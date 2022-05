V Poltári začali s obnovou Kanadskej ulice, na práce získali dotáciu 142.455 eur

Mesto už má za sebou rekonštrukciuniekoľkých ďalších ulíc.

POLTÁR. Mesto Poltár začalo v týchto dňoch s opravou miestnej komunikácie na Kanadskej ulici. Ešte koncom minulého roka samospráva získala na jej rekonštrukciu dotáciu vo výške takmer 142.455 eur z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Komunikácia aj chodník boli už v nevyhovujúcom stave a vyžadovali si celkovú rekonštrukciu.

Primátorka mesta Martina Brisudová očakáva, že stavebné práce na novom chodníku by mali napredovať hladko. "Verím, že už koncom leta sa po vynovenom chodníku so zámkovou dlažbou dostanú bezpečne všetci napríklad aj k miestnej polícii, materskej škole či do obchodov," uviedla pre TASR primátorka.

Zo získaných finančných zdrojov sa dobuduje chýbajúca časť chodníka medzi rodinnými domami, vybuduje sa chodník s celkovou plochou takmer 817 štvorcových metrov a cesta s rozlohou 4698 štvorcových metrov.

Mesto už má za sebou rekonštrukciu niekoľkých ciest, chodníkov a parkovísk zrealizovanú v uplynulom období. V niektorých častiach sa vybudovali aj prípojky na verejnú kanalizáciu alebo sa staré a nefunkčné prípojky nahradili novými. Ukončená bola rekonštrukcia kanalizácie pri novovybudovaných garážach na Sklárskom sídlisku a postavená nová dažďová kanalizácia a účelová komunikácia medzi garážami na Ulici 13. januára.