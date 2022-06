Leteckí záchranári ratovali lesného robotníka

Pri pílení dreva utrpel rozsiahle poranenia.

LEŠŤ. Leteckí záchranári informovali na sociálnej sieti o svojom včerajšom (2. júna) zásahu v oblasti Vidovho Vrchu (Lešť). Záchranársky vrtuľník so svojou posádkou letel na pomoc 34-ročnému lesnému robotníkovi.

„Pri pílení dreva bol zasiahnutý do oblasti hlavy, pričom utrpel rozsiahlu tržnú ranu na hlave s krátkodobým bezvedomím. Privolaní záchranári v spolupráci so svedkami nehody ho previezli na čistinku, kde pristál vrtuľník," uviedli záchranári s tým, že lekár si ho prevzal do svojej starostlivosti, doplnil liečbu a s úrazom hlavy a podozrením aj na poranenie krčnej chrbtice bol v stabilizovanom stave letecky prevezený do Fakultnej nemocnice F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici.