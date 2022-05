Lučenec, FTC a Rim. Sobota bodovali naplno. Gólové hody Tomášoviec a Lovinobane

Starohaličania po zmene strán zaskočili domáce Biskupice, derby medzi Radzovcami a Jesenským rozhodla penalta. Hajnáčka si uchmatla tri body v záverečnej desaťminútovke.

LUČENEC A OKOLIE / REGIÓNY. Víkend (28.-29. 5.) v znamení futbalových prekvapení, no tiež jednoznačných výhier favoritov. Niektoré tímy sa na zisk bodov poriadne natrápili, iné sa museli uspokojiť s remízou.

Tomášovčania si v sobotu (28. mája) schuti zastrieľali (zdroj: FB archív Dominika Badinku)

Futbalové súťaže postupne finišujú, hráčov a divákov čaká posledných pár záverečných kôl. TIPOS III. liga Stred navyše opäť pokračuje aj uprostred týždňa, na programe budú v stredu (1. 6.) predohrávané duely 30. kola.

Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako dopadli uplynulé dva víkendové dni na zelených trávnikoch tretej, štvrtej, piatej a šiestej ligy.

TIPOS III. liga Stred (25. kolo)

Žarnovica – Rimavská Sobota 2:3 (1:2)

Góly: 7. Škrteľ, 52. Ďurian - 20. Kisievi, 22. a 70. Halaj

ŽK: 4. Valko, 50. Hagara, 76. Škrteľ, 90. Cehula – 45. Kalmár, 54. Halaj

DOMÁCI: Repiský - Ismael Stephane Ouattara, Černák (27. Ďurian), Cehula, Mishko, Kodjo Hounlete, Škrteľ, Boniš, Jenat, Výbošťok, Valko

HOSTIA: Slaniniak - Aleksić, Ciprus, Oláh (73. Koós), Kisievi, Kalmár, Juhász, Uličný, Krstich, Ľupták, Halaj (82. Šulek)

Eugen Bari (tréner R. Soboty): Vyhrali sme proti veľmi kvalitnému súperovi, ktorí má v kádri mladých a technicky zdatných hráčov. Bol to náročný, no pre divákov zaujímavý zápas. Nezačali sme dobre, no skonsolidovali sme sa a duel sme dokázali do polčasu otočiť. Po zmene strán sme opäť nezačali najlepšie, nehrali sme aktívne, domácim sme nechávali zbytočne veľa priestoru. Z toho pramenilo vyrovnanie na 2:2. Chceli sme však vyhrať, išli sme si za tromi bodmi. Vytvorili sme si príležitosti už skôr, no nepremenili sme ich. Som však rád, že napokon sa nám podarilo vsietiť víťazný gól. V dnešnom zápase dostali príležitosť chalani, ktorí hrávali menej. A nesklamali ma. Ďakujem im za bojovný výkon. Čo ma však mrzí a trápi, to sú zranenia. Sám som zvedavý, ako to celé ešte dopadne. Nechceme sa ale vzdať. Aj dnešný výkon potvrdil to, že chceme zabojovať o novú súťaž. Bude to ťažké, no my sa nevzdávame.



Lučenec - Martin 2:1 (1:0)

Góly: 41. Kotora, 77. Tsilosani - 64. Radchenko

ŽK: 85. Suja

DOMÁCI: Jenčo - Hulec, Kotora, Očenáš, Šoltíšik (90. Divald), Ufrla (84. Pipíška), Tannhauser, Suja (89. Mijušković), Mózer, Tchania (90. Imre), Nadiradze (64. Tsilosani)

HOSTIA: Raček - Tomka, Niemchaninov, Garaj (75. Kulich), Jasenovský, Líška, Mlynár, Dinga, Radchenko, Lanko (68. Dauda), Ďungel

Marcel Turňa (v popredí) v derby zápase Lučenca a Rim. Soboty (zdroj: Róbert Rácz)

Marcel Turňa (tréner Lučenca): Myslím si, že diváci videli kvalitný treťoligový zápas s množstvom šancí na oboch stranách, o čo sa pričinili obidve mužstvá. Hostia potvrdili svoju kvalitu a postavenie v tabuľke. Úvodných dvadsať minút boli nebezpečnejším mužstvom vo finálnej fáze, keď si vytvorili tri veľmi dobré príležitosti na skórovanie, no nás podržal skvelými zákrokmi v bráne stojaci kapitán Jenčo. My sme hrali s prílišným rešpektom, hlavne v prechodovej fáze, boli sme nepresní a strácali zbytočne veľa lôpt nepresnými prihrávkami, čo využívali hostia na rýchle kontry do otvorenej obrany.