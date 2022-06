84-ročný jazzman, ktorý si neberie servítku pred ústa, nie je ešte rozhodne na konci s dychom

Podľa organizátora jeho koncertu v Banskej Bystrici sa im podarilo doniesť diabla a svätý grál dokopy.

BANSKÁ BYSTRICA. Fanúšikovia kvalitnej jazzovej hudby sa dočkali veľkej udalosti, do Banskej Bystrici zavítal svetovo uznávaný slovenský trubkár Laco Déczi, ktorý žije už desaťročia v New Yorku. Pre veľký záujem sa koncert na poslednú chvíľu presúval z miestneho jazzového klubu do sály Robotníckeho domu. Podujatie nieslo v sebe všetky atribúty hudobnej udalosti roka. Atmosféru si pochvaloval aj hudobník, ktorý je napriek svojmu veku (84 rokov) v obdivuhodnej kondícii a stále nemá ďaleko pre sprosté slovo, čo jeho priaznivci tolerujú a odmeňujú spriazneným smiechom.

„Doniesť k nám do klubu Laca Décziho bolo snom, ktorý sa teraz podarilo splniť. Klub sme kvôli veľkému záujmu však museli na jeden večer opustiť a spraviť koncert v Robotníckom dome za čo by som chcel poďakovať jeho pracovníkom a hlavne mestu Banská Bystrica za to, že nám vyšli v ústrety s našou snahou o premiestnenie," uviedol Atila Béreš, ktorý je hudobníkom, ale v súčasnosti aj majiteľom bystrického Hogo Fogo Jazz & Art clubu.

Ako ďalej prezradil mať možnosť vidieť Laca Décziho, je akoby k fanúšikovi formuly 1 prišiel Michael Schumacher: „Je to totálna legenda. V 84 rokoch hrá ako "diabol". U koho hrá v klube tak si môže povedať, že objavil svätý grál."

Klub je špičkový, no otvárali ho v najšialenejšom čase