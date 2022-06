Policajti hľadajú svedkov nehody v Poltári, posádka motorky zmizla

Pre muža a ženu z motorky prišlo auto so zahraničkou ŠPZ a odvtedy ich niet.

LUČENEC. Tvrdili, že idú na ošetrenie do rimavskosobotskej nemocnice, no nedorazili tam. Ani v nemocniciach v Lučenci a Hnúšti nemajú o nich žiadny záznam.

Posádka motorky, podľa informácií policajtov, tesne po dopravnej nehode záhadne zmizla.

"K dopravnej nehode motocykla s osobným autom došlo v nedeľu 5. 6. o 17.28 hod. v Poltári, konkrétne na križovatke ulíc 9. mája a Podhorskej," spresnili ochrancovia zákona s tým, že aktuálne neznámy vodič motocykla Honda CBR 1000 RR s ŠPZ RS159AF, ktorý je však dočasne vyradený z cestnej premávky, pravdepodobne nedodržal bezpečnú vzdialenosť za pred ním idúcim a v tom čase doľava, na ulicu Podhorskú odbočujúcim, osobným autom.

"Následkom toho malo dôjsť k stretu motocykla s vozidlom a následnému pádu motocykla," dodali policajti.

Na motorke mali sedieť neznámy muž so spolujazdkyňou, ktorej totožnosť tiež nie je momentálne známa.

"Na mieste dopravnej nehody, bezprostredne po jej vzniku, zastavilo vozidlo so zahraničným evidenčným číslom, do ktorého mali vodič motocykla ako aj spolujazdkyňa nastúpiť s tým, že idú na ošetrenie do nemocnice v Rimavskej Sobote, kde však neboli a na základe preverenia hliadkou nebolo potvrdené, že by takéto osoby boli na ošetrení v nemocnici v Lučeneci ani v nemocnici v Hnúšti," ozrejmili policajti s tým, že neznámy vodič z miesta udalosti odišiel na neznáme miesto.

Povinnosti účastníka škodovej udalosti, resp. dopravnej nehody, si nesplnil.

V súvislosti s týmto prípadom uvítajú policajti akékoľvek informácie, ktoré by mohli vniesť svetlo do objasnenia tejto dopravnej nehody.

"Hľadáme prípadných svedkov, ktorí nám pomôžu nájsť motorkára, ako aj jeho spolujazdkyňu. Ak budete mať akékoľvek informácie, zavolajte na číslo 158," zakončili ochrancovia zákona.