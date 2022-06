Lučeneckí kriminalisti riešia pytliaka. Zbrane mal načierno, spôsobil desaťtisícové škody

Obvinený muž lovil vo viacerých revíroch. Trofeje ukrýval na povale.

Šéfredaktor - MY Novohrad

LUČENEC. Ochrancovia zákona aktuálne informujú o prípade, ktorý vyšetrujú lučeneckí kriminalisti.

Ide o trestný čin nedovoleného ozbrojovania, tiež obchodovania so zbraňami a trestný čin pytliactva.

Podľa informácií, ktoré policajti poskytli, si mal 39-ročný muž bez povolenia zadovážiť streľby schopné zbrane, ktoré podliehajú povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti.

Prechovával ich v mieste svojho bydliska.

"Tiež prechovával rôzne strelivo, pozostávajúce z nábojov rôzneho kalibru," doplnili policajti s tým, že zbrane aj strelivo využíval bez oprávnenia na nelegálny lov zveri. Spôsobil desaťtisícové škody.

"Podľa zistení lučeneckých kriminalistov nelegálne lovil vo viacerých poľovných revíroch. Jeho cieľom bola prevažne vysoká zver. Svojim konaním spôsobil škody, ktoré boli vyčíslené na viac ako 26-tisíc eur," spresnili ochrancovia zákona.

V súvislosti s týmto prípadom už spomínanému mužovi vzniesli obvinenie pre prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami v súbehu so zločinom nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a zločinu pytliactva.