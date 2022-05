FOTO: Mimel obhájil titul, teší sa na Ligu majstrov

Fotiť s hráčmi staronového majstra futsalovej extraligy sa chcel každý. Fotili sa aj šťastní futsalisti. Vieme, aké ďalšie ocenenia pozbierali šampióni z Lučenca.

BANSKÁ BYSTRICA, LUČENEC. Burácajúca ŠH ARENA, eufória nesúca sa tribúnami, slzy radosti a nekončiace oslavy. Hráči oslavovali so svojimi fanúšikmi do neskorých nočných hodín, niektorí možno aj do skorých ranných nasledujúceho dňa.

Po triumfe v lige - Mimel Lučenec (zdroj: Róbert Rácz)

To je v skratke vyvrcholenie tohoročnej sezóny futsalovej extraligy mužov. Tá napísala posledné dve kapitoly v ročníku 2021/2022 práve počas uplynulého týždňa.

Po triumfe v lige - Mimel Lučenec (zdroj: Róbert Rácz)

Prvý mečbal sa zrodil pod Urpínom už v utorok

Po úspešnom vstupe do finálovej série, ktorú ovládli Lučenčania v pomere 6:2, sa zápas s poradovým číslom dva presunul do mesta po Urpínom. V utorok (24. 5.) privítala banskobystrická MIBA lučenecký Mimel na svojej palubovke.

Prvý polčas sa niesol vo vyrovnanom duchu, na tri góly úradujúceho šampióna dokázali domáci dvakrát odpovedať. Po zemne strán sa Berkyho družina dokázala gólovo odpútať, v závere stretnutia si presný zásah dokonca pripísal lučenecký gólman Kušnír. Prvý mečbal na ukončenie finálovej série si tak hráči Mimelu zabezpečili v najkratšom možnom čase.

MIBA Banská Bystrica - Mimel Lučenec 3:7 (2:3)

Góly: 3. Kyjovský, 10. Belaník, 31. Krištofík - 2. M. Max Alves Da Silva, 6. Greško, 17. Serbin, 23. Brunovský, 33. José Dos Santos Martins, 40. Kušnír, 40. Směřička

Rozhodoval: Budáč

Divákov: 250

DOMÁCI: Mičuda - Pecho - Belaník, Krištofík, Kršák, Hudek, Vajda, Kyjovský, Kaľavský, Lukáč, Rafanides, Čief, Tužinský

HOSTIA: Kušnír - Rodrigues Woslley - Mikuš - Serbin, Fehérvári, José Dos Santos Martins, Ostrák, P. Bruno Moura Da Silva, Greško, M. Max Alves Da Silva, Brunovský, Směřička, Čeřovský

Marián Berky (tréner Lučenca): Druhý finálový zápas v Banskej Bystrici sme zvládli a priniesli sme si ďalší bod. V sérii vedieme 2:0. Hru v zápase sme mali celý čas pod kontrolou. Prvý polčas bol viac vyrovnaný, v druhom polčase sme už dominovali, vytvorili sme si viac príležitostí na strelenie gólu. Pri hre súpera s brankárom sme dobre bránili, až na jednu situáciu, ktorú sme nezvládli a inkasovali sme gól. Myslím si, že sme si zaslúžene vybojovali druhý bod v sérii.

V piatok nás čaká ďalší zápas, ktorý môže byť posledný, preto ho chceme zvládnuť a vyhrať celú sériu v čo najkratšom čase (3:0). Verím v silu nášho družstva a určite všetci urobíme preto maximum.

Po triumfe v lige - Mimel Lučenec (zdroj: Róbert Rácz)

Podávanie rúk a gratulácie už minútu a pol pred klaksónom

Slová trénera sa napokon naplnili do bodky.