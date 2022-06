V Kalonde sa stretol underground s príchuťou anarchie

Lučeneckí hudobníci si pripomenuli atmosféru porevolučných rokov.

Kalonda zažila festival s retro atmosférou. Zahrala na ňom však aj nastupujúca generácia. Lawn Dogs, veľký džezový prísľub do budúcnosti. (Zdroj: Radovan Vojenčák)

KALONDA. V Kalonde približne desať kilometrov vzdialenej od Lučenca sa konala v piatok 3. júna akcia s nádychom minulého storočia, konkrétne rokov porevolučných, keď v okresnom meste žila silná komunita ľudí, ktorí si užívali pocit nadobudnutej slobody. Koncerty sa vtedy robili doslova na kolene a takto vzniklo aj podujatie KALONDANDERGROUND. V jeho názve sa spojilo miesto konania s undegroundom a aj štipkou anarchie. Organizátori si tento rok chceli len zaspomínať a stretnúť sa v kruhu kamarátov a známych. Výborne im na to poslúžil miestny kultúrny dom, ktorý má ešte správny undergroundový nádych.

„Festival sme sa tu rozhodli usporiadať preto, že je to blízko Lučenca a Kalonda má svoje čaro, kedysi sme tu v kultúrnom dome nahrávali aj s kapelou Navara videoklip a zapáčila sa mi jeho atmosféra. Chceli sme to spraviť mimo hlavného diania, kde prídu ľudia, ktorí naozaj chcú, lebo hoci je to blízko, spoje sem žiadne nechodia," uviedol za organizátorov podujatia Jozef Fehér, gitarista kapely Mr. Psycho & Dark Angels.

Ako ďalší dôvod uviedol, že do Kalondy sa presťahovala aj významná postava niekdajšieho lučeneckého undergroundu Tomáš Varga, majiteľ kultového a zaniknutého kníhkupectva a antikvariátu Phoenix. Myšlienka na vznik akéhosi spomienkového podujatia sa rodila niekoľko rokov. Konečným impulzom bol telefonát od ďalšej postavy novohradskej nezávislej scény, Petra Janků, žeby nebolo zle zaspomínať si nejakým koncertom na predčasne zosnulého lučeneckého multižánrového hudobníka Ladislava Svetlíka, ktorému nik nepovedal inak než Cino. Prvotnou myšlienkou bolo urobiť podujatie u kníhkupca Vargu na dvore, ale rozhodli sa predsa len skúsiť využiť miestny kultúrny dom.

„Nakoniec sme sa dohodli so starostkou Kalondy, že to spravíme tu. Začo jej patrí naša vďaka. Podujatie je venované nakoniec nielen Cinovi, ale nemôžeme zabúdať aj na iných ľudí čo pôsobili v našom regióne, akým bol napríklad fotograf Michal Hanko a ďalší, ktorých nechcem opomenúť. Všetko to boli ľudia čo tvorili regionálnu kultúru a ich ducha chceme preniesť sem," pokračoval Fehér.

Aktuálny, nultý ročník má byť štartom dlhodobejšej tradície, kde si nezahrajú len "pamätníci", ale priestor dostanú aj mladí talentovaní umelci, ktorí tvoria rôznymi spôsobmi.

„Chceli by sme vrátiť trochu tej nezávislej kultúry v ktorej sme vyrastali a myslím, že sme aj niečo dlžní tejto komunite a chceme jej aj niečo vrátiť. Zaujíma nás presne tento štýl hrania mimo mesto. Nechceme aby to bolo strojené, ale plánujeme do budúcna sem doniesť kapely z okolitých krajín. V tomto nás inšpiruje "náš" Cino, ktorý sa snáď na nás z vrchu díva. Chceme, aby bol s nami spokojný," pridal sa spevák kapely Mr. Psycho & Dark Angels Oskar Szabó.

Všehochuť trojjedinečná

Ako prvý sa predstavil publiku pesničkár Peter Janků. Ten svojimi piesňami pripomenul éru, keď pesničkárom ľudiapozorne načúvali a stotožňovali sa z ich textami, alebo aj o nich vášnivo diskutovali. Janků neobišiel ani súčasnú atmosféru a situáciu okolo vojny na Ukrajine, ktorú pretavil do svojho aktuálneho albumu Memento.

„Pre mňa je to návrat k priateľom a hlavne spomienka na Lacka Svetlíka, ktorý nám nečakane odišiel počas korony. Bol to myslím si nielen vynikajúci človek, ale aj muzikant a dobrý priateľ s presahom do celoslovenskej hudobnej scény.A som rád, že sem prišli ľudia s ktorými sme tvorili v 90. rokoch minulého storočia tu lučenecké kultúrno-umelecké podhubie. Mám z toho nielen hudobný, ale najmä ľudský zážitok," vyznal sa Janků po svojom vystúpení.

Na pódium sa ako druhí v poradí postavili hudobníci z kapely Lawn Dogs, ktorým síce chýbal klávesák, ale ani to neubralo z ich originality a moderného poňatia jazz rocku. V ich radoch nájdete obidvoch synov už spomínaného Oskara Szabóa. Vincent hrá na gitaru a Kryštof hrá na bassgitaru. Ten aj zhodnotil ich vystúpenie bez jedného člena.

„Je to iné, ale zvykli sme si. Náš klávesista je dosť vychytený v Maďarsku a tak nie vždy má čas. V plnej zostave by sme však mali vystúpiť začiatkom júla vo Fiľakove na festivale Udvart. Začali sme robiť už na druhom albume, ktorý by mohol byť na vonku asi na konci roka."

Vystúpenie mladých džezových nádejí, ktoré si svoj hudobný sen plnia v Budapešti nenechalo nikoho chladného a dokonca si po niektorí na ich hudbu aj zatancovali.

Ako poslední sa predstavili organizátori podujatia so svojou kapelou Mr. Psycho & Dark Angels. Spomínaného Ladislava Svetlíka na poste gitaristu dôstojne vystriedal Vincent Szabó. So svojou zmesou známych rockabilly a rock´n´rollových songov rozhýbali "Temní anjeli" takmer všetkých a dali bodku za vydareným podujatím, ktoré spoľahlivo oživilo niekdajšie uvoľnené časy, keď sa svet javil oveľa menej komplikovaný.