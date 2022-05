Lučenec chce rokovať s rezortom financií o kompenzáciách

Tie žiada z dôvodu vysokej inflácie a enormného nárastu cien energií a stavebných materiálov.

LUČENEC. Mesto Lučenec chce Ministerstvu financií (MF) SR predložiť konkrétne požiadavky na kompenzácie z dôvodu vysokej inflácie a enormného nárastu cien energií a stavebných materiálov. Pre TASR to uviedla samospráva v reakcii na prijatie protiinflačného balíka, ktorý ovplyvní rozpočty obcí a miest. Primátorkou Lučenca je Alexandra Pivková, ktorá ako poslankyňa Národnej rady (NR) SR za stranu Za ľudí v parlamente návrh rezortu financií podporila.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Primátorka mesta sa zúčastnila rokovania so zástupcami MF SR počas rokovania NR SR o predmetnom zákone. Na rokovaní s MF SR sa dohodli na kompenzačných mechanizmoch, ktoré uplatní MF SR voči dotknutým samosprávam," uviedol pre TASR hovorca mesta Andrej Barančok s tým, že samospráva do rokovaní pôjde s konkrétnymi požiadavkami na kompenzácie.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vstúpilo pre protiinflačný balík rezortu financií a dlhodobý prístup štátu voči samosprávam do štrajkovej pohotovosti. Mestá a obce upozorňujú, že schválený balík pomoci rodinám negatívne ovplyvní rozpočty samospráv a fungovanie ich základných funkcií. Podporu ZMOS vyjadrilo aj združenie samosprávnych krajov SK8 a Únia miest Slovenska.

Ministerstvo financií sa voči tvrdeniam samospráv ohradilo a argumentuje, že samosprávy nebudú mať menej peňazí, ako majú v súčasnosti. Deklaruje, že štát pomôže každej samospráve, ktorá by sa mohla dostať pre vysoké ceny energií do problémov. "Poctivým samosprávam určite podáme pomocnú ruku, a to rôznymi spôsobmi," poznamenal minister financií Igor Matovič (OĽANO).