Finálová séria 1. SLF: Vybojuje si dnes Mimel finálový mečbal?

Zverencov trénera Mariána Berkyho čaká druhý zápas finálovej série. Do tej vstúpili Lučenčania úspešne už minulý piatok, druhé víťazstvo si chcú pripísať dnes večer.

LUČENEC / BANSKÁ BYSTRICA. Už o niekoľko hodín je na programe druhý finálový duel vrcholiacej futsalovej extraligy mužov. Zverenci kouča Berkyho sa dnes (24. 5.) predstavia na palubovke súpera s cieľom vybojovať si definitívny mečbal pred piatkovým (27. 5.) tretím zápasom.

Začiatok utorkového finále je naplánované na 20.00 hod. V prípade úspechu budú chcieť Lučenčania osláviť obhajobu vlaňajšieho titulu šampiónov 1. SLF pred domácim publikom.

Po zápase Mimel - Prievidza, hráči Mimelu (zdroj: Róbert Rácz)

Pozrime sa však na to, ako sa (z)rodil prvý krok k tomuto cieľu, ktorý učinili Novohradčania v závere minulého pracovného týždňa.

Skóre mohlo byť aj vyššie, cieľ bol napokon splnený

Futsalová extraliga mužov vrcholí práve v tomto období. Po základnej časti a niekoľkých kolách vyraďovačiek play-off sa v boji o titul tohoročného šampióna stretli Mimel Lučenec a banskobystrická MIBA. Prvý zo série troch finálových duelov bol na programe uplynulý piatok (20. 5.).

V podvečerných hodinách sa ŠH ARENA postupne zaplnila fanúšikmi, ktorí chceli podporiť svoj tím na ceste za obhajobou vlaňajšieho prvenstva. Do zápasu vstúpil lepšie papierový favorit, ktorý sa už v 3. minúte ujal vedenia po góle skúseného legionára Grcića. Odpoveď hostí na seba nenechala dlho čakať, keď o tri minúty neskôr vyrovnal Krištofík. Hráči Mimelu zapli na vyššie obrátky, Banskobystričanov držal nad vodou gólman Mičuda. Ani on však nedokázal dlho odolávať tlaku súpera. Domácich poslal opäť do vedenia Směřička, ktorý v závere prvého dejstva pridal druhý presný zásah a zvýšil tak náskok svojho tímu na rozdiel dvoch gólov. Ten istý hráč otvoril skóre druhého polčasu, o štyri minúty pridal piaty gól Berkyho družiny Čeřovský. Následne zaznamenal "trefu do čierneho" autor úvodného gólu, tentokrát však nešťastne rozvlnil sieť vlastnej svätyne. Novohradčanov to však mrzieť nemuselo. Minútu pred koncom si strelecký účet otvoril aj uzdravený Dos Santos Martins, ktorý tak spečatil osud (a skóre) úvodného finálového zápasu na konečných 6:2.

Finálová séria sa sťahuje do mesta pod Urpínom. Druhý zápas je na programe už tento utorok (24. 5.) na palubovke banskobystrického mužstva. Výkop je naplánovaný na 20.00 hod. Následný tretí duel sa odohrá opäť v ŠH ARENA v piatok (27. 5.) o 19.00 hod.

Mimel Lučenec – MIBA Banská Bystrica 6:2 (3:1)

Góly: 3. Grcić, 10., 19. a 25. Směřička, 29. Čeřovský, 39. José Dos Santos Martins - 6. Krištofík, 35. Grcić (vl. gól)

Rozhodoval: Behančín

Divákov: 500

DOMÁCI: Kušnír (Woslley) - Grcić, Serbin, Fehérvári, José Dos Santos Martins, Kulich, Ostrák, Greško, Max Alves Da Silva, Brunovský, Směřička, Keszi, Čeřovský

HOSTIA: Mičuda (Pecho) - Belaník, Krištofík, Kršák, Hudek, Vajda, Kyjovský, Kaľavský, Rafanides, Čief, Tužinský

Marián Berky (tréner Lučenca): V prvom finálovom zápase sme boli veľmi nervózni. V prvom polčase sme mali veľa zbytočných nevynútených strát, čím sme súperovi umožnili niekoľko sľubných príležitosti na skórovanie. V defenzíve sme neboli koncentrovaní, hosťom sme zbytočne nechávali príliš veľa priestoru. Naša obrana dnes nebola dobrá. V ofenzíve sme si vypracovali množstvo šancí, ktoré sme potrebovali k tomu, aby sme tento zápas vyhrali. Sme radi, že sme dnešný duel zvládli. Chlapci si zaslúžia pochvalu za odvedení výkon. Čaká nás teraz v utorok druhý finálový zápas v Banskej Bystrici, na ktorý sa musíme veľmi zodpovedne pripraviť. Verím, že všetci pre to urobíme maximum.