:1 (1:1)

Góly: 24. a 87. Vilhan (1 z PK) - 4. Balco

ŽK: 51. Gálik – 71. Kostelný, 83. Motyka

ČK: 90. Betka

DOMÁCI: Šága - Skýpala, Kojnok, Vilhan, Sarvaš (90. Marcik), Škalák, Rác (68. Klimák), Gálik, Oláh (64. Ďurica), Berky, Husanik

HOSTIA: Hermanský - Auxt, Belko (77. Švantner), Kostelný, Balco (59. Nepšinský), Peťko, Motyka, Daxner, Pančík, Medveď, Betka