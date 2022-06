Štvornásobný majster a najznámejší gólman regiónu motivujú k pomáhaniu

"Cieľ je síce dôležitý, no oveľa dôležitejšie je to, kým sa stávate na ceste za jeho dosiahnutím," tvrdia svorne Matej Halaj a Patrik Le Giang.

LUČENEC. Športovci, ktorí to dotiahli skutočne ďaleko. A to nielen v oblasti športových úspechov, ale tiež po ľudskej stránke. Tak by sme v skratke mohli charakterizovať dvoch Novohradčanov, ktorí sa vrátili do rodného regiónu a zavítali medzi desiatky Lučenčanov.

Tým predstavili svoje životné príbehy a zároveň projekt, vďaka ktorému pomáhajú a podporujú tých, ktorí to potrebujú, no taktiež vzdelávajú mladých ľudí.

Novohradčania zavítali do rodného regiónu s dobročinným presahom besedy (zdroj: Róbert Rácz)

Poznajú ich aj za hranicami Slovenska, spoločne pomáhajú iným

Okrem vymenovaných oblastí bol významným prvkom sobotnej (4. 6.) besedy spojenej s diskusiou Mateja Halaja a Patrika Le Gianga s účastníkmi na Námestí republiky aj motivačný aspekt. Ten bolo cítiť už pri úvodnom predstavení (sa) športovcov verejnosti.

Chalani sa poznajú už 15 rokov, ich cesty skrížilo kamarátstvo, šport a dobročinnosť (zdroj: Róbert Rácz)

Obaja si prešli dlhou a náročnou cestou, kým sa prepracovali do bodu, v ktorom sa dnes nachádzajú. Lučenčan Matej Halaj je vyštudovaným trénerom. Spolupracoval so známou športovou značkou, následne jeho kroky viedli do metropoly Česka.

Už niekoľko sezón pôsobí v ženskom basketbalovom tíme USK Praha. Družstvo vedené legendárnou slovenskou trénerkou Natáliou Hejkovou zasadlo pred necelým mesiacom opäť na trón českej extraligy žien, v prípade Halaja ide už o štvrtý majstrovský titul s Pražankami.

„Keďže som s USK Praha získal štvrtý titul, vyrovnal som tým svoju vlastnú atletickú bilanciu majstra Slovenska z minulosti na pomer 4:4. Čo ďalej? Žeby som sa zas začal venovať atletike,“ poznamenal so širokým úsmevom športovec telom aj dušou Matej Halaj.

Le Gianga inšpiroval vlastný brat a známy basketbalista NBA

Nemenej pozornosti pútal počas sobotnej besedy skúsený brankár Patrik Le Giang. Rodák z Fiľakova a odchovanec tamojšieho FTC sa vždy rád vracia do rodného regiónu.