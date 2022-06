Cyklobus sa rozbieha vo veľkom štýle a prináša aj novinky

Hneď prvá jazda pôjde do svetovej metropoly, potom bude cyklobus premávať aj na Podpoľanie.

LUČENEC. Aj v tomto roku sa môžu Novohradčania tešiť na cyklobus, ktorý ich priblíži k jedinečným cyklistickým výletom. Tohto roku jeho organizátori prinášajú nielen jedinečné otvorenie cyklobusovej sezóny, ktorá potrvá od 11. júna až do 3. septembra, ale aj zmeny vo fungovaní cyklobusu.

„Úvodná jazda tohtoročného cyklobusu bude netradičná. Vyberieme sa spoznávať krásy susedného Maďarska zo sedla bicykla. Cyklistickú sezónu otvárame v sobotu 11.6.2022 s odchodom spred MSÚ Lučenec o 8:00 hod. Kedže som už v minulosti absolvoval podobnú cyklojazdu, verím, že moj návrh vydať sa na bicykloch po Budapešti bude mať úspech, že si ho užijete a strávite krásny deň na bicykloch v nádhernom historickom meste," uviedol viceprimátor Lučenca Pavol Baculík na sociálnej sieti.

Cyklobus nepôjde priamo do Budapešti, ale do maďarskej obce Verőce, ktorá sa nachádza na ľavom brehu Dunaja, odtiaľ sa cykloturisti vyberú po cyklochodníku až do Budapešti, kde si budú môcť prehliadnuť skvosty hlavného mesta našich južných susedov. Plánovaný odchod späť do mesta Lučenec je o 16.00 hod.

„Kapacita cyklobusu je 45 miest s prívesom pre 28 bicyklov. Výška cestovného úvodnej jazdy cyklobusu je 2 eurá pre každého cestujúceho. Miesta na úvodnú jazdu cyklobusu do Budapešti si môžete rezervovať osobne alebo telefonicky v Mestskom informačnom centre Lučenec," pokračoval Baculík.

Cyklobus bude aj tento rok pre všetkých cyklistov ale i bežných turistov za symbolickú sumu. Zmení sa však jeho periodicita. Premávať bude vždy len v sobotu. Raz do Novohradu, inokedy do Podpoľania. Pribudla aj nová zastávka v Detve.

„Každú párnu sobotu vyrazí cyklobus do obce Ábelová za poplatok 1euro pre každého cestujúceho. A každú nepárnu sobotu zamieri cyklobus na Podpoľanie s novými zastávkami v meste Detva, Hriňová a s konečnou zastávkou pri hoteli Zerrenpach Látky za poplatok 2 eurá pre každého cestujúceho," zakončil viceprimátor.

Cyklobus bude premávať vďaka podpore Mesta Lučenec, BBSK, OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie a Rozvojovej agentúry Dobrý kraj.