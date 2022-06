Rekord gólov Vinice u súpera a červených kariet v Mýtnej?

Prinášame kompletný výsledkový servis futbalových súťaží. Zamerali sme sa aj na stredajšie (1. 6.) predohrávky 30. kola tretej ligy. Ako sa darilo jednotlivým tímom?

LUČENEC A OKOLIE / REGIÓNY. Uplynulý týždeň, no najmä víkend (4.-5. 6.) ponúkol futbalovým fajnšmekrom bohatú nádielku konfrontácií. O porciu navyše sa postarali treťoligisti, ktorým spestrili stred týždňa (streda, 1. 6.) predohrávky 30. kola TIPOS III. ligy Stred.

Z derby predohrávky 30. kola TIPOS III. ligy Stred: Kalinovo - Lučenec

V rámci jednej z nich si diváci mohli vychutnať zápas s prívlastkom derby. Uprostred týždňa sa zadarilo Fiľakovčanom, ktorí cestovali na horúcu pôdu Rakytoviec. Naopak, zverencom kouča Bariho nevyšla na Orave záverečná desaťminútovka, ktorá rozhodla o osude duelu.

Z derby predohrávky medzi Kalinovom a Lučencom

Treťoligisti vybehli na zelené trávniky aj cez víkend, kedy pokračovalo riadne 26. kolo. To bolo úspešné len v podaní Gemerčanov, ktorí nechali rýchlo zabudnúť na stredajšiu prehru v Oravskom Veselom a súpera z Liptova ozbíjali o body. Kalinovo ani Lučenec úspešní neboli a je otázne, ako by sa vyvíjal duel FTC v Kováčovej, keby Kniežević premenil nariadený pokutový kop...

Do formy a hry o čo najlepšie tabuľkové umiestnenie sa dostávajú hráči málineckej Jednoty. Tí napriek rýchlemu inkasovanému gólu nezložili zbrane a súpera z Čierneho Balogu (najmä) po polčase doslova prevalcovali.

Káder Tomášoviec

Famózny finiš v piatej lige predvádza líder skupiny D. Radzovce si z ďalekej pôdy Tisovca odnášajú tri cenné body, v hre o postup sú však stále aj hráči veľkokrtíšskeho Baníka. O plnom bodovom zisku rozhodol v tabuľkovom derby zápase kapitán Tomášoviec pár minút pred koncom.

A vieme aj to, čo sa dialo na trávnikoch tímov 6. ligy ObFZ Lučenec. Okrem výsledkových štatistík a tabuľky vám prinášame hodnotenia všetkých duelov 27. kola. Azda najdramatickejšie momenty, hlavne zo záverečných minút, sa odohrávali v derby medzi Mýtnou a Santriom.

TIPOS III. liga Stred (predohrávky 30. kola)

Kalinovo - Lučenec 0:0

ŽK: 80. Uhlár, 88. Filipiak – 48. Suja, 76. Tchania

DOMÁCI: Rusnák - Uhlár, Ivan (78. Filipiak), Fajčík (89. Vaľko), Jass, Radič, Koták, Kulich, Keszi, Cibula, Vančo

HOSTIA: Jenčo - Hulec, Kotora, Fabian (60. Mijušković), Šoltíšik, Ufrla (36. Suja), Tannhauser, Nadiradze, Mózer, Tsilosani (36. Pipíška), Tchania

Peter Štefánik (tréner Kalinova): Na Lučenec sme sa dôkladne pripravili. Vedeli sme, že je to kvalitný tím s kvalitnou útočnou fázou. Chceli sme byť pevní v obrane, eliminovať ich silu, teda rýchlych útočníkov, čo sa nám aj podarilo. Cieľom bolo nedostať gól. Počas tejto nevydarenej jari sa trápime s premieňaním šancí, aj teraz to bolo vidieť. Tým pádom sme museli brániť a ustáť útoky Lučenca. Chceli sme dať ten jeden gólik, ale nepodarilo sa, už aj sily nám odchádzali. Káder je úzky, musíme to nejako dobojovať. Bol to môj štvrtý zápas na lavičke, začal som v Liptovskom Hrádku. Odkedy som poverený viesť mužstvo, v prvom rade sme sa zamerali na defenzívu. Obranu sme spevnili. Zo zabezpečenej obrany sa nám podarilo uhrať nejaké zápasy vonku. Bohužiaľ celú jar čakáme na víťazstvo doma, chceli sme potešiť fanúšikov. Máme ešte jeden pokus proti Fiľakovu.

Marcel Turňa (tréner Lučenca): Zaslúžená remíza, aj keď z našej strany som očakával od tohto zápasu viac. Hralo sa na výborne pripravenom ihrisku. Dúfal som, že budeme hrať futbal a potvrdíme dobrú formu z posledných dvoch zápasov. Stal sa pravý opak. Hrali sme ustráchane, komplikovane, s nakopávanými loptami. Nepodržali sme v útočnej fáze loptu, a do vyloženej šance sme sa nedostali. Súper tiež mal minimum šancí, takže si myslím, že remíza je spravodlivá. Musím športovo uznať, že zvíťaziť sme si nezaslúžili. Futbal sa hrá s dôrazom, to je v poriadku. Pokiaľ sa nikto nezraní, tak to patrí k derby zápasom. Predsa len je to iný zápas, ako bežný ligový. Malo to náboj, obe mužstvá chceli vyhrať, ale bez nejakej lepšej strely sa nedá.

Rakytovce - Fiľakovo 1:2 (1:1)

Góly: 45. Šteiniger - 12. Knežević (z PK), 87. Hornyák

ŽK: 58. Jovančević, 70. Marchuk, 85. Griglak – 53. Knežević, 81. Fajd

DOMÁCI: Höger - Iseni (67. Marchuk), Griglak, Majling, Jovančević (67. Vavák), Konder, Kolláti (80. Neušel), Šteiniger, Bekö, Kohút, Sojka

HOSTIA: Páriš - Balázs, A. Kurunci, K. Kurunci, Strniša, Lovyniuk, Knežević, Urbančok, Lavrík (68. Fajd), Daško, Hornyák

Ľubomír Šimkovič (tréner Fiľakova): Vedeli sme, že Rakytovce disponujú silným kádrom. Snažili sme sa tak vychádzať zo zabezpečenej defenzívy. Napriek tomu si domáci v úvodnom dejstve domáci vypracovali tri či štyri dobré príležitosti. Nám sa podarilo ujať vedenia po penalte, stálo pri nás aj šťastie pri šanciach súpera. Ten do polčasu dokázal vyrovnať. Po zmene strán sme čakali od súpera väčší tlak, no našťastie ten neprichádzal a hra sa odvíjala prevažne medzi šestnástkami. Domáci sa do väčšej gólovej šance nedostali, naopak, my sme hrozili ź protiútokov. Tesne pred koncom duelu sa nám zo štandardky podarilo skórovať a výsledok sme už udržali do konca.

Or. Veselé - R. Sobota 2:1 (0:0)

Góly: 79. a 83. Jurky - 65. Uličný

ŽK: 90. Gočal

DOMÁCI: Feriančik - Hvoľka (46. Matej), Ťapaj (63. Ratica), Gočal, Ondrek, Mrva, Tancík, Jurky, Kraľovanský (58. Mrkva), Pňaček (77. Šmiheľ), Kmeť

HOSTIA: Gregor - Aleksić, Krstich, Ciprus, Kisievi, Oláh, Ľupták (82. Šulek), Halaj (70. Nemec), Juhász, Uličný, Koós

Eugen Bari (tréner R. Soboty): Chýbali nám hráči, no nechcem sa na to vyhovárať. Na Oravu sme cestovali s cieľom bodovať naplno, alebo získať aspoň bod za remízu. Hoci sme prehrali, k tomuto zápasu nemôžem mať žiadne výhrady. Chalani k tomu pristúpili zodpovedne. Kontrolovali sme hru, do 80. minúty sme viedli 1:0, no bohužiaľ, dopustili sme sa dvoch fatálnych chýb, za ktoré nás domáci potrestali. Boli sme smutní, sklamaní a dlhou cestou pred sebou. Chalani však urobili všetko pre výhru, no ako som už povedal – góly padajú po chybách a aj o tom je futbal.

Zvyšné zápasy predohrávaného 30. kola :

Bánová - Krásno n/Kys. 2:1 (1:1)

Kováčová - Žarnovica 3:2 (1:1)

Podkonice – L. Štiavnica 7:1 (4:1)

Martin - Čadca 4:1 (2:0)

D. Kubín – Lipt. Hrádok 1:0 (0:0)

TIPOS III. liga Stred (riadne 26. kolo)

R. Sobota – Liptovská Štiavnica 2:0 (1:0)

Góly: 5. Ľupták, 54. Oláh

ŽK: 44. Kisievi – 53. Koleň, 57. Múdry

DOMÁCI: Slaniniak - Aleksić, Krstich, Ciprus, Kisievi, Oláh (68. Koós), Ľupták, Kalmár, Halaj (34. Šulek), Juhász, Uličný (81. Nemec)

HOSTIA: Kulich - Baláž (76. Gajdoš), Mihálik, Klačko (42. Varga), Múdry, Maslo, Koleň (78. Ondrík), Hrdina (67. Hoferica), Strmenský, Eliaš (57. Kohút), Matula

Eugen Bari (tréner R. Soboty): Na súpera sme chceli hneď od začiatku vyvinúť tlak, čo sa aj podarilo. Mrzia ma však nepremenené šance po strelenom góle.